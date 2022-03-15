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13 женщин, которые доказали, что в жизни без отменного чувства юмора нам не обойтись

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В жизни каждой женщины случаются такие моменты, когда ирония и сарказм бьют через край, а рядом не всегда бывает человек, который по достоинству может оценить колкую и ехидную шутку.

Мы в AdMe.ru предлагаем девушкам отхватить свою порцию славы и похвастаться перед всеми своим острым чувством юмора.

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А как вы оцениваете свое чувство юмора?

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AdMe/Народное творчество/13 женщин, которые доказали, что в жизни без отменного чувства юмора нам не обойтись
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