13 женщин, которые доказали, что в жизни без отменного чувства юмора нам не обойтись
В жизни каждой женщины случаются такие моменты, когда ирония и сарказм бьют через край, а рядом не всегда бывает человек, который по достоинству может оценить колкую и ехидную шутку.
Мы в AdMe.ru предлагаем девушкам отхватить свою порцию славы и похвастаться перед всеми своим острым чувством юмора.
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А как вы оцениваете свое чувство юмора?
AdMe/Народное творчество/13 женщин, которые доказали, что в жизни без отменного чувства юмора нам не обойтись
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