14 человек, которые, как никто другой, знают, что с желаниями нужно быть предельно осторожными

Когда я была маленькая, мы жили в 9-этажном доме. Под моими окнами был садик, куда я и ходила. В садике был неработающий бассейн. Я искренне мечтала, что его когда-нибудь починят — и я будут купаться. Починили, но когда я уже в садик не ходила. Потом я ездила 11 лет в школу. 15 минут пешим шагом до трамвая, четыре остановки на трамвае, еще 10 минут до школы. Каждый день. Туда-сюда. Я мечтала, что пустят автобус, маршрутку, хоть что-нибудь... Мы переехали. И года не прошло, как пустили маршрутку. Она стала останавливаться аккурат возле моего прошлого дома. Вуз. До него — час двадцать на электричке. Или полтора на автобусе. Или час на маршрутке. Но маршрутка дорого, да и далеко от моего дома остановка (мне приходилось с пересадкой до нее добираться). До автобусов также. У электрички расписание было такое, что я не успевала на первые лекции. Приходилось вставать в 5 утра, чтобы попасть вовремя на учебу. Как только я окончила учебу, практически от моего дома пустили автобусы в центр города. Минут пять неспешно до остановки... © ellaidrin / Pikabu