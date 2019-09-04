14 человек, для которых любовь к питомцам на втором месте, а к сарказму — на первом

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Те, у кого хоть раз был питомец, уже не могут представить себе жизнь без домашних животных. Ведь своими поступками они наполняют наши сердца теплом, наши мусорные ведра — предметами со следами зубов, а наши уста — красноречием и сарказмом.

Мы в AdMe.ru обожаем всех братьев наших меньших и уверены, что эта подборка остроумных высказываний поднимет настроение не только хозяевам домашних животных, но и всем, кто не представляет своей жизни без юмора.

Все владельцы котов поймут

«Покупал мопса. Вот как его описал хозяин»

«Обожаю всем рассказывать, что питбyль — oчeнь oпаcнaя пopодa coбак. А потом показываю это фото»

Добрейшие братья наши меньшие

Забота о ближнем — она такая

Коты знают, как напомнить о себе

Окружен , но не сломлен!

Когда на улице непогода, все собаки превращаются в них

Причины многих опозданий раскрыты

Кто хочет есть?

Опытных хозяев не проведешь

Мудрость приходит с котами

Питомцы умеют вдохновлять

И влюблять в себя

А какой питомец у вас и на какие остроты он вас вдохновляет?