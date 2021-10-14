14 человек, которые точно знают, что за гроши хорошей работы не бывает
У каждого из нас свое представление об идеальной работе. Для одних это пятидневка со стабильной зарплатой и авансом, вторым подавай фриланс со сдельным вознаграждением, а третьи в восторге от свободного творчества в TikTok и шальных гонораров. Неважно, чем вы занимаетесь и где черпаете вдохновение, главное, чтобы ваше дело приносило вам удовольствие и обеспечивало достойное существование.
Мы в AdMe.ru обратились к историям пользователей сети, которые недовольны своей зарплатой и уверены в том, что на работе их недооценивают. А в бонусе докажем, что даже офисный планктон запросто может стать звездой TikTok.
- Мой друг занимался фрилансом — делал сайты. Один клиент внес аванс, и друг выполнил заказ. А потом клиент подумал-подумал да и не стал платить оставшуюся сумму. Стал избегать общения: не отвечал на звонки и игнорировал электронные письма. Фишка в том, что у друга был письменный контракт со всеми условиями оплаты, которые клиент согласовал и подписал. Он подождал месяца 3 да и отключил сайт. И что вы думаете? Контора-должник подала на него в суд. И суд постановил, что они потеряли клиентов из-за неработающего сайта и теперь фрилансер им должен, но и они должны ему по договору. В итоге оба долга просто аннулировали. © Mike Barlow / Quora
- Как-то нашел подработку — ведение учета 1С в 4 конторах. Собрал отсутствующие документы, выстроил учет под себя, ввел учетные записи, себе сделал полные права, ввел свой пароль. Однажды прихожу в офис, дергаю дверь и понимаю, что меня не пускают. И перестали отвечать на звонки. Само собой, денег не выплатили. Потом звонит какая-то тетка и орет на меня, что, мол, открыть программу не может. Говорю про свои деньги, она отвечает, что это не к ней. Ну окей, пока не выплатят — никаких условий, явок, паролей. © Дмитриев Дмитрий / Facebook
- Работал за копейки менеджером в общепите. Наш начальник смены ругал меня за то, что я раздаю клиентам слишком много пакетиков с кетчупом. Тут многие сломались бы, но не я. Эпичный конец истории наступил через 2 недели, когда приехал человек, который проверяет, как мы работаем, что-то вроде тайного покупателя. Он подъехал, заказал еду, я вручил ему мешок, доверху набитый пакетиками с кетчупом. Тот рассвирепел: «Какого хрена?» Помню, даже ножками затопал. А я просто сказал: «Я ухожу отсюда». И вышел. © Charizarlslie / Reddit
- Работаю формовщиком на крупном предприятии по изготовлению железобетонных изделий. Захотел увеличить доход. Зашел на сайт по поиску работы, составил резюме. Первое же объявление: мое предприятие ищет человека на мою же должность, зарплата от ₽ 40 тыс. до ₽ 80 тыс. Я работаю уже год за ₽ 30 тыс., с подработкой можно и 45 получить плюс пару грыж да нервный срыв. Я сначала подумал кинуть отклик, но что-то меня остановило. На следующий день вижу это же объявление, но зарплата уже от ₽ 50 тыс. до ₽ 80 тыс. Я не удержался и теперь жду звонка от HR. Интересно, каким образом будет строиться разговор. © FunVik / Pikabu
- Устроилась в магазин. В зале сидеть нельзя, криво стоять нельзя, штрафы за все. Терпение лопнуло, когда ударили морозы. На улице −20 °С, помещение не отапливается, я до обеда протряслась в тонкой рубашке, потом зашла в кабинет управляющей, а она там сидит и
греется в шубе. Кинула ей на стол уродский форменный галстук. © Ena / AdMe
- Работал на начальника, который не повышал мне зарплату, не давал бонусов, но при этом ожидал, что я буду присутствовать на всех вечеринках в нерабочее время. И мне еще должно было это нравиться. Я просто высказал ему все в лицо и здорово всех удивил. © Jim105 / Reddit
- Работаю юристом в провинциальном городке с зарплатой ₽ 20 тыс. Сейчас серьезно думаю сменить квалификацию — стать мастером маникюра. Они за рабочий день в среднем получают ₽ 2 тыс. И для чего, спрашивается, мои 2 «вышки», 6 лет учебы и 10 лет стажа? © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работаю руководителем отдела в одной очень крупной фирме. Люблю свою деятельность, люблю своих сотрудников в отделе, но терпеть не могу эту компанию: начальство много требует, треплет нервы, не соблюдает субординацию, да еще и мало платит. Коммерческий отдел постоянно обращается ко мне так, будто я все и всем должна в любое время дня и ночи. Работы много, премий нет, а оплату переработок выпросить — это надо через все круги ада вымаливаний пройти. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работаю на большом предприятии водителем погрузчика. Зимой ходили толпой водителей к начальнику нашего транспортного цеха с просьбой поднять зарплату. Естественно, он отказал: «На каком основании я буду повышать зарплату? Не нравится — увольняйтесь. За забором толпа водителей». Так и ушли мы ни с чем. Но вот настало лето, и сошлись звезды на небе. Несколько человек, которых не устраивала зарплата, уволились. Еще трем захотелось в отпуск, его не предоставили, и они тоже уволились. В итоге водителей стало не хватать. Видать, за забором никого не оказалось, и начальник решился-таки увеличить зарплату. Так скажем же спасибо уволенным. Их жертва оказалась ненапрасной. © KoJIyIIaRoR / Pikabu
- В подростковом возрасте я работала на заправке. Нужны были деньги, а вариантов оказалось немного. Каждую неделю я трудилась минимум 50 часов, а платили мне только за 30. При этом кормили обещаниями, что все исправят и заплатят. Дошло до того, что вызывали работать каждый выходной, а если я отключала телефон, то подсылали ко мне сотрудников, чтобы те сопроводили меня на заправку. В мой день рождения, на который я заранее взяла выходной, мой телефон просто разрывался от просьб и звонков. То же повторилось на Пасху. Я хотела провести праздник в кругу семьи и приехала к родителям, так начальник узнал телефон моей мамы и названивал ей. В конце концов я взяла трубку и сказала что-то вроде: «Директор? Отвали, ты, директор». Ни одно предприятие не сравнится с тем ужасным местом. Конечно, я все бросила и ноги моей больше там не было. © secretagentbride / Reddit
- Работали вдвоем над проектом, рассчитанным на шестерых. Мы были новичками, но я разбирался чуть больше, поэтому обучал свою коллегу. Через полгода труда по 12 часов в день без выходных моя коллега выгорела и уволилась. Я спросил, сколько ей платили. Оказалось, примерно на 30 тыс. больше, чем мне. © BenVarone / Reddit
- У нас продуктовый склад, зарплата 28–30, еще штрафы какие-то — не докопаешься до истины. Текучка лютая, 4 электротележки на весь склад — на 10–15 человек в смене. Грузы 800–900 кг, иногда таскали и больше тонны на сломанных рохлях. На больничный сходил — зарплату удержали, хотя до больницы полный месяц отработал с дополнительными сменами. Выдали 24 тыс. — уволился. © Alladin******ka / Pikabu
- Моя работа не приносит много денег, и зарплату мы обычно получаем с задержкой на месяц. При этом у дочери нашего босса была шикарная свадьба, а своему сыну он купил крутую тачку. Но нам все равно не выплатил зарплату вовремя. Однажды вечером я, как всегда, закончил вовремя и собирался уходить. Мне позвонил начальник и спросил, почему я так скоро уезжаю, а не работаю дополнительно вечером. Я просто сказал, что у меня тоже есть личная жизнь, и отправился домой. © batmans_apprentice / Reddit
- Устроилась на работу, руководительница сказала: «Чтобы удержаться, надо себя зарекомендовать». 2 года не разгибаясь пахала, пропускала выходные и дни рождения детей. А на днях она говорит: «Пиши по собственному». Оказалось, что все это время они даже и не рассматривали меня как своего сотрудника. Просто подруга директрисы была в декрете, а на время ее отсутствия взяли меня. Копейки платили, а у той зарплата на порядок выше. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
Бонус: даже офисный планктон запросто может стать звездой TikTok
- Пару месяцев назад заметила, что у нас на работе из туалета временами доносятся странные звуки. Ничего криминального: какое-то мычание, вой, писк, голоса, заливистый смех. Сначала игнорировала, а потом не выдержала и выяснила, что это мой коллега снимает там ролики для TikTok. Ну мы поржали, забыли. А сегодня он уволился, потому что может больше не работать. Он набрал достаточное количество подписчиков, к нему начали обращаться, чтобы разместить рекламу, и сейчас ему достаточно заработка от видеороликов. © Палата № 6 / VK
Как вы считаете, какая работа должна считаться престижной и быть высокооплачиваемой?
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