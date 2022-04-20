14 человек, которые до сих пор вспоминают свою учебу с содроганием
Мало у кого после школы или университета не остается ярких впечатлений, которые сопровождают нас практически всю жизнь. Вот только в то время как у кого-то перевешивают теплые воспоминания о друзьях, любви и позитивных событиях, другим везет меньше. Ведь при одной мысли о тех годах в их памяти всплывают только неприязнь к учебе, несправедливость учителей и прочие тревожные моменты.
Как бы то ни было, мы в AdMe.ru считаем, что имеют место и те и другие эмоции. Поэтому в этот раз мы собрали истории людей, которые в свое время устали от учебы до чертиков.
- Я стоял на балконе с чашкой кофе, когда внизу услышал: «Мама!» Это кричала девушка Катя из 6-го подъезда. «Мама!» И еще раз: «Мама!»
На балкон 3-го этажа вышла мама.
— Мама, смотри!
Девушка достала из футляра красно-коричневую скрипку и с размаха ударила ею об асфальт. Скрипка — вдребезги, разбитые остатки повисли на струнах, болтаясь на грифе инструмента. Она размахнулась и ударила снова. Кусочки полетели в разные стороны. Гриф оставался целым, она положила его на край бордюра и топнула по нему ногой, но он не сломался. Она продолжала стучать ногой и плакала. Затем бросила остатки в раскрытый футляр, чтобы не оставлять мусор на дороге, взяла смычок и разломила пополам. Я чуть кофе не разлил. Мне, как музыканту (я играю на фортепиано), видеть это было очень больно.
— Я получила диплом! Теперь ты довольна?! Теперь ты довольна?! © TwilightHunter / Pikabu
- В начальных классах ходили с одноклассниками в палеонтологический музей. После экскурсии учительница дала задание: подготовить рассказ об увиденном и оформить обложку. У моей семьи не было ни фотика, ни принтера, поэтому обложку для доклада я рисовала сама. Нарисовала 2 диплодоков и кладку яиц рядом. Очень старалась и ожидала похвалы. В итоге мне поставили 2 за оформление. Один из первых опытов разочарования в жизни. © MariaAlexey / Pikabu
- У нас до жути противная и наглая заведующая кафедрой в универе. И вот как-то пришли мы к ней на экзамен, сели в аудиторию — ее нет. По времени экзамен уже начался, а она все еще не пришла. Староста ей позвонила, заведующая выдала: «Я не хочу идти к вам в аудиторию. Заходите по паре человек на кафедру. Будете тут сдавать». Мы были не сильно удивлены: уже не в первый раз. Наступила моя очередь, мы с одногруппницей уже сидим на кафедре, начинаем писать ответы, и тут заходит какая-то девушка, садится к заведующей за стол и достает маникюрный набор, лаки, пилочки, лампу для сушки ногтей и все остальные принадлежности. Писали мы экзамен до конца с обалдевшими лицами... © Палата № 6 / VK
- У знакомой в школе есть правило: девочкам нельзя красить волосы. Поскольку речь идет об азиатках (Сингапур), у всех в основном волосы черные. Но у моей подруги они от природы каштановые, у них вся семья такая. В итоге в школе сочли это неуместным и заставляли ее краситься в черный цвет каждые несколько месяцев. А поскольку она получила полную стипендию (обучение и расходы на проживание покрывались), шум из-за этого абсурда поднимать не стали. © Nghĩa Vũ / Quora
- Был у нас экзамен в универе. Сидим пишем. И тут забегает мальчишка лет 6 — такой милашечка, прямо ангелочек. Подбегает к преподавателю, обнимает его. Сынишка, оказывается. Мы с одногруппницами поумилялись, дальше пишем. Спустя какое-то время он начинает бродить по аудитории, заигрывать с девчонками, играться. Потом идет обратно к отцу и что-то ему шепчет на ухо. Через полминуты препод говорит: «Егорова, Мистренко и Нулина, снижаю вам баллы за то, что вы списываете!» Этот «ангелочек» оказался самым настоящим шпионом и предателем. © Палата № 6 / VK
- У нас в школе было смешное правило: в наказание за неявку без письменного объяснения от родителей ребенку запрещали... приходить в школу еще 1 день. Просто представьте этот диалог:
— Дорогие коллеги из совета по образованию! Нам необходимо срочно придумать наказание для злостных прогульщиков.
— Хм, как насчет того, чтобы отстранять их от занятий еще на 1 день?
— Да, мне нравится, это точно отучит их прогуливать. © Anonymous / Quora
- В начальных классах меня постоянно преследовала группа из 10–15 детей. Все, что я делал, — это пытался сбежать от них. Как-то раз я рассказал об этом учителю, после чего директор по каким-то причинам решил наказать не только их, но и меня, причем в равной мере. До сих пор помню, как отец пришел к нему с криками, потому что это был уже 4-й раз, когда я попал в переплет из-за того, что просто защищался или избегал конфликта. © cneth6 / Reddit
- Вот представьте: заходит ваша одноклассница в кабинет, садится за парту, звенит звонок. Учительница начинает говорить, а одноклассница решает выпить воды из своей светло-голубой бутылки в блестках. Внезапно учительница замолкает, пристально смотрит на эту девочку и выдает: «Прости, но тебе придется убрать бутылку». А затем и вовсе начинает ходить по кабинету и следить, чтобы все убрали бутылки. Все, кроме одного мальчика. Потому что его бутылка была... прозрачной. Да, вот такое «важное» правило было как-то раз принято в нашей школе. © Benjamin Kleiman / Quora
- Во 2-м классе задали нарисовать своих домашних животных. Я подошел со всей ответственностью и даже отказался от родительской помощи. Нарисовал своего черного здорового ризеншнауцера, все прорисовал: и челку, и усы с бородой, и хвост-обрубок. Почти все пришли с рисунками от родителей, это было заметно даже мне, восьмилетке. В итоге им всем поставили 5, а мне 4: собака, мол, страшная какая-то, не мог, что ли, симпатичнее нарисовать? Или вообще просто собачку бы нарисовал. Четверть века прошла — не забыл обиду. © GoblinDoblin / Pikabu
- Учусь в 6-м классе, и нам больше не нужно носить форму. Школьное управление спокойно относится к тому, что мы надеваем черные рваные джинсы, ярко-красные кроссовки, светло-голубые сарафаны и так далее. Но синие джинсы — ни в коем случае! Они под запретом. Если прийти в них в школу, тебя без разговоров отправят домой переодеваться. Почему? Потому что, по словам учителей, это слишком несерьезно. Никто в здравом уме не придет в них на работу, а значит, в школу тоже нельзя. Вообще, правило имело бы смысл, если бы у нас был строгий дресс-код. А так — не совсем понятно. © Madhiya Hussain / Quora
- Как-то в школе предложили добровольно за лето сделать доклад по биологии и блистательно начать год с пятерки. Лето я проводила у бабушки, далеко от интернета, но у нее оказалась отличная книга про розы, и я за лето переписала ее в альбом от руки, добавив карандашные иллюстрации представителей разных сортов, вредителей и заболеваний. В сентябре меня ждал следующий итог: все получили оценку 5, а я 4. На мой вопрос учительница ответила очень просто: все постарались оформить доклады достойно и нашли для этого принтеры, а я поленилась. © tanktayberry / Pikabu
- Когда 1 сентября меня повели в 1-й класс, я этого не знала. Утром мама меня разбудила, завязала банты, и мы молча пошли. Я думала, что мы идем в гости, букет тоже для них. Мама привела меня к школе и говорит: «Вот твой класс. Ну я пошла». Думаю, мол, странно, конечно, ну ладно. Мне не понравилось. На следующий день меня поднимают снова, я спрашиваю:
— Куда?
— В школу.
Так я узнала, что мне придется ходить в школу 11 лет. А мама не сказала раньше, потому что думала, что я и так об этом знаю. © Подслушано / VK
- Представьте уровень абсурда: одноклассница споткнулась и упала. Я, как порядочный человек, протянул ей руку и помог встать. Безобидный и невинный жест, правда? Но не для нашей учительницы. Она немедленно отвела нас в сторону и сделала строгий выговор, потому что ей надоело смотреть на то, как у нас «шалят гормоны» и мы нарушаем правило 15 см. Ах да, у нас в школе было правило, согласно которому ученики должны были держаться на расстоянии 15 см друг от друга. Вечером я решил спросить у мамы, что значит «шалят гормоны», рассказал ситуацию. На следующий день, когда мама пришла в школу разъяренной фурией, учительница, кажется, пожалела о своих словах. © Robert Puckett / Quora
- У нас в школе как-то раз ввели нормирование туалетной бумаги. Рядом с уборной для старшеклассниц лично стояла декан и каждой давала по нескольку квадратиков. Если ее просили дать больше, потому что скрутило живот, к примеру, она говорила терпеть до дома. Во время месячных нередко случалось так, что девочки просто застревали в кабинках в безвыходном положении, пока подруги пытались выпросить для них бумагу. Около недели взбешенные родители звонили в школу и приходили, пока не состоялось совещание и это глупое ограничение наконец не сняли. © stabbyspacehorse / Reddit
У вас наверняка тоже осталась парочка незабываемых историй школьных лет. Поделитесь ими в комментариях.
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые до сих пор вспоминают свою учебу с содроганием
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