14 человек, которые попали в такую неловкую ситуацию, что румянцем покроетесь даже вы
Попасть в неловкую ситуацию может каждый. А вот рассказать об этом, посмеяться над собой и быть благодарным даже за такой не самый приятный опыт могут лишь единицы. Но именно они — смелые герои нашей сегодняшней подборки. Пользователи не постеснялись и поделились с интернетом курьезными ситуациями, в которых им довелось оказаться.
Мы в AdMe.ru с волнением прочитали их живые и искренние истории. Признаться, от некоторых и у нас на щеках заиграл румянец.
- В 13 лет случились со мной впервые месячные. Мама в отъезде. Маленький поселок с местными и кучей приезжих строителей. Один магазин, длинный такой и узкий, а полка с туалетной бумагой и прокладками вдали. Я, робкая и напуганная, зашла и шепотом: «Мне эти... ну, пачку прокладок „Белла“, да вообще любых, мне все равно». Продавщица сказала: «Щас, погоди». И ушла минут на 10. И тут набегает толпа рабочих, одни мужики. Я в шоке, пытаюсь ретироваться через эту толпу и уже почти, но кто-то добрый говорит: «Девочку пропустите, она первая стояла, запугали вы ее». И вынесли меня вперед к прилавку. Так вот, выходит мадам и орет: «Тут прокладки кто просил, а?» Смотрит на меня и выдает: «Ща, погоди». Идет в конец магазина и оттуда зычно голосит: «Девочка, тебе с крылышками прокладки или без?» Я сказала, что без, но так была задавлена стыдом, что она переспрашивала, крича, а мое «без» передали по очереди продавщице эти мужики. Я потом год боялась покупать все это. Комплексов не испытываю вообще, но осадок есть. © 44fz / Pikabu
- Мой дядя как-то вошел в лифт с женщиной, у которой был заметный животик. Он поинтересовался у нее, кого она больше хочет — мальчика или девочку? На что женщина наклонилась и тихонько прошептала: «Я не беременна». Они поднялись всего на 2 этажа. Но дядя сказал, что это была самая длинная поездка в его жизни. © cormack16 / Reddit
- Иду по оживленной улице, встречные девушки улыбаются. Ничего такого, бывает, но тут они улыбались все. Сначала подумал, что сегодня как-то особенно хорош собой. Чуть позже проверил, застегнута ли ширинка: все в порядке. Наконец какой-то парень сказал: «Чувак, посмотри на свои ноги». Да, там были бахилы. Причем они были здоровые, ярко-синенькие. Я ведь вышел из поликлиники. © CaptainLion / Pikabu
- Еще в 6-м классе я по уши влюбился в одну девочку. Помню, шел по коридору и увидел ее... И ведь мы даже не перекинулись парой фраз, она просто молча прошла мимо, а я не мог оторвать глаз и повернул голову ей вслед. И, прямо как в кино, тут же обо что-то споткнулся и растянулся на полу неуклюжей кучей. Она обернулась, а я вскочил и убежал, прежде чем она успела что-нибудь сказать. © Mustafa Abbas / Quora
- Прощалась с парнем. Он обнимает меня и выдает: «Мяу». Я чуть ошарашена, так как не люблю все эти нежности. Говорю ему: «Ты что, дурачок? В курсе, что люди не мяукают? Ты бы еще уши кошачьи напялил». Неловкая пауза, он смотрит и улыбается. И тут до меня доходит, что на мне шапка с кошачьими ушами... © Палата № 6 / VK
- Учусь на ветеринара. Когда взаимодействую с животными, я с ними разговариваю. Не могу не кинуть словечко какому-то коту, собаке или птичке. На днях увидела в лифте старенького пса, когда возвращалась с учебы. Машинально сказала ему: «Несладкая жизнь у тебя, старик, да?» — и только после этого заметила хозяина собаки. Тоже старика... Он сказал мне: «Грубо с вашей стороны, девушка!» Я так офигела, даже слова не успела сказать в свое оправдание. © Палата № 6 / VK
- Есть у меня такая странная особенность... Когда дома никого нет, я подхожу к зеркалу и начинаю благодарить воображаемых зрителей на YouTube за то, что их уже миллион. Настолько чувственно произношу речь, что начинаю плакать. Был даже такой неловкий случай, когда бабушка зашла в комнату и увидела, что я что-то бормочу и плачу. Кое-как убедила ее, что это у меня просто глаза заслезились и от туши их теперь дерет... © Палата № 6 / VK
- У меня была лазерная коррекция зрения. После этой процедуры еще некоторое время все видится довольно размытым. У меня были билеты в театр на «Гамлета» как раз в вечер после операции, и я решила — была не была, пойду, не пропадать же. Тем более спектакль этот мне очень нравится. И вот подхожу к театру, а у входа сидит человек с кружкой для мелочи. Я, будучи в хорошем расположении духа, положила ему монету. В кружку с кофе. Этот мужчина, оказывается, был завсегдатаем в театре и имел привычку пить кофе снаружи и потом заходить в вестибюль. © allthatrazmataz / Reddit
- Шел по улице, дождь моросил. Улица пустая была, и метрах в 30 — девушка. Стоит у магазина и улыбается. Я оглянулся, а за спиной никого. Разулыбался и я, мечтаю уже, что сейчас познакомлюсь, поженимся, красивые детки, то да се. Подхожу к этой красавице и понимаю, что это манекен... © Lownmower / Pikabu
- Стояли с подругой в очереди в Starbucks. Вдруг видим, что кофе готовит нереально симпатичный парень, и понимаем, что он-то и будет принимать наш заказ. Хихикаем, смущаемся, краснеем, все дела... Вот подходит наша очередь. Подруга заказывает, и я вижу, что этот красавчик переводит взгляд на меня... Внутри что-то щелкнуло, и вместо заказа я выпалила: «Эмма!» Подруга шепчет: «Он не спрашивает, как тебя зовут. Он хочет понять, что ты будешь пить». Ох, мне хотелось сквозь землю провалиться. © Emma Anne / Quora
- Как-то раз в кино я взял своего ребенка за руку и просидел так примерно минуту. И только потом понял, что ошибся и это не мой ребенок... © TheAdminer / Reddit
- Стыдно сказать, но я отвратительно плох в том, чтобы выражать соболезнования. Например, когда не стало бабушки моей подруги, я позвонил ей и в конце разговора на автомате выдал: «Ну пока, желаю хорошо провести время!» Или вот еще. Отец моего друга ушел из жизни в 58 лет — все были подавлены. Я звоню ему, и первое, что говорю, — это «Привет! Ты живой там?» Фейспалм. © Vjekoslav Nemec / Quora
- До сих пор краснею, когда вспоминаю, как в кинотеатре парнишка на кассе зажал в кулаке монетки на сдачу и протянул мне кулак, чтоб высыпать мне их на ладонь, а я своим кулаком стукнула по его и сделала звук взрыва, что-то вроде «Буфф!» © Tamery / Pikabu
- Я тогда еще был ребенком. В дверь постучал один из друзей отца. Мой папа тогда не хотел с ним видеться и попросил меня открыть и сказать, что его нет дома. А я не придумал ничего лучше, чем распахнуть дверь и ляпнуть: «Привет, а папа просил передать вам, что его нет дома». 15 лет прошло, мне все еще неловко. © dondraper65 / Reddit
Какая самая неловкая ситуация случалась с вами в последнее время?
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