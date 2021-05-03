14 ситуаций, в которых люди настолько не поняли друг друга, что усомнились в собственной адекватности
Кому из нас не случалось хотя бы раз в жизни публично оконфузиться? Бывает, пытаешься ответить на простой вопрос, но оказывается, что понимаешь его совершенно неверно. Или неправильно интерпретируешь обычную бытовую ситуацию и из-за этого начинаешь вести себя очень странно с точки зрения окружающих.
Мы в AdMe.ru уверены, что таких конфузов не надо стесняться. Лучше по примеру героев нашей подборки поделиться ими со всем миром.
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Воскресенье, еду на такси в аэропорт по ночному Питеру. Водитель, решив начать разговор, интересуется, откуда я. Отвечаю: «Из Ленинграда». 5-секундное молчание. Он задумчиво произносит: «Никогда там не был...» © ThisIsQwerty / Pikabu
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Как-то ехала с одним дядькой-таксистом, у которого не оказалось сдачи. Выгребла всю мелочь, но все равно осталась должна. Второй раз еду из аэропорта, а таксист все таращится на меня. Стало не по себе, еле вытерпела. Короче, доехала благополучно, рассчиталась, вышла из машины. И вдруг меня осенило: так это же тот таксист, которому я должна денег! Бывают же такие скромные люди. © Роза Йорданова / Facebook
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Зима, сдаю на права, город, очень волнуюсь. Катаемся мы с инспектором уже минут 10, нужно сделать разворот. Загорается красный, идут пешеходы, и тут открывается дверь сзади и в машину прыгает мужик! Я в шоке, инспектор в шоке, а он спрашивает, сколько до такой-то улицы. Мы истерично ржем и объясняем, что мы не попутка, я сдаю экзамен. Причем инспектор в форме, вся машина обклеена знаками. Этот товарищ извинился и вышел, а мы еще минут 5 смеялись и не могли никуда уехать. © Подслушано / Ideer
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Мой отец, когда начал изучать русский в универе, познакомился с парнем, которого так же звали, и сказал ему: «А мы с тобой родственники, значит». Вечером вспомнил, что правильно было сказать «тезки». © Элла Алексеева / AdMe.ru
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Когда мне было лет 12, я спросила у мамы, знает ли она, в чем заключается теория относительности. Мама рассмеялась:
— Ну вот смотри: 3 волоса — это много или мало?
— Ну... Мало, наверное.
— А если они в супе? Вот видишь, все относительно!
Я очень удивилась, как за такое можно было получить Нобелевскую премию. Но все же пришла к выводу, что человек, который на самой известной своей фотографии показывает язык, был способен и не на такое. И только лет через 8 я узнала, что, оказывается, это была шутка. © AliceSeleznyoff / Pikabu
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Девушка: «Откуда мы вообще знаем, что динозавров называли динозаврами, если они вымерли и мы никогда их не встречали в реальной жизни?»
Я: «Ха-ха, забавно».
Она: «Что смешного?»
Мне реально потребовалось полчаса, чтобы объяснить ей, что вещи имеют те или иные названия именно потому, что их выбрали мы, а не потому, что названия были у них изначально, а мы просто их узнали. © Cloud_Fish / Reddit
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Я работаю официантом в ресторане под открытым небом. Мы подаем счета на маленьких деревянных подносах и придавливаем чеки декоративными блестящими камнями. Я принес чек пожилой паре, а когда вернулся, то мужчина сказал: «Вы должны были предупредить, что эти камни не шоколадные! Я чуть не сломал зуб!» © missmichellini / Reddit
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Пришли как-то в гости к друзьям. Проходим на кухню, там сидит парень и такой с ходу: «Женат». Я в легком замешательстве отвечаю ему: «Не замужем!» А это его имя — Женат. Да как так-то! © Подслушано / Ideer
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В 16 лет я решил начать учить французский на более продвинутом уровне. Для этого мне нужно было сдать вступительный тест. Я справился с ним легко, потому что он состоял исключительно из чтения и грамматики, а упражнений на слушание и речь, в которых я был плох, не было.
Вскоре после экзамена я встретил заведующего языковым отделением, который одновременно преподавал испанский. В прекрасном настроении я поздоровался с ним, он улыбнулся в ответ и сказал: «Félicitations pour votre succès!» («Поздравляю с успехом!»). Я ничего не понял и подумал, что он хвастается своими навыками испанского. «Я не знаю испанского», — напомнил я. «Но я говорил по-французски», — сказал он с улыбкой. © Ari He / Quora
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Когда мне было 18 лет, я поехал со своей тогдашней девушкой в Лас-Вегас, чтобы познакомиться с ее родителями. Ее отец встретил меня в очень крутом костюме и стал задавать вопросы о моей семье и о том, что я чувствую к его дочери. Похоже, я ему понравился, и мы неплохо провели время. Когда мы возвращались домой, девушка объяснила: ее отец подумал, что мы собираемся в Вегас, чтобы пожениться, и нарядился как на свадьбу. © thisjohnd / Reddit
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Работаю электрослесарем. Поступает звонок из больницы, мол, надо лампочку в кабинете терапевта заменить. Ну, соглашаюсь. Приезжаю, захожу в служебку, беру стремянку, иду на 4-й этаж. Подхожу к кабинету, захожу — точнее, пытаюсь зайти, потому что ко мне подходит бабка и на весь этаж орет: «Вы куда без очереди лезете?» Ну да, я со стремянкой на прием к врачу иду... © sve4kinetc / Pikabu
Какие случаи тотального недопонимания можете вспомнить вы?