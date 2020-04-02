13 вещей, назначение которых еще таинственнее, чем Бермудский треугольник

82 0 30 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В современном мире вместе с вещами, не требующими инструкции по применению, существует и масса «гаджетов», чье назначение — настоящая головоломка, за разгадкой которой приходится обращаться к всезнающему интернету. Любознательные пользователи Reddit создали целое сообщество, члены которого помогают понять, как работает загадочный предмет.

Мы в AdMe.ru попробовали самостоятельно угадать, для чего нужны эти таинственные вещи, и, признаться честно, нам это не совсем удалось.

1. «Эти штуки подарила наша няня, которая родилась в Африке»

Это набор посуды.

2. «Нашел это у отца в ящике с охотничьим снаряжением»

Это спасательная экипировка для зимней рыбалки.

3. «Не очень трезвый приятель вручил мне это с такими словами: „Дружище, однажды она может спасти твою жизнь“»

Это петля — часть альпинистского снаряжения, используемая вместе с карабинами.

4. «Мы нашли это под кухонным шкафчиком в доме постройки 1970-х годов»

Открывалка для консервных банок.

5. «Нашел это у себя на работе. Сделано из дерева»

Формочки для воздушных шариков.

6. «Нашел их на одном из кладбищ в штате Северная Каролина частично закопанными в землю»

Надгробия, характерные для культуры народа гулла, проживающего на побережье Атлантического океана на юге США.

7. «Купил это на распродаже»

8. «Мне очень нравится эта штука, сделанная в 1970-х годах. Но я не знаю, что это такое»

9. «Обнаружил эти странные кристаллы на светильнике»

«Кристаллы мочевины. Кажется, сосед сверху писает на него».

10. «Друг подарил мне это и сказал, что там хранили чай и специи. Истинное назначение неизвестно»

Коробочка для хранения листьев бетеля.

11. Хозяин этой штуки нашел ее в своем подвале и не знает, для чего она нужна

Это часть вазы.

12. «Это висело на стене в нашей мастерской. Оно тяжелое и, судя по всему, сделано из меди»

Африканский аналог денег манилла.

13. «Нашел это в ящике, полном разнообразных инструментов для выпечки»

Нож для капусты.

Назначение скольких предметов вам удалось угадать? Или, возможно, у вас тоже есть подобные вещи-загадки?