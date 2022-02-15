14 человек, которые столкнулись с хамством окружающих и смогли дать отпор сразу, а не у себя в голове спустя 2 часа

Увы, люди вокруг далеко не всегда вежливы. Кто-то от природы хамоват, у кого-то день не задался — что, впрочем, тоже не повод грубить окружающим. Но герои нашей статьи, похоже, никогда не теряются, наткнувшись на грубияна: ведь у них всегда наготове остроумный ответ, хитрая месть или они просто на ура умеют импровизировать.

Мы в AdMe.ru всегда рады посмотреть на людей, которые не дают себя в обиду. А еще любим почитать истории, в которых рассказывается, как кто-то ловко дает отпор. И в нашей сегодняшней подборке есть и то, и другое. А в конце статьи — бонус, напоминающий, что иногда месть свершается сама собой, без нашего участия.

Мы ужинали с друзьями. Семейная пара, которая организовала встречу, праздновала новость о беременности жены. У всех остальных за столом тоже были дети, а у нас нет. В какой-то момент все начали дотошно расспрашивать, когда у нас будут дети, почему мы до сих пор не завели их и всякое такое. И вот когда я была уже на грани, мой гениальный муж ответил: «Ладно, когда мы решим прекратить использовать противозачаточные средства, мы обязательно напишем вам письмо». Тишина воцарилась такая, что можно было услышать, как падает булавка. Больше нас расспросами не доставали. © Ingrid Burling / Quora

Я работал кассиром, это была моя первая смена. К кассе подошла пожилая женщина. Купила она, как сейчас помню, упаковку мяса. Я поздоровался, попросил скидочную карточку и уточнил, хочет она рассчитаться наличными или картой. «Вы ничего не забыли? Мне нужен пакет», — говорит она. Я называю ей сумму вместе с пакетом, что-то около $ 2. «Смеетесь? Думаете, я буду еще за пакет платить? Сколько сюда хожу, его всегда давали бесплатно!» Но я, хоть и был новичком, знал, что она врет: на тот момент пакеты в нашем магазине были платными уже год, о чем я ей и сообщил. Серьезно, у нее была сумка от Prada, а она подняла шум из-за копеечного пакета! Потом она сказала, чтобы я не защищал этот магазин, так как платят мне для этого явно маловато. И тут мужчина, стоявший позади нее, похлопал ее по плечу и тихо сказал: «Вы правы, ему маловато платят, чтобы он еще и выслушивал таких, как вы». Она швырнула $ 2 на прилавок и убежала. Больше я ее не видел. © Jonathan Lai / Quora

Мы с девушкой начали жить вместе. Вскоре ее родители стали очень уж часто к нам захаживать: будили звонками в дверь, заходили без спроса, брали с собой 5-летнюю сестру моей девушки, когда у нас были совсем другие планы. И я придумал, как их отвадить. В 4:30 утра мы с девушкой отправились к ее родителям. Мы ворвались к ним, крича: «Просыпайтесь!» Потребовали, чтобы они приготовили завтрак, и мешали им заниматься привычными утренними делами. С этого дня их непрошеные посещения прекратились, и теперь они предупреждают нас о визитах. © Lucas Matthews / Quora

Незнакомый парень сделал мне грубое замечание по поводу одежды (одета, если что, я была в деловой костюм). Я смотрю на него с искренней улыбкой и говорю: «Спасибо, что указали на мои недочеты! Раз уж вы так добры, не одолжите свой телефон? Мой разрядился, а мне срочно нужно позвонить маме, всего на секунду». Он замешкался, но телефон неохотно протянул. Я быстро пролистала его контакты до записи «Мама», набрала номер, а когда женщина ответила на звонок, я сказала: «Ваш сын грубит на улице незнакомым девушкам. Разве вы так его воспитывали? Кажется, вам стоит с ним серьезно поговорить». Вернула телефон обалдевшему парню и убежала. © Anonymous / Quora

Много лет назад ставила на учет машину. Везде очереди. Я уже почти у окошка сдачи, время близится к закрытию на обед, мандраж: успею, не успею? И тут раздается вой: идут мужчина и женщина, у каждого на руках по орущему ребенку. Мужчина: «Жене документы на машину сдать, можно мы без очереди?» Все зависли, а у меня полыхнуло: «Вот пусть жена и встает в очередь, а вы забирайте детей и езжайте домой!» Исчезли они мгновенно. Фокус не удался. © Nezabudka.mini / Pikabu

Мама постоянно находила собачьи какашки у нас во дворе. Она понятия не имела, откуда они там берутся, пока однажды соседка не встала рано утром и не увидела, как человек, живущий через дорогу, выпустил свою собаку погулять, а та отправилась справлять нужду у нас во дворе. Владельца собаки мама не знала, но решила, что нужно действовать на опережение. Она собрала все собачьи «подарки», положила их в картонную коробку и пошла звонить в дверь тому человеку. Когда он открыл, мама протянула коробку и сказала: «Похоже, это ваше». Волшебным образом у нас во дворе больше никогда не появлялись продукты собачьей жизнедеятельности. © Michele Wall / Quora

При посадке в самолет обнаружил, что мое место занято. Пока сверялся с билетом, женщина, которая заняла его, возмущенно спросила, какое у меня место. Показал билет, прошу ее показать свой. И она показывает билет на соседнее место. Там сидит ее муж. Прошу показать второй, а он оказался на место в соседнем ряду. Она мне: «Нам вместе нужно сидеть. Ну сядьте туда, где мое место! Вам что, сложно?» А там все места заняты, кто-то тоже сел, как ему удобно. Сказал, что не буду пересаживаться, так как она хамка. Она пошла на свое место, таща за собой супруга и на ходу требуя соседа пересесть на место рядом со мной. Сосед с удовольствием покинул свое место, и все остались довольны, кроме этой пары. Супруг еще бурчал: «Что за люди такие? Весь день настроение портят». © YAKUTZA18 / Pikabu

Еду в метро, сел в самый угол вагона на любимое место, справа 2 места свободны. Заходит девушка с ребенком лет 11 и садится вплотную ко мне, демонстративно упираясь в меня коленом. Я подумал, что, наверное, слишком расселся, и повернулся вполоборота, чтобы предоставить больше места девушке с чадом. В ответ на мой жест дамочка еще ближе придвинулась ко мне, отвоевав почти всю лавку. Так вот, еще никогда я с таким удовольствием не уступал место очень крупной тетке, стоявшей рядом. © XuMuK.qp / Pikabu

Я занимаюсь обслуживанием банкетов, и как-то раз организовывал ужин для профессора. Клиентка грубила моим работникам, одну девушку даже довела до слез. Она безостановочно сыпала замечаниями, а в какой-то момент обозвала официантку, проходящую мимо, и посоветовала ей найти другую работу. А между тем остальные гости говорили нам, что обслуживания лучше они еще не видели! Так вот, другой профессор услышал ее слова и сказал, что они с женой уходят, так как хозяйка испортила им вечер. Они забрали пальто в гардеробе, дали каждому официанту по $ 20 и сказали, что мы отлично поработали. Надеюсь, хозяйка вечера извлекла из этого урок. © Cooper Masterson / Quora

На работе всегда пью диетическую колу и держу у себя в столе упаковку из 12 банок. Каждое утро я кладу одну из них в общий холодильник, а когда выпиваю ее, тут же кладу другую, чтобы в холодильнике всегда была холодная кола. И вот однажды моя банка исчезла из холодильника. Пришлось положить новую, но и она вскоре тоже пропала. Снова кладу банку, предусмотрительно пометив ее крестиком. И что вы думаете? Банка опять исчезает! То есть кто-то ворует их! Я разозлилась и положила в холодильник еще одну банку, только предварительно от души ее встряхнула. Потом мне нужно было на совещание, а вернувшись, я увидела на ковре возле холодильника здоровенное пятно от колы. Шах и мат! © Myra Scott / Quora

Однажды на светофоре женщина передо мной выбросила пустой стакан из-под газировки из окна на улицу. Я вышел из машины, подошел к ее автомобилю, поднял этот пустой стакан с земли и бросил его в открытое окно сзади. Без лишних слов. © Warren P Clark / Quora

Пятница. У новых соседей сверху гулянка: народу куча, ржут как кони. А у нас новостройка с тонюсенькими стенами. Постучал по стенам (в унисон с другими соседями) — бесполезно. Только слышу, что меня отправляют на фиг. Идти ругаться нет желания, кого-то вызывать тоже не хотелось. Додумался спуститься к домофону и позвонить. Набираю номер их квартиры, берут трубку, я говорю: «Открывайте, полиция! На вас жалоба!» Трубку положили, домофон отключили. Тишина... © IgorKurnik / Pikabu

Придержал дверь для девушки, которая заходила следом за мной в офисное здание, где я работал, и случайно коснулся ее руки. Она цокнула языком, сердито взглянула на меня и демонстративно достала салфетку, чтобы вытереть руку. Я извинился, ушел в свой офис и забыл об этой ситуации до того момента, когда моя секретарша пригласила ко мне на собеседование... эту самую девушку. Минут 30 я грузил ее расспросами о командной работе, не спрашивая ни слова о ее навыках и квалификации. При этом я не грубил, напротив, был очень вежлив. А потом сказал, что работать у меня она не будет. © Mark Choonoo / Quora

Бонус: а иногда месть свершается сама собой

Мою сестру в детстве тошнило в автобусах, поэтому мы всегда старались купить билет на более-менее удобное место. Раз заходим в автобус, а на наших местах дед с бабкой сидят и отказываются пересаживаться на свои, которые расположены напротив, потому что ехать вперед спиной дед не может. Ладно, сели напротив, едем. А дед шляпу на коленях держал. В общем, в эту его шляпу сестру и стошнило. © PrinceOfWales / Pikabu