14 человек, которые принесли из больницы такие истории, что хоть стой, хоть падай
Поход к врачу мало у кого вызывает приятные эмоции. Но нашим сегодняшним героям однажды удалось не только заняться своим здоровьем, но и принести из больницы историю на миллион.
Мы в AdMe.ru желаем вам, чтобы ваше здоровье было крепче гранита, а пока предлагаем прочесть истории от тех, кто в больницах получил не только лечение, но и яркие эмоции.
- Работаю врачом в детской поликлинике. Сидя в кабинете на минутном перерыве, услышала из коридора разговор мамы с сыном:
— Ой, что-то мне страшно.
— Не бойся, самое страшное в твоей жизни, сынок, — это мама в плохом настроении. © pyrojochek07 / Pikabu
- Я отвел маму к неврологу, так как ее лечащий врач подозревал у нее болезнь Паркинсона. Мы прождали почти час, врач вошел в комнату и сказал нам, что у мамы болезнь Паркинсона. А затем порекомендовал посмотреть несколько роликов, описывающих, что это за недуг, и вышел из комнаты. Вся встреча длилась меньше минуты. © sesamesnapsinhalf / Reddit
- Мне был назначен прием, на который врач так и не явился. Я был в комнате для осмотра уже больше 40 минут, когда вошел менеджер и спросил меня, что я там делаю. Когда я сказал, что жду врача, мне ответили: «Врач уже ушел! Мы закрываемся». И вместо того, чтобы позвонить врачу и все прояснить, они заставили меня записаться на другой прием. Записался в другую клинику. © quafflefalafel / Reddit
- На прием обратилась женщина с жалобами на то, что сильно болит горло и глотать больно.
— Я зеленкой горло мазала.
— Зачем?
— У меня в горле першить стало, я подумала, что это микробы, и решила их устранить. Вот и мазала зеленкой 2 недели, пока не стало плохо. © Disconnect666 / Pikabu
- Недавно мне делали операцию под общим наркозом. Приготовления стандартные: голодовка в течение суток и «спа-процедуры». Когда я очнулась на операционном столе, спросила анестезиолога: «Когда можно будет покушать?» Посмотрев на меня, бодро ползущую со стола на каталку, он сказал: «Тебе? Через 2 часа!» «Я вас люблю», — ответила я. «И я тебя», — сказал он, выкатив меня в коридор. © Deccease / Pikabu
- Делали операцию под наркозом. Открываю глаза и вижу себя сверху, как я лежу на каталке. Чувство паники, куча мыслей в голове. Думал, все: душа отправляется в нужное место. Но все прояснилось, когда надо мной повисла медсестра. Оказалось, что после успешной операции меня на каталке повезли в палату и на лифте доставляли на нужный этаж. А дизайнер лифта решил, что зеркальный потолок встанет как нельзя лучше. © XameleoH / Pikabu
- Когда я сказал своему врачу, что начал ходить в спортзал, он сказал мне не пытаться наращивать мышцы, потому что они все равно когда-нибудь превратятся в жир. © **MyWorkLife / Reddit
- У меня сильно болел локоть. Доктор просто сказал: «Вы должны исключить все молочные продукты» — без какой-либо диагностики. Затем он начал перечислять эти продукты: молоко, сыр и яйца. Я сказал ему, что яйца — это не молочные продукты. А он в ответ начал настаивать на обратном. © Kalabula / Reddit
- Однажды хирург, которого я посещал для осмотра после реабилитации сломанного запястья, узнал, что я работаю с техникой, и попросил меня помочь ему починить его ноутбук. Во время моей консультации. Она дорого стоила и оплачивалась моей страховкой. Я не помог и не возвращался к нему больше. © muideprac / Reddit
- Медсестра, собирая мой анамнез, спросила, принимаю ли я какие-либо лекарства. Я сказала ей, что принимаю противозачаточные средства и антидепрессант. Она посмотрела на меня и сказала: «Ты такая молодая, из-за чего у тебя депрессия?» Я подумала и поняла, что мне не из-за чего грустить, и вылечилась! Спасибо случайной медсестре! © ***s_but_no_giggles / Reddit
- Сижу в поликлинике, наблюдаю такую картину: подходит бабуля, спрашивает, кто, мол, к этому врачу. Оказывается, что никого. Она в недоумении топчется несколько минут и изрекает: «В чем дело? Ужас какой-то, точно никого?» Мне кажется, у бабушки в голове сломалась система. © Подслушано / Ideer
- Мне 4 года, детская поликлиника, стоим с мамой в очереди. Мимо пробегает мальчишка примерно такого же возраста, останавливается, восхищенно смотрит на меня, одетую в красивый летний сарафанчик. Смотрит так, как будто у него аж дыхание перехватило. Развязка — его крик на всю поликлинику: «Мама, мама, смотри, какие уши!» Вот так и появляются неискоренимые комплексы на всю жизнь... © Подслушано / Ideer
- Пришел в поликлинику на прием к врачу-окулисту. Меня зачем-то еще направили к проктологу. На вопрос «Зачем?» ответ в регистратуре был прост: «Молодой человек, это вам не шутки шутить. С глазами все связано в организме. Не надо тут умничать». Посмеивался весь день, к врачам не пошел. Зрение проверил в первом попавшемся магазине оптики, там же купил линзы. © Подслушано / Ideer
- Я потеряла голос, в горле было ощущение, будто неделю глотала гравий. Доктор вошел, посмотрел на меня и сказал: «Женщина, которая не может говорить, да? Я не вижу проблемы». © EmilyPseu / Reddit
А какие истории вы приносили из больницы?
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые принесли из больницы такие истории, что хоть стой, хоть падай
Поделиться этой статьёй