14 боссов, от которых нужно было бежать сверкая пятками в первый же рабочий день

Сейчас только из утюга не доносятся голоса эффективных менеджеров, за которыми безоглядно хочется следовать, попутно восхищаясь. Но, к сожалению, в реальности не каждый начальник заслуживает эпитет «адекватный», о чем и поведали наши сегодняшние пострадавшие.

AdMe.ru желает каждому из вас идти под знаменем крутого и ценящего ваш труд руководства. А пока почитайте истории тех, кому пока еще не повезло.

Я мыл посуду в заведении. И если вы раньше не трудились на такой работе, то знайте, что это намного сложнее, чем кажется. Мой босс постоянно жаловался на то, как я работаю, что я воспринимал как личное оскорбление, ведь я всегда отдавался делу на 100 %. Я диабетик и как-то отошел в сторонку, чтобы проверить уровень сахара в крови. Когда я вернулся, начальник со злобой сказал мне, чтобы я не отходил от рабочего места. Я тут же выругался на него и уволился. © Philcollinsforehead / Reddit

Работаю на заводе. Пару раз меня заставляли писать объяснительные из-за опозданий на 5–10 минут. На мои возражения, что я иногда и задерживаюсь на часок-другой, был дан ослепляющий своей логикой ответ: «Если вы опаздываете — это ваш косяк; если задерживаетесь — ваша инициатива». После этого долгое время принципиально не задерживался. © Albansaper / Pikabu

Начальник постоянно шлепал меня по известному месту. Когда я сказала ему, что мне это неприятно, он молча развернулся. Он был довольно стар и думал, что такой жест нормален для приветствия. После того как я сообщила об этих выкрутасах в отдел кадров, мне сказали, что он просто старомоден. Уволилась. © Hailsyea4 / Reddit

Однажды моя начальница была вне себя от злости и наорала на меня за то, что я пришла вовремя: приехала ровно в 11 часов утра, как и договаривались. Она сказала мне, что если я дорожу своей работой, то всегда должна приезжать чуть раньше. © Mortuary_Angel / Reddit

Вызвали на работе к начальству.

— У нас для тебя новость. Ты должен будешь делать то-то и то-то. Если не успеваешь днем — делай ночью удаленно. Если что, на следующий день отсыпной дам. И да, напиши на себя приказ.

— А мне доплатят?

— Нет, тебе же отсыпной дадут.

Работал ночью до 5 утра, лег спать, утром часов в 8 звонок:

— Ты где? Через час ждем тебя на совещании, и объяснительную за опоздание напишешь. © hskk / Pikabu

— У нас для тебя новость. Ты должен будешь делать то-то и то-то. Если не успеваешь днем — делай ночью удаленно. Если что, на следующий день отсыпной дам. И да, напиши на себя приказ. — А мне доплатят? — Нет, тебе же отсыпной дадут. Работал ночью до 5 утра, лег спать, утром часов в 8 звонок: — Ты где? Через час ждем тебя на совещании, и объяснительную за опоздание напишешь. © hskk / Pikabu У меня была начальница, которая держала пачку резюме под своим столом, и всякий раз, когда люди просили о повышении зарплаты или выходных, она показывала их со словами: «Все эти люди жаждут здесь работать. Если вас что-то не устраивает, то завтра на вашем месте будет кто-то другой». © jupitcall / Reddit

За 5 минут до закрытия заведения хозяин приводил своих приятелей в ресторан и заставлял нас запускать работу кухни. И так он делал довольно часто. © eldude6035 / Reddit

Перерабатывали много, уставали. Наш замдиректора взялся нас морально поддержать, укрепить корпоративный дух и вот это вот все. Собрал нас и задвинул воодушевляющую речь о том, что нам нужно потерпеть еще немного, напрячься, мобилизовать внутренние резервы — ну вы знаете подобную чушь. Среди прочего было сказано, что мы должны быть как марафонцы: подвижные, поджарые и выносливые. Я поймал паузу в его речи и заметил, что тот марафонец, о котором идет речь, после выполнения своей миссии умер от истощения. Этим же летом меня сократили. © SandyBoy / Pikabu

Мама рассказала, что у них на работе был начальник, которому все носили очень важные отчеты. Сам он увлекался парашютным спортом. Однажды он взял и уволился. Ушел с головой в спорт, а все отчеты обнаружили в его кабинете нетронутыми и сваленными за шкаф. Это, конечно, мой кумир. © purpolly / Twitter

У меня 4 начальника. Пошел на неделе к директору и говорю, мол, работы невпроворот, дайте мне подмогу, потому что один я уже не справляюсь. Директор у нас человек чуткий — проблемой проникся, почесал голову, наморщил лоб и, подумав, сказал, что займется ее решением. Сегодня мне назначили 5-го начальника. © Dubas11 / Pikabu

Сегодня общался с начальником. Я предлагал ему варианты выполнения работ, а он их отметал. И так минут 40. В конце концов начальник воскликнул:

— Ну почему? Почему ты постоянно стремишься сделать как проще?

— А в чем проблема? Ну или скажите, как надо! — ответил я начальнику.

— Да хрен его знает! — в сердцах сказал он. — Но точно не так просто, как у тебя! © ZhoraLiberman / Pikabu

— Ну почему? Почему ты постоянно стремишься сделать как проще? — А в чем проблема? Ну или скажите, как надо! — ответил я начальнику. — Да хрен его знает! — в сердцах сказал он. — Но точно не так просто, как у тебя! © ZhoraLiberman / Pikabu Как же мне надоела моя начальница. Недавно работаю в этой компании, устроилась по результатам жесткого отбора. Первый месяц она пускала слух, что я протеже генерального, потом пронюхивала, кто же за мной стоит... Осознав, что никто, изменила тактику на жесткий психологический прессинг... И вот вчера мне пояснили, что она просто хотела на мое место устроить свою хорошую подругу. © Подслушано / Ideer

Позвонил как-то начальник со старой работы и начал мне выговаривать, почему документы не сделаны, материалы не подготовлены. Думала, ошибся номером, говорю: «Я у вас 2 месяца уже не работаю, вы ошиблись». Ответ заставил офигеть: «Я помню, но ты, когда уходила, не предупредила, что этого делать не будешь». Видать, мое увольнение было недостаточно весомым аргументом. © Подслушано / Ideer

аргументом. © Подслушано / Ideer Начальница подставила, прикрывшись мной. Естественно, поперли с работы. На сайте компании нашел телефон, по которому якобы можно было позвонить, если у тебя возникли какие-то проблемы на работе. Позвонил, объяснил ситуацию. Первый вопрос, который мне после этого задали, был: «Вы понимаете, что вы здесь больше работать не сможете?»

Видимо, телефон был предназначен для того, чтобы сразу убирать «нехороших» сотрудников. Начальник, значит, всегда прав. © Подслушано / Ideer