14 человек, которым наплевать, что думают окружающие про их решения
Каждый из нас хотел бы всегда быстро и без колебаний находить верные решения как в больших делах, так и в мелочах. На деле же такое получается, увы, не всегда. Но эти ребята не привыкли долго размышлять о собственных поступках и их последствиях. Они не думают, что о них скажут окружающие, просто действуют как бог на душу положит. И такому легкому отношению ко всему на свете иногда можно только позавидовать.
AdMe.ru делится с вами фотографиями людей, которые вообще ни о чем не парятся.
1. «Купить коту очки на Amazon оказалось лучшим вложением 5 баксов в моей жизни»
2. «Подержи-ка мой автомат»
3. Остроумно
4. Не самое разумное решение, особенно когда за тобой наблюдает полицейский
5. Как и зачем?
6. Иногда даже к элементарным вещам нужна инструкция по применению
7. Комфорт превыше всего
8. Когда очень нужна эта должность, а подходящего фото 3×4 нет под рукой
9. Пожалуй, название для магазина придумывали не слишком долго
10. «Мне так удобно»
11. Однажды ты просто проснешься и поймешь, какую ошибку совершил
12. «Решил поэкспериментировать и добавить в пирог немного халвы»
13. Гонки на мусорном баке — перспективный вид спорта
14. Отдых на природе
Бонус: когда вообще не паришься о последствиях
А вы легко относитесь к жизни? Оглядываетесь ли на окружающих, прежде чем поступить неординарно?
Фото на превью BeforeSleepGenius/pikabu