14 человек, которые, как никто другой, знают, что с желаниями нужно быть предельно осторожными
В наше время многие верят в судьбу и провидение, впрочем, скептиков тоже хватает с головой. Можно по-разному относиться к сфере непознанного, снов и желаний, но иногда жизнь сама расставляет все по местам. И даже самые невероятные мечты становятся реальностью — пусть и не самым очевидным способом.
Мы в AdMe.ru знаем, что загаданные желания имеют свойство сбываться, и не устаем поражаться тому, как неожиданно судьба распоряжается нами. И герои нашей сегодняшней подборки испытали это на собственном опыте.
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Утром я подумала, а не слезть ли мне с кофе. Каждый день пью, а привычки иногда надо менять. «Вселенная, дай мне знак», — сказала я перед входом в бизнес-центр и пошла за дозой кофеина. Сегодня было очень людно, и девочки в кофейне не успевали выполнять заказы. После того как я попросила капучино, одна кофемашина сломалась, потом про мой заказ забыли, а когда я через 20 минут, с горем пополам и почти опоздав на работу, отвоевала чашку и принесла на рабочее место, в ней оказалось только молоко. Спасибо, достаточно доходчиво. © MadTillDead / Pikabu
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Во время учебы в универе бывали дни, когда совсем не хотелось ехать на пары. Тогда я разработала схему, по которой решался вопрос моего посещения. Уже в метро на платформе я ориентировалась по первому пришедшему поезду. Если первым приходил тот, что едет в сторону универа, то это знак, что в этот раз обязательно надо присутствовать на занятиях. Если сначала приходил поезд в обратном направлении, то я со спокойной совестью могла и пропустить денек. Я называла это «поездом судьбы». Почти 3 года уже прошло с выпуска, а схемой до сих пор иногда пользуюсь. © «Подслушано» / VK
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Пару недель назад, перед отпуском, поступило предложение перевестись в другой отдел. Сначала было согласилась, а потом как-то боязно стало. В общем, решила, что выйду из отпуска — и понятно будет. И вот сегодня, в первый послеотпускной день, прихожу на работу, а у меня комп не включается, говорит, что «не удалось установить доверительные отношения между этой рабочей станцией и сервером». Приняла это как знак свыше, пошла в кадры, написала заявление о переводе — с завтрашнего дня буду работать уже в новом отделе. © squirell / AdMe.ru
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Когда мой отец учился в математическом интернате, все ребята решили в знак какого-то протеста против произвола учителей обрить головы налысо. И все это сделали, кроме одного парня. Однажды, собравшись на встречу выпускников, обнаружили, что парня того судьба наказала за отсутствие солидарности: он полностью облысел. Единственный из всех. © «Подслушано» / VK
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Во время Второй мировой мою бабушку помотало по Союзу. Куда бы ни приехали, везде их настигала война, и их перевозили дальше. В каком-то из городов бабушка подружилась с девчонкой, но жизнь военная их разлучила. И вот спустя лет 20–30, на другом конце страны, бабуля возвращалась из города в село, куда только переехала. По пути в автобусе разговорилась с попутчицей. Слово за слово, выяснилось, что это именно та девочка, с которой они дружили в детстве, и живет она в этом же селе несколькими улицами выше. Так и дружили до самой старости. © XameleoH / Pikabu
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Когда я училась в школе, я не сделала домашнее задание по физике и про себя думала: хоть бы урок отменили, например учитель заболел. Во время перемены, прямо перед уроком, она сказала нам, что чувствует себя плохо и чтобы мы шли домой. Я тогда очень расстроилась, подумала, что я ужасный человек и нехорошо желать такого. © Юлия Кречетова / Thequestion
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Первую неделю января сидел без работы. И очень-очень ее хотел. Я промышленный альпинист, и зимой мы по большей части чистим снег. И в итоге снегу выпало пропорционально моему желанию. Мы работали по 12–14 часов в день. Естественно, ближе к концу месяца устали страшно и начали все вместе желать, чтобы он уже перестал наконец. Пожалуйста. Плюсовая температура. Неделю уже сижу дома. Все дела переделал, с детьми по очереди со всеми перегулял. Жене внимания уделил за весь месяц. Уже на работу бы, да похолодание только через дюжину дней обещают... © Андрей Говорун / Thequestion
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9-й класс, урок литературы, рассуждаем на тему любви. Одноклассник, Илья, как свойственно подросткам, говорит, что не верит в нее, что это все чушь. К нему присоединяется соседка с аналогичной точкой зрения, дискуссия переходит в плоскость «Все девочки дуры — все мальчики неандертальцы». Учительница, мудрая женщина в возрасте, тогда на них посмотрела строго, спорить не стала, только сказала Илье что-то вроде: «Посмотрим еще, как жизнь сложится, кто знает, ты, может, первым после школы женишься». На следующий год я перешел в другую школу, из класса мало с кем общался. Недавно узнал, что летом после 11-го класса Илья с Машей, соседкой по парте, расписались. © kosmobrick / Pikabu
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Когда я была маленькая, мы жили в 9-этажном доме. Под моими окнами был садик, куда я и ходила. В садике был неработающий бассейн. Я искренне мечтала, что его когда-нибудь починят — и я будут купаться. Починили, но когда я уже в садик не ходила. Потом я ездила 11 лет в школу. 15 минут пешим шагом до трамвая, четыре остановки на трамвае, еще 10 минут до школы. Каждый день. Туда-сюда. Я мечтала, что пустят автобус, маршрутку, хоть что-нибудь... Мы переехали. И года не прошло, как пустили маршрутку. Она стала останавливаться аккурат возле моего прошлого дома. Вуз. До него — час двадцать на электричке. Или полтора на автобусе. Или час на маршрутке. Но маршрутка дорого, да и далеко от моего дома остановка (мне приходилось с пересадкой до нее добираться). До автобусов также. У электрички расписание было такое, что я не успевала на первые лекции. Приходилось вставать в 5 утра, чтобы попасть вовремя на учебу. Как только я окончила учебу, практически от моего дома пустили автобусы в центр города. Минут пять неспешно до остановки... © ellaidrin / Pikabu
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Коллега, учитель истории, поработав лет 5 после декрета, сказала, что устала, хочет отдохнуть от работы. Я ее подколол: ну, загадай на Новый год желание Деду Морозу. На новогоднем корпоративе она танцевала, как вдруг упала и сломала бедро. Положили коллегу в больницу, до конца учебного года так и не вышла на работу, а потом сразу ушла в декрет. А вы говорите, что Деда Мороза не существует. © Alexeich56 / Pikabu
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Я лет в 15 посмотрела фильм «Грязные танцы — 2», действия которого проходили на Кубе. Понятное дело, что в 15 этот фильм меня впечатлил до глубины души: танцы, наряды, любовь и совершенно другой мир. Я окончила школу и университет, переехала в другую страну, вышла замуж. Много чего произошло в моей жизни. Поменялись ценности и мечты. Когда с моим на тот момент еще женихом зашла речь, куда поедем в свадебное путешествие, я в шутку сказала: «На Кубу». В шутку, потому что такого рода путешествие было абсолютно не в нашем бюджете. Я студентка, зарабатывающая только на какие-то повседневные вещи и карманные расходы. Он, недавно оправившись от болезни, только вернулся на работу. Но, несмотря на это, он сказал: «А давай!» И так мы начали думать и планировать наше путешествие. Не без помощи семьи и друзей оно состоялось. Оно было чудесным. Конечно, Куба — это совсем не то, что я представляла себе в 15 лет. Но тем не менее я считаю, что моя мечта сбылась. © Jelena Herrmann / Thequestion
А были ли у вас мечты, которые сбылись, но не так, как вы ожидали? С какими превратностями судьбы сталкивались вы?