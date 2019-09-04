14 человек, для которых любовь к питомцам на втором месте, а к сарказму — на первом
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Те, у кого хоть раз был питомец, уже не могут представить себе жизнь без домашних животных. Ведь своими поступками они наполняют наши сердца теплом, наши мусорные ведра — предметами со следами зубов, а наши уста — красноречием и сарказмом.
Мы в AdMe.ru обожаем всех братьев наших меньших и уверены, что эта подборка остроумных высказываний поднимет настроение не только хозяевам домашних животных, но и всем, кто не представляет своей жизни без юмора.
Все владельцы котов поймут
«Покупал мопса. Вот как его описал хозяин»
«Обожаю всем рассказывать, что питбyль — oчeнь oпаcнaя пopодa coбак. А потом показываю это фото»
Добрейшие братья наши меньшие
Забота о ближнем — она такая
Коты знают, как напомнить о себе
Окружен , но не сломлен!
Когда на улице непогода, все собаки превращаются в них
Причины многих опозданий раскрыты
Кто хочет есть?
Опытных хозяев не проведешь
Мудрость приходит с котами
Питомцы умеют вдохновлять
И влюблять в себя
А какой питомец у вас и на какие остроты он вас вдохновляет?
Фото на превью depositphotos