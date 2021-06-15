14 человек, которые попали в такую неловкую ситуацию, что румянцем покроетесь даже вы

Попасть в неловкую ситуацию может каждый. А вот рассказать об этом, посмеяться над собой и быть благодарным даже за такой не самый приятный опыт могут лишь единицы. Но именно они — смелые герои нашей сегодняшней подборки. Пользователи не постеснялись и поделились с интернетом курьезными ситуациями, в которых им довелось оказаться.