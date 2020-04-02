13 вещей, назначение которых еще таинственнее, чем Бермудский треугольник
В современном мире вместе с вещами, не требующими инструкции по применению, существует и масса «гаджетов», чье назначение — настоящая головоломка, за разгадкой которой приходится обращаться к всезнающему интернету. Любознательные пользователи Reddit создали целое сообщество, члены которого помогают понять, как работает загадочный предмет.
Мы в AdMe.ru попробовали самостоятельно угадать, для чего нужны эти таинственные вещи, и, признаться честно, нам это не совсем удалось.
1. «Эти штуки подарила наша няня, которая родилась в Африке»
Это набор посуды.
2. «Нашел это у отца в ящике с охотничьим снаряжением»
Это спасательная экипировка для зимней рыбалки.
3. «Не очень трезвый приятель вручил мне это с такими словами: „Дружище, однажды она может спасти твою жизнь“»
Это петля — часть альпинистского снаряжения, используемая вместе с карабинами.
4. «Мы нашли это под кухонным шкафчиком в доме постройки 1970-х годов»
Открывалка для консервных банок.
5. «Нашел это у себя на работе. Сделано из дерева»
Формочки для воздушных шариков.
6. «Нашел их на одном из кладбищ в штате Северная Каролина частично закопанными в землю»
Надгробия, характерные для культуры народа гулла, проживающего на побережье Атлантического океана на юге США.
7. «Купил это на распродаже»
«Заготовки» для микрочипов.
8. «Мне очень нравится эта штука, сделанная в 1970-х годах. Но я не знаю, что это такое»
Кинетическая скульптура.
9. «Обнаружил эти странные кристаллы на светильнике»
«Кристаллы мочевины. Кажется, сосед сверху писает на него».
10. «Друг подарил мне это и сказал, что там хранили чай и специи. Истинное назначение неизвестно»
11. Хозяин этой штуки нашел ее в своем подвале и не знает, для чего она нужна
Это часть вазы.
12. «Это висело на стене в нашей мастерской. Оно тяжелое и, судя по всему, сделано из меди»
Африканский аналог денег манилла.
13. «Нашел это в ящике, полном разнообразных инструментов для выпечки»
Нож для капусты.
Назначение скольких предметов вам удалось угадать? Или, возможно, у вас тоже есть подобные вещи-загадки?
Фото на превью MHillerich / reddit