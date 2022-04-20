14 человек, которые до сих пор вспоминают свою учебу с содроганием

Мало у кого после школы или университета не остается ярких впечатлений, которые сопровождают нас практически всю жизнь. Вот только в то время как у кого-то перевешивают теплые воспоминания о друзьях, любви и позитивных событиях, другим везет меньше. Ведь при одной мысли о тех годах в их памяти всплывают только неприязнь к учебе, несправедливость учителей и прочие тревожные моменты.