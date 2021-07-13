14+ человек, которые хотели нормально поесть, но креативный повар сказал: «Не тут-то было!»

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У любого кафе или ресторана должна быть изюминка, которая будет привлекать несметное количество клиентов. Но креатив креативу рознь. Иногда сервировка блюд бывает настолько абсурдна, что ее остается только сфотографировать и выложить в интернет, знатно порадовав этим окружающих.

Мы в AdMe.ru за фантазию в допустимых пределах, а пока посмотрите на творения поваров, которые явно вышли за рамки дозволенного.

«Я ел куриные крокеты, поданные в кеде»

Они называют это «колесо обозрения с суши в виде кексов»

Это довольно мило, правда? Хот-доги в миске для собак...

Тарелки не должны падать, когда вы пользуетесь вилкой

Детское меню в одном ресторане подается вот так, в шляпе. 7-летний клиент: «Да, это как-то странно, пап...»

«Сок от мяса вытек за границы деревяшки и залил мне джинсы»

«Я заказал коктейль, а получил салат»

«У меня нет слов»

«Я так понимаю, что куриные крылышки отправляются в полет?»

Это нечто. Шашлык с ржавчиной

На свадьбе пончики повесили на дверь

«Моему другу подали одну картофелину на маленьком стульчике»

«Заказал себе „элитный“ тост в ресторане Англии. Это обычный тост, только его принесли на грифельной доске»

«Заказал в кафе фруктовый десерт, принесли вот это. Тут даже ругаться бесполезно»

«Мне подали еду на погнутом автомобильном знаке»