14 человек, которые не стали молчать в тряпочку, а припасли для хамов бойкий ответ

Говорят, что надо быть вежливым и не «опускаться до уровня этих грубиянов». Но у нас речь о людях, которые выбрали не промолчать, а ответить человеку, задевшему их. Признаться, у наших героев это вышло с разной степенью успешности — вы сами увидите. Хотя некоторым хватает лишь одной лучезарной улыбки, чтобы задира все понял и больше с глупыми вопросами не лез.

Мы в AdMe.ru за мир, но и защищать себя тоже надо. Как только безотказный ранее человек говорит «нет», его пытаются обвинить в агрессии: «А что ты злой-то такой?» Знакомо? Если да, то у нас в конце бонус для смелых.

Вариант ответа № 2: «Да я не всегда злой. Я добрый, когда сплю».

Нам кажется, времена меняются. Сейчас людям нужно больше говорить о чувствах и учиться бережно для себя и окружающих защищать свои границы.

А как вы поступаете в некомфортных для себя ситуациях? Считаете, что лучше вежливо промолчать, или все же выражаете недовольство?