14 ситуаций, в которых люди настолько не поняли друг друга, что усомнились в собственной адекватности

Когда мне было лет 12, я спросила у мамы, знает ли она, в чем заключается теория относительности. Мама рассмеялась:

— Ну вот смотри: 3 волоса — это много или мало?

— Ну... Мало, наверное.

— А если они в супе? Вот видишь, все относительно!

Я очень удивилась, как за такое можно было получить Нобелевскую премию. Но все же пришла к выводу, что человек, который на самой известной своей фотографии показывает язык, был способен и не на такое. И только лет через 8 я узнала, что, оказывается, это была шутка. © AliceSeleznyoff / Pikabu