14 доказательств того, что для хорошего и качественного отдыха заявления на отпуск недостаточно

Я как-то в Мехико-Сити сгорела, хотя вроде опытная путешественница. Прилетела туда в начале июля, до этого уже успела загореть дома. Потом 4 дня ходила пешком по городу, а на 5-й день поехала на пирамиды ацтекские. Забыла крем от загара, но решила, что это не страшно: уже месяц на солнце дома жарилась, по Мексике 4 дня ходила, да и день был облачный. Чего бояться, думаю. Ну и как в анекдоте: «Боже, как я ошибся!» Ходила там часов 5, фотографировала, рисовала. Что что-то неладно, поняла к вечеру. В автобусе по дороге назад в город поняла, что именно неладно. Ночь спать не могла — болело все, кожа была ярко-малинового цвета. На следующий день летела домой с рюкзаком. Это было испытание — пытаться надеть его на плечи! Но самое обидное было, когда при пересадке в аэропорту ко мне обратился работник: «Женщина! Обгоревшая женщина! Вы не могли бы стать в другую очередь?» Обгоревшая женщина, блин! © Anna Repp / AdMe