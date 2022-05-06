14 человек, которые принесли из больницы такие истории, что хоть стой, хоть падай

Поход к врачу мало у кого вызывает приятные эмоции. Но нашим сегодняшним героям однажды удалось не только заняться своим здоровьем, но и принести из больницы историю на миллион.

Мы в AdMe.ru желаем вам, чтобы ваше здоровье было крепче гранита, а пока предлагаем прочесть истории от тех, кто в больницах получил не только лечение, но и яркие эмоции.