14 человек, которые не были готовы к такой неприкрытой наглости

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По мнению психологов, люди с негативным мышлением просто боятся, что их не будут уважать. Поэтому, если вы столкнулись с кем-то, кто ноет, что-то необоснованно требует, в чем-то упрекает, — не стоит воспринимать его излишне серьезно. Претензии других чаще всего обращены не к вам, а к качеству их собственной жизни. Мириться с неадекватным поведением вы не обязаны.

AdMe.ru уверен, что каждый сможет вспомнить случай, когда стал свидетелем бескрайней наглости родственников, знакомых или совершенно посторонних людей.

***

Возвращаюсь домой из продуктового. Открываю домофон ключом, делаю шаг в подъезд, и тут девушка кричит на улице:

— Подождите! Придержите дверь, пожалуйста!

Я развернулся и полностью открыл дверь. Пока девушка бежала эти 10 метров до подъезда, у нее зазвонил телефон. Пробежав метров 5, она останавливается, достает телефон из кармана и начинает разговаривать, слегка отвернувшись. Немного подождав, говорю ей:

— Ну вы идете?

Она поворачивается ко мне и пальчиком показывает, мол, подожди минуточку. Тут во мне смешалось слишком много чувств — от удивления до возмущения. Захлопнул дверь и потопал к лестнице. © Royk / pikabu

***

Вчера ходили с молодым человеком в кино. Пришли к началу сеанса, на экране показывают трейлеры, а я предвкушаю, как сейчас сяду в свое большое раскладное кресло и буду смотреть «Джокера». Поднимаюсь и вижу, что на наших местах уже сидят какая-то дама и ее спутник. А такие места на 50 % дороже обычных. Вежливо прошу женщину покинуть наши места, показываю билеты. Она поднимает на меня полные презрения глаза и говорит, что я должна ей уступить, ведь она беременна и хочет сидеть в удобном кресле. После этого барышня просит меня уйти и не заграждать экран, иначе она позовет администратора. Мой молодой человек сам пошел к администратору, и эта дама с недовольным лицом нас покинула. © Slowpaws / pikabu

***

Есть у меня одни родственники. Живут скромно, я бы даже сказал, скупо. Деньги у них в семье есть: дают в долг своим знакомым немалые суммы. Сижу я на кухне, пью чай. Звонят эти родственники маме. Дальше диалог:

— Алло, Аня, привет! Мы тут около дома твоего проходим, можно мы зайдем на чай?

— Конечно, заходите, — ответила моя мама. Отказывать она не умеет.

Заходят они, раздеваются и чуть ли не с порога:

— А ты не против, если мы у тебя сходим в душ?

— Ну... Конечно, чувствуйте себя как дома.

Тут они все помылись, сидят, пьют чай — делают то, ради чего пришли. Мама невзначай и спросила, а почему бы им было уже дома не искупаться. Идти им до своего дома 5 минут. На что они спокойно ответили:

— Ну так это же нужно бойлер включать, он света много мотает — дорого!

То есть они придумали причину зайти на чай, помылись нашим мылом, вытерлись нашими полотенцами и испарились! Даже не сказали спасибо. © PersonalEvil / pikabu

***

Ходил по магазину, хотел купить овощей. Смотрю, девушка выбирает огурцы, да не просто, а ломает пополам: что понравилось — берет, остальные кладет обратно. Спрашиваю:

— А зачем вы так делаете?

— Чтобы понюхать: я умею отличать хорошие от плохих по запаху.

— А те, что «плохие»? Вы не будете за них платить?

— Э-э-э... — уходит.

Я быстро нашел охранника и сообщил о ней. Не знаю, что это было, ну и ладно. Интересно, а как она выбирает другие продукты? Например, помидоры: давит и смотрит? © DarkRou / pikabu

***

Еду в маршрутке. Заходит мамаша с ребенком лет 7.

Мамаша: «Девушка, уступите место! Видите, ребенок хочет сесть?»

Я: «Послушайте, я встала в 5 утра, чтобы в 6 выйти на учебу, а сейчас я еду на работу и буду там до 9 вечера. Ребенок и постоять может».

Мамаша: «Современная молодежь такая наглая!» © rigjil / twitter

***

Сегодня в больнице был день открытых дверей и все желающие могли пройти обследование. Без стука забежала женщина в кабинет и сразу юркнула за ширму. Я сначала подумал, что это сотрудница что-то молча зашла взять. Слышу голос из-за ширмы:

— УЗИ, да?

— Да, — отвечаю. — Если есть УЗИ, то покажите и снимите вещи по пояс.

— А это я не вам, подождите, я по телефону разговариваю, — отвечает она мне, выглядывает из-за ширмы и показывает пальцем на телефон, приложенный к уху.

— Э-э-э... Поговорите по телефону за дверью, после чего заходите на прием.

Женщина вышла недовольная. Один вопрос: что у людей в головах? © Adoc / pikabu

***

В магазине одежды наблюдала картину. Мужчина пришел с годовалым ребенком. Когда малыш начал ныть, заботливый отец отломал кисть у манекена и дал мелкому поиграть. Очень был возмущен тем, что сотрудники магазина эту руку отобрали. Его аргумент: «Но ведь ребенок плачет!» © Lana_Ipekakuana / twitter

***

Пару лет назад было. Во дворе построил детскую площадку: качели, песочницу и прочие атрибуты детства. Для освещения повесил 2 диодных прожектора, подключил через фотореле к подъезду. Что тут началось! Бабки завыли, забегали: это же сколько теперь платить? На пальцах объяснил, что ерунду платить, может, рубль с квартиры. «Чего это мы должны рубль за твои светильники платить?» — говорят. Короче, переподключил от квартиры. Сын мой со светом гуляет, остальные в потемках. Особенно доставляют удовольствие бабкины посиделки на площадке, на лавочках, которые я построил. И такие:

— Включи свет, темно.

— А кто за свет платить будет?

Кривляются, молчат. © Tarantas93 / pikabu

***

***

Занималась я продажей танцевального и сценического реквизита, разных аксессуаров для шоу. И вот на одну такую вещь нашлась покупательница. Сама она подъехать не успевала, зато сын как раз неподалеку работал, должен был забрать. И вот подъезжает парень, бегло осматривает реквизит на предмет соответствия картинке и ставит на заднее сиденье автомобиля. Протягивает мне деньги. Вот только вместо ₽ 3 000 дает ₽ 2 500.

Далее примерно такой диалог:

— Уважаемый, цена — ₽ 3 000, а вы даете ₽ 2 500.

— Так он и стоит ₽ 2 500.

— Если хотите, можем прямо сейчас открыть профиль и проверить.

— Ну вот я готов дать вам только ₽ 2 500 — соглашайтесь.

— А я не согласна.

— Да у вас вообще товары странные, мало кому нужны — вы покупателя еще фиг найдете.

— Наоборот, кому нужны такие товары, пусть еще попробует найти продавца.

Забираю товар с заднего сиденья и гордо топаю назад. Видимо, оценив перспективу прийти домой ни с чем, ₽ 500 парень все же добавил. © torbova / pikabu

***

Брат мой — дальнобойщик. Приезжает из рейса, звонит, просит забрать его с «базы» и отвезти в торговый центр. Чтобы вы понимали, от базы до торгового центра расстояние — километров 5. Мне до брата ехать километров 50.

Брат: «Приезжай, забери меня и отвези».

Я: «Вызови такси».

Брат: «Такси — это дорого».

А мне, видимо, бесплатно. Самое интересное, его не волнует тот факт, что я на работе. Где ж я так оступился? © tzallik / pikabu

***

***

Дети — обнаглевшие. Сижу в кафе, жду кофе. За соседним столиком компания девочек лет по 15. Одна из них жалуется: «Объясняю родителям, что мне нужны джинсы, а они меня ограничивают, ставят бюджет всего ₽ 20 000. И что я могу на эти деньги купить?! В итоге я набрала вещей на ₽ 45 000, отец повздыхал, но оплатил. Я еще ради одежды унижаться перед ними должна, выпрашивать?! Они же обязаны обеспечивать». Остальные ее жалеют и ей поддакивают. © olya_dd / twitter

***

— Что ты хочешь на день рождения?

— Собаку.

— Ты будешь за ней ухаживать?

— Буду.

— И кормить?

— Да.

— И гулять?

— Да.

Через месяц:

— Покормила собаку?

— Нет, покорми.

— Окей, сходи, погуляй с ней.

— Ой, погуляй сама — мне лень.

Вы думаете, это мой диалог с ребенком? Нет, это диалог с мамой. © blinpalin / twitter

А как вы себя ведете с наглецами?