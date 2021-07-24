14 человек, которые на своей шкуре убедились, что семья с близнецами — то еще приключение

Подарок в виде детей-близняшек — это не только двойная радость, но и двойные заботы. Ведь иногда не знаешь, как даже с одним-то непоседой совладать, а тут их сразу парочка. А уж о всяких розыгрышах и реакции людей на то, что у близкого друга, оказывается, есть его ходячая копия, можно и вовсе книги писать.

Мы в AdMe.ru уверены, что с близнецами никакой скуки точно не видать. А в бонусе вас ждет доказательство того, что, даже еще не появившись на свет, они могут устроить кое-что незабываемое.

Я на всю жизнь запомнила одну сцену в парке. Въедливая такая старушонка в шляпке спросила маму близняшек: «А зачем вы их одинаково одеваете-то?» Я думала, женщина сейчас ее испепелит, честно. И вот она на эту старушонку посмотрела и, прямо чеканя каждое слово, заявила: «А вы попробуйте, блин, их одеть в разное!!!» © valenayaspers / Twitter

Есть у меня сосед, живет тремя этажами ниже. Четверо детей, старшие близнецы, затем двое погодков. Зарабатывает прилично, информационная безопасность крупной компании, начальник отдела. Периодически с ним или со всем семейством пересекаемся.

И вот недели 3 назад прогуливались в парке у дома, он меня обрадовал, что жена пятым беременна. Пошутил еще, что, видимо, придется потихоньку открывать в правах категорию D, чтобы прямо автобусом можно управлять. А вчера зашел в гости в состоянии: «Что делать, а?!» Жена просто сделала первое УЗИ плода. Плодов нашлось трое. © TheFrostMsk / Pikabu

И вот недели 3 назад прогуливались в парке у дома, он меня обрадовал, что жена пятым беременна. Пошутил еще, что, видимо, придется потихоньку открывать в правах категорию D, чтобы прямо автобусом можно управлять. А вчера зашел в гости в состоянии: «Что делать, а?!» Жена просто сделала первое УЗИ плода. Плодов нашлось трое. © TheFrostMsk / Pikabu Мы с сестрой близнецы. И каждый год обязательно находятся несколько человек, которые пишут поздравление с днем рождения одно на двоих в общем чате. Ладно еще, когда чат есть и он активный, но некоторые ведь специально создают чат на троих, чтобы написать что-то стандартное, но один раз, а не два. Мы с сестрой разные люди, у нас разные интересы, образование, жизнь. Разная мимика и манера поведения, стиль в одежде. Мы не один и тот же человек, но все об этом забывают, ведь мы близнецы. © Подслушано / Ideer

С близнецами вечно какие-то истории. В конце 1980-х моя мать работала в городском Доме культуры. И с нею вместе, в одном из кружков детского творчества, работал один персонаж по фамилии, например, Бухарин. Работал давно, все его знали, со всеми общался.

Как-то раз, летним днем, он всем сообщил, что едет по делам в РОНО, и отбыл. Однако не прошло и часа, как он пришел обратно, стриженный под горшок, и огорошил секретаря, которая уже было хотела спросить про прическу и РОНО, вопросом: «У вас Бухарин работает?» Та оцепенела, смогла только выдавить что-то типа «да», и этот фрукт прошел по всему ДК, спрашивая, работает ли там Бухарин и где его найти.

Только так все узнали, что у Бухарина есть брат-близнец. © B.Lebowski / Pikabu

Как-то раз, летним днем, он всем сообщил, что едет по делам в РОНО, и отбыл. Однако не прошло и часа, как он пришел обратно, стриженный под горшок, и огорошил секретаря, которая уже было хотела спросить про прическу и РОНО, вопросом: «У вас Бухарин работает?» Та оцепенела, смогла только выдавить что-то типа «да», и этот фрукт прошел по всему ДК, спрашивая, работает ли там Бухарин и где его найти. Только так все узнали, что у Бухарина есть брат-близнец. © B.Lebowski / Pikabu У моей мамы есть сестра-близняшка. И родители постоянно одевали их одинаково, а девочки-то это просто ненавидели. Так вот, однажды перед Хеллоуином решили все-таки сделать по-другому и чтобы каждая выбрала себе маскарадный костюм самостоятельно. Маму отправили по магазинам с дедушкой, а тетю — с бабушкой. Вернулись они домой, в таком еще нетерпении, чтобы покрасоваться друг перед другом в этих новых костюмах. В общем, из комнаты они вышли в одинаковых нарядах. © thiscrazycouple / Reddit

Долгое время ходила к парикмахеру по имени Надежда. Однажды сижу с покрашенной головой и вдруг вижу ее же, но брюнеткой! А только что была в другом цвете! Ошарашенная смотрю на бейджик: «Вера». Оказывается, близнецы. Работают вместе, но обычно в разных сменах, потому раньше не видела. Смеясь, спрашиваю у Надежды: «А где Любовь?» И вдруг она отвечает: «А Люба по другой профессии работает». Они тройняшки! Причем Вера и Надежда однояйцевые близнецы, а Любовь — нет. © Анна Калугина / Facebook

У моей подруги в классе учатся 2 близняшки. Когда они фотографировались для школьного альбома, то одной из них не очень понравилось, как она вышла на фото, так что она просто использовала для альбома фото сестры, но подписала его своим именем.

© HeIIoSidney96 / Twitter

© HeIIoSidney96 / Twitter Мой брат как-то году в 2005-м пришел на собеседование в небольшую молодую компанию. Работу брат хотел сменить по многим причинам, в том числе и потому, что владелец бизнеса на предыдущей работе иногда вел себя совсем неадекватно.

На новом месте брата собеседовал молодой парень, представился директором компании. Директору позвонили во время собеседования, он извинился и сказал, что выйдет на минуту. А через 30 секунд дверь распахивается, заглядывает все тот же парень и с улыбкой произносит: «О, вы на собеседование? Отлично!» — и захлопывает дверь. Брат думает: «Ну, блин, и здесь тоже дурдом на выезде». Но тут они зашли в кабинет оба, братья-близнецы, создатели и владельцы компании. © Pumzel / Pikabu

На новом месте брата собеседовал молодой парень, представился директором компании. Директору позвонили во время собеседования, он извинился и сказал, что выйдет на минуту. А через 30 секунд дверь распахивается, заглядывает все тот же парень и с улыбкой произносит: «О, вы на собеседование? Отлично!» — и захлопывает дверь. Брат думает: «Ну, блин, и здесь тоже дурдом на выезде». Но тут они зашли в кабинет оба, братья-близнецы, создатели и владельцы компании. © Pumzel / Pikabu Пришли в гости сестрички-близняшки. Пока одна ходила пудрить носик, другая болтала с племяшкой 5 лет. И тут приходит первая. Мелкая водит глазами то на одну, то на другую, а потом поворачивается ко мне и с глазами по пять копеек говорит: «О, еще одна тетя Марина...» © Мария Панчук / Facebook

К нам на работу как-то устроился молодой человек. Прошел собеседование, показал себя более или менее грамотным специалистом, ну и начинает работать. А через некоторое время становится ясно, что он мало того что в работе своей ничего не понимает, так еще и реально туповат. Мы еще удивлялись, как же он собеседование прошел, с такими-то выдающимися способностями. Руководитель отдела сама с ним беседовала же, нормальный он был. И тут вдруг он проговаривается, что у него есть брат-близнец. В общем, стало понятно, что на собеседование приходил этот самый брат. Они, в принципе, различались немного внешне, но все-таки не настолько, чтобы после 20-минутной беседы, да еще неделю назад, понять, что пришел другой человек. Мы потом нашли их в интернете, оказалось, что они все время вместе работали, причем один, Алексей, был все время на более или менее ведущих должностях, а второй, Юрий, который у нас работал, приходил следом за ним на какие-то очень второстепенные работы. Бедняга Алексей, видно, всю жизнь его тянул. © Эргосум / AdMe

Когда гулять выхожу, сына одеваю в зеленые штаны, коричневую куртку, синюю шапку и синий шарфик. Дочь во все розовое и белую или розовую шапку. И начинается: «Ой, а это близнецы? Что-то они не похожи». Конечно, блин, это мальчик и девочка. © Тома Никитенко / Facebook

А я просто могу разблокировать телефон брата с помощью функции распознавания лиц и отправлять всякие глупые сообщения другим людям. Кстати, нам 37. © spudmagnet83 / Reddit

Как-то одна из моих дочерей-близняшек устала во время походов по магазинам и заявила такая своей сестре: «Примерь вот это. Хочу посмотреть, как это смотрится на мне». © MostlyMillicent / Reddit

О, я так же себе свадебное платье покупала. Никак не могла выбрать между двумя и в итоге упросила свою близняшку надеть одно, пока на мне было второе. Очень помогло, кстати! © Mks369 / Reddit

Бонус: а иногда близнецы могут устроить приключение, даже еще не родившись

У меня беременность 5,5 месяцев. Живот очень заметен, потому что близнецы будут. Тому факту, что никто в транспорте не уступает место, уже не удивляюсь, но один случай просто поразил. Еду в метро и понимаю, что вот-вот потеряю сознание, стою вся такая бледная, ноги подкашиваются, женщина, сидящая передо мной, поднимает глаза и с сочувствием спрашивает: «Девушка, вам плохо?» Отвечаю: «Да». А она выдает: «Так выйдите воздухом подышите». Вот спасибо, тетя. © Подслушано / Ideer