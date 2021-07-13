14+ человек, которые хотели нормально поесть, но креативный повар сказал: «Не тут-то было!»
У любого кафе или ресторана должна быть изюминка, которая будет привлекать несметное количество клиентов. Но креатив креативу рознь. Иногда сервировка блюд бывает настолько абсурдна, что ее остается только сфотографировать и выложить в интернет, знатно порадовав этим окружающих.
Мы в AdMe.ru за фантазию в допустимых пределах, а пока посмотрите на творения поваров, которые явно вышли за рамки дозволенного.
«Я ел куриные крокеты, поданные в кеде»
Они называют это «колесо обозрения с суши в виде кексов»
Это довольно мило, правда? Хот-доги в миске для собак...
Тарелки не должны падать, когда вы пользуетесь вилкой
Детское меню в одном ресторане подается вот так, в шляпе. 7-летний клиент: «Да, это как-то странно, пап...»
«Сок от мяса вытек за границы деревяшки и залил мне джинсы»
«Я заказал коктейль, а получил салат»
«У меня нет слов»
«Я так понимаю, что куриные крылышки отправляются в полет?»
Это нечто. Шашлык с ржавчиной
На свадьбе пончики повесили на дверь
«Моему другу подали одну картофелину на маленьком стульчике»
«Заказал себе „элитный“ тост в ресторане Англии. Это обычный тост, только его принесли на грифельной доске»
«Заказал в кафе фруктовый десерт, принесли вот это. Тут даже ругаться бесполезно»
«Мне подали еду на погнутом автомобильном знаке»
А с какими излишествами вы сталкивались в заведениях общепита?
Фото на превью DELETED / Pikabu
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