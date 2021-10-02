14 человек, которые не стали молчать в тряпочку, а припасли для хамов бойкий ответ
Говорят, что надо быть вежливым и не «опускаться до уровня этих грубиянов». Но у нас речь о людях, которые выбрали не промолчать, а ответить человеку, задевшему их. Признаться, у наших героев это вышло с разной степенью успешности — вы сами увидите. Хотя некоторым хватает лишь одной лучезарной улыбки, чтобы задира все понял и больше с глупыми вопросами не лез.
Мы в AdMe.ru за мир, но и защищать себя тоже надо. Как только безотказный ранее человек говорит «нет», его пытаются обвинить в агрессии: «А что ты злой-то такой?» Знакомо? Если да, то у нас в конце бонус для смелых.
- Был жаркий июльский день. Ехали с девушкой в маршрутке. Она заполнилась настолько, что мы были как шпроты в банке, но водитель все равно продолжал в надежде на еще большую выручку подбирать пассажиров. Когда очередной «шпрот» уже хотел смять остальных, чтобы залезть, я культурно объявил, что в маршрутке осталось всего одно место: «Присядьте, пожалуйста, к водителю на колени!» «Шпроты» заулыбались, дальше ехали без остановок. © Иван Пономарев / Facebook
- На мой вопрос: «Что бы ты без меня делал?» — муж ответил: «Всю жизнь прожил бы со здоровыми нервами». © Татьяна / AdMe
- Я купила типа Кольцо Всевластья на AliExpress, и оно мне так нравилось, что носила его постоянно. Правда, не на той руке, где обручалку, но на безымянном пальце. Встретила знакомого, который подбивал ко мне клинья, а он смотрит на кольцо и спрашивает: «Ты замуж вышла?» А я про себя думаю: «Я-то нет, но у меня есть парень. А ты явно собираешься клеиться ко мне». Ну, короче, сказала, что да, вышла. Но я до сих пор ржу, потому что это странно выглядело со стороны. Человек спрашивает меня, вышла ли я замуж, и я такая полминуты втыкаю в это кольцо со звуком «э-э-э», а потом говорю да. © yanaroserabbit / Pikabu
- Парень спрашивает женщину, летящую рядом с ним в самолете: «А это правда, что авиакомпания взимает дополнительную плату за то, чтобы вы могли сидеть рядом с красивыми мужчинами?» «Да, — ответила она, — но я отказалась от этой услуги». © Jessica Abraham / Quora
- В школе я была кем-то вроде Гермионы: умной и непопулярной. А еще я носила брекеты. Одна девочка, которая плохо училась, была моим личным хейтером. Как-то она сказала: «Бедняжка, эти брекеты такие уродливые». Я: «Ну, я-то их сниму, а твоя глупость останется с тобой на всю жизнь». © JumpyPumpkin9526 / Reddit
- В школе одно время все называли меня Длинная. На что я отвечала: «Только для полуросликов!» © Татьяна Бобровникова / Facebook
- 23 Февраля. Вечером я с подругой поехала в кафе. На месте выяснилось, что там уже народ довольно-таки хамоватый, и нам перехотелось там находиться. Идем к выходу, и тут нам проход завораживает какой-то «шкаф» и просит остаться, составить компанию ему и его друзьям. Подруга вступает в дискуссию, я тихонько стою в стороне, но внутри уже все закипает, потому что наше такси собирается уже без нас уезжать. Спустя еще пару минут не выдерживаю и выдаю: «Думаешь, что если ты такой большой и сильный, то тебе все можно?» Самодовольная улыбка куда-то у этого человека ушла, и он пропустил нас. Еле догнали свое такси. © Рина / AdMe.ru
- Сообщение в группе в WhatsАpp: «В этот День святого Валентина примите решение отпраздновать его экологично, сохраняя природу. Избегайте роз, дарите бриллианты».
Ответ моего друга: «В этот День святого Валентина примите решение отпраздновать его экологично, сохраняя природу. Избегайте бриллиантов, дарите цветы в горшках». © Suhani Jain / Quora
- После долгого спора из-за текстовых сообщений.
Я: «Все, сдаюсь. У меня закончились аргументы: я умолкаю».
Друг: «Даже в твоем молчании есть орфографические ошибки!» © Lobelia Ghosh / Quora
- История о том, как мои бабушка и дедушка пошли на свое первое свидание, началась с взаимного троллинга. Дед работал на кассе, а бабушка стояла в очереди. Вроде бы они видели друг друга раньше, но не заговаривали. И тут бабуля подходит расплатиться, а дед, пытаясь к ней подкатить, говорит: «Как ты прожила жизнь с таким стремным лицом?» А бабушка отвечает: «Не знаю, но ты занимаешься этим дольше, чем я».
И с тех пор они счастливы вместе. © ucax / Reddit
- С друзьями пришли в кафе. Ждем заказ. Тут мальчик лет 9, явно сын владельцев, выдал: «А что это вы тут сидите? Я вам не разрешил тут быть». Пока все остальные взрослые обалдевали от наглости пацана и не знали, как его на место поставить, один из нас сказал: «Вот как? Но ты же сам нас сюда пригласил». Абсурдный ответ на абсурдный наезд. Пацан в глубокой задумчивости ушел и не возвращался. © Лидия Иванова / AdMe.ru
- Еду я, значит, в маршрутке и залипаю на видео с любимым корейским артистом из BTS. Рядом стоит мужчина и спрашивает, глядя в мой экран: «Че за мужик? Не стыдно тебе пялиться на чужих?» Я от неожиданности ответила: «Он мой муж вообще-то». Как стыдно-то. © 4dpersona / Twitter
- У меня трое сыновей. Как же достали с вопросами «Когда за девочкой?» Ты меня сначала по количеству детей догони, а потом уже спрашивай, когда я четвертого заводить буду. Тещина сестра, у которой 3 дочери, заикнулась было: «Хорошо бы тебе дочку...» А я ей говорю: «Что же вы сыночка себе не родили? Вам бы сыночка надо». Отстала. © GenrichIV / Pikabu
- Тормознул попутку — за рулем симпатичная блондинка. Спрашиваю: «Не боишься бомбить по ночам?» Она улыбается и вынимает протез: нет четырех верхних зубов. Чемпионка СССР по асихара-карате. Как тут не подружиться? © Andrey Pryanik / Facebook
Бонус: что отвечать на вопросы манипуляторов, которые применяют тактику пассивной агрессии
Вопрос: «А чего ты злой-то такой?»
Вариант ответа № 1: «О, это просто аллергическая реакция на глупость окружающих».
Вариант ответа № 2: «Да я не всегда злой. Я добрый, когда сплю».
Нам кажется, времена меняются. Сейчас людям нужно больше говорить о чувствах и учиться бережно для себя и окружающих защищать свои границы.
А как вы поступаете в некомфортных для себя ситуациях? Считаете, что лучше вежливо промолчать, или все же выражаете недовольство?