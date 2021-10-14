14 человек, которые точно знают, что за гроши хорошей работы не бывает

У каждого из нас свое представление об идеальной работе. Для одних это пятидневка со стабильной зарплатой и авансом, вторым подавай фриланс со сдельным вознаграждением, а третьи в восторге от свободного творчества в TikTok и шальных гонораров. Неважно, чем вы занимаетесь и где черпаете вдохновение, главное, чтобы ваше дело приносило вам удовольствие и обеспечивало достойное существование.