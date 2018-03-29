14 человек, которым наплевать, что думают окружающие про их решения

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Каждый из нас хотел бы всегда быстро и без колебаний находить верные решения как в больших делах, так и в мелочах. На деле же такое получается, увы, не всегда. Но эти ребята не привыкли долго размышлять о собственных поступках и их последствиях. Они не думают, что о них скажут окружающие, просто действуют как бог на душу положит. И такому легкому отношению ко всему на свете иногда можно только позавидовать.

AdMe.ru делится с вами фотографиями людей, которые вообще ни о чем не парятся.

1. «Купить коту очки на Amazon оказалось лучшим вложением 5 баксов в моей жизни»

2. «Подержи-ка мой автомат»

3. Остроумно

4. Не самое разумное решение, особенно когда за тобой наблюдает полицейский

5. Как и зачем?

6. Иногда даже к элементарным вещам нужна инструкция по применению

7. Комфорт превыше всего

8. Когда очень нужна эта должность, а подходящего фото 3×4 нет под рукой

9. Пожалуй, название для магазина придумывали не слишком долго

10. «Мне так удобно»

11. Однажды ты просто проснешься и поймешь, какую ошибку совершил

12. «Решил поэкспериментировать и добавить в пирог немного халвы»

13. Гонки на мусорном баке — перспективный вид спорта

14. Отдых на природе

Бонус: когда вообще не паришься о последствиях

А вы легко относитесь к жизни? Оглядываетесь ли на окружающих, прежде чем поступить неординарно?