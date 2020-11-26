14 доказательств того, что для хорошего и качественного отдыха заявления на отпуск недостаточно
Казалось бы, вот начальник отпустил, билеты куплены, чемоданы упакованы и вы уже предвкушаете отдых. Но даже в заветные дни отпуска не всегда получается полноценно поймать дзен: кто-то или что-то наверняка подпортит настрой. И здесь уже главное — не поддаваться унынию, а отнестись к ситуации с юмором.
Пользователи соцсетей решили изложить всю правду о своем неудавшемся отпуске. Уровень самоиронии и масштаб курьезности ситуаций оценили по достоинству в AdMe.ru. А в конце предлагаем бонус: как можно выкрутиться, когда вам хотят помешать отдыхать.
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Я дизайнер интерьеров, уже давно мучаюсь с одним заказом: не могли продумать ванную. Вот мы с мужем в отпуске в хорошем отеле, решили устроить романтический вечер в ванне. А она такая широкая, удобная, и я думаю: «Вот именно такую нужно установить». И вообще мысли стали бродить вокруг этого заказа, что нужно скорее прорабу позвонить, он тоже с этим заказом намучился. Муж потом говорит: «Ты словно не со мной была». А я на автомате: «С прорабом». Хорошо, что у мужа есть чувство юмора. © Подслушано / Ideer
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Снимали квартиру в туристическом городе. Вежливые хозяева (по телефону), приятная квартира (по фотографиям). Были удивлены, когда оказалось, что комната «начинается» прямо со двора. Несмертельно, но непривычно, когда у тебя кровать в прихожей. В квартире в другом городе в одной из комнат не оказалось окна, в других они не открывались, как «бонус» — похоронное агентство внизу. Плюс — тихие соседи и можно было шуметь. Теперь, когда звоним по поводу аренды, всегда уточняем, есть ли окна, открываются ли, просим дополнительные фото с нужных ракурсов. © Kaysa / AdMe
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Купили с женой тур в Болгарию. Гостиница и номер с видом на море. Дороже оказался, чем без вида. Когда нас поселили в номер, оказалось, что вид на море есть, но для этого надо выйти на балкон, и из-за угла вдалеке видно море. Нам так и сказали: «Вы что, не видите море? Мы вот видим». Ругаться не стали. Справедливости ради надо сказать, номер отличный, да и отдых тоже. Поэтому Бог им судья. © Леонид Болотин / Facebook
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Прилетели в ЮАР, в Кейптаун. 3 часа на солнцепеке отстояли в очереди на фуникулер на Столовую гору. Как только поднялись наверх, началась буря. Вместо пейзажей и прекрасных видов Кейптауна — туман, холод, дождь и ветер. Здравствуй, Африка. © Татьяна Булгакова / Facebook
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Когда мне было 30, мы с ребятами поехали в коттедж на озере, и это была просто катастрофа. Половина людей не смогли приехать, остальные рассорились, смотрели телик и ложились спать суперрано. Я был разбит горем и хотел уехать пораньше, но решил все же остаться — вдруг что-то изменится. Но ничего не изменилось. © WhiskeyDickens / Reddit
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Однажды имела неосторожность сообщить соседям, что я врач. В тот же вечер у них заболел ребенок — родители спали, а я сбивала температуру их дитю подручными средствами. Через несколько дней случился форс-мажор уже у меня: я сломала палец на ноге, нужно было добраться из Лоо в Дагомыс, в травмпункт. Люди, с чьим дитем я валандалась всю ночь, сказали, что не обязаны катать меня на своей машине... С тех пор о своей профессии не говорю никому и никогда, и не только в отпуске. © Юлия Устимова / Facebook
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Пятница. Полчаса до конца рабочего дня и столько же до долгожданного отпуска. Звонок.
— Привет. Ты еще на работе?
— Да, но с понедельника в отпуске.
— Круто! Я сейчас фоточку скину. Успеешь статью написать? Надо взять комментарий участников — посмотришь, кто на фотке, телефон организаторов скину.
Понедельник. Утро. Звонок.
— Здравствуйте, нам нужна помощь в информационном сопровождении мероприятия.
— Здравствуйте, я в отпуске. Позвоните... в редакцию, — не успеваю договорить я.
— Отлично, значит, время для вас непринципиально — любое. Я перезвоню. © spirya / Pikabu
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Улетаем с любимым в отпуск за границу. Хорошо мужчинам! Трусы да шорты кинул — и готов. А я с работы раньше ушла, список пишу, чтобы ничего не забыть. Маникюр, педикюр, депиляция, купальник найди. Что-то докупи, эту юбку беру, эту не беру, два платья взять или три. Крем от загара, крем для загара, крем от ожогов. Это взять, это не забыть. И все равно что-то забуду. А он с друзьями решил встретиться, после встречи сразу в аэропорт приедет. © Подслушано / Ideer
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Всю жизнь мечтала о поездке на океан. Сбылась мечта, я побывала в отпуске в Индии, на Гоа, в райском местечке. У моего молодого человека шикарный фотик, но руки растут явно не из нужного места. Результат: он выложил кучу своих офигенных фотографий, которые делала я: «Я с акулой», «Я с обезьянкой», «Я на слоне», «Я в водопаде», «Я на параплане». А мои фотки: «Вот я сплю в аэропорту на чемоданах», «А это я стою задом, потому что убежала обезьянка», «А это моя шляпа и второй подбородок», «А это камни, и вооон там вдалеке я среди них». © Подслушано / Ideer
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Моя жена так с последней работы ушла. Улетела в отпуск в Португалию, где ее и настигло сообщение начальника с правками и припиской: «Сделай, как сможешь». А поскольку она не могла, то правки и не сделала. Начальник скакал бабуином и орал про сорванные сроки, а она ему спокойно аргументировала, мол, вы же сами написали: «когда сможешь», а возможности не было. С тех пор только фриланс, и она сама под отдых регулирует объем работы. © Andruss / Pikabu
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Я как-то в Мехико-Сити сгорела, хотя вроде опытная путешественница. Прилетела туда в начале июля, до этого уже успела загореть дома. Потом 4 дня ходила пешком по городу, а на 5-й день поехала на пирамиды ацтекские. Забыла крем от загара, но решила, что это не страшно: уже месяц на солнце дома жарилась, по Мексике 4 дня ходила, да и день был облачный. Чего бояться, думаю. Ну и как в анекдоте: «Боже, как я ошибся!» Ходила там часов 5, фотографировала, рисовала. Что что-то неладно, поняла к вечеру. В автобусе по дороге назад в город поняла, что именно неладно. Ночь спать не могла — болело все, кожа была ярко-малинового цвета. На следующий день летела домой с рюкзаком. Это было испытание — пытаться надеть его на плечи! Но самое обидное было, когда при пересадке в аэропорту ко мне обратился работник: «Женщина! Обгоревшая женщина! Вы не могли бы стать в другую очередь?» Обгоревшая женщина, блин! © Anna Repp / AdMe
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Было это в 1997 году. Я приехал с военного училища в родительский дом в свой первый отпуск. На 2-й или 3-й день звонит домашний телефон. Я дома один. Поднимаю трубку: «Дневальный по 21-й роте курсант White9783!» На том конце женский голос: «О господи...» — и положили трубку. © white9783 / Pikabu
Бонус: если ты косметолог, жди клиентов всегда и везде
- На свадьбе подруги сидели девочками за одним столом. Выяснилось, что я косметолог, и рядом девушка начинает показывать ее проблемные места, чтобы определить, что это такое и чем это устранить (ситуация неприятная: свадьба, тамада, веселье). И тут моя подруга-гинеколог говорит: «Дорогуша, может, у вас есть что и мне показать, я гинеколог». И тут все за столом просто начинают хохотать. Ведущая в ступоре. Но мы взяли себя в руки, а девушка пересела. © Natascha Natascha / Facebook
А у вас всегда отпуск протекает гладко или же знакомы ситуации, подобные этим?