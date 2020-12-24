13 способов испортить празднование Нового года так, что даже оливье будет не в радость

Историй про испорченный Новый год все слышали немало. Это ведь один из самых масштабных праздников в году, а значит, есть множество шансов запороть его. Стоит избегать проверенных временем способов испортить торжество, ведь, как сулит всем известная поговорка, как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Чтобы случайно не уйти расстроенными с любимого праздника, мы в AdMe.ru постарались собрать несколько способов, которые могут испортить любой, даже самый долгожданный Новый год, чтобы наши читатели смогли избежать их.

Экспериментировать с экзотическими блюдами

Устав от набившего оскомину оливье и селедки под шубой, хочется чего-то не такого традиционного или даже экзотичного. В таком случае лучше приготовить мини-порцию за несколько дней до праздника. Так будет понятно, стоит ли заморачиваться с готовкой и как организм отреагирует на новую еду. В противном случае можно получить какое-то непонятное блюдо или слечь на Новый год с расстройством желудка.

Принимать приглашения малознакомых

Новые друзья могут удивить как с положительной стороны, так и с отрицательной. Как бы любопытно ни звучало предложение новоиспеченных приятелей, в этом случае есть шанс уйти с вечеринки с настроением ниже плинтуса. А вот старые знакомые всегда создадут на 100 % теплую и радостную атмосферу и сделают встречу долгожданного праздника душевной.

Выкладывать состояние за новогодние каникулы

Для многих семей Новый год может быть очень затратным праздником: множество подарков для всех родственников, большой праздничный стол. Существует риск схватиться за голову после торжества и следующие несколько месяцев пытаться достать деньги, которые так легко ушли на новогодние каникулы. Можно подойди к торжеству расчетливо — заранее посчитать, какую сумму можно потратить на праздник без ущерба для бюджета.

Звать гостей с утра пораньше

Когда празднование Нового года начинается слишком рано, то на торжественную ночь уже может не остаться энтузиазма. Отдых, расслабление, наведение марафета перед встречей грядущего года могут стать любимыми занятиями для многих людей. Так силы сохраняются для праздничного ужина, боя курантов и салюта, да еще и чувствуешь себя свежим и отдохнувшим.

Набивать живот, пока не утратишь способность шевелиться

Не переедать — задача, которую ставят перед собой все, но справляются с ней единицы. За время праздников люди хоть и не набирают много в весе, но чувство переедания так неприятно. А на столе — и селедка под шубой, и тазик оливье, и огромнейший торт. А еще горячее, картошечка, фаршированные яйца. Ну и нельзя забывать об огромной тарелке бутербродов с икрой. И все хочется сразу съесть.

Собирать за столом большую компанию друзей и родственников

Собрать компанию друзей и дальних родственников в новогоднюю ночь? Почему бы и нет? Но может внезапно случиться конфуз или неприятная встреча. Во-первых, сложно всех собрать за столом и уделить каждому внимание так, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Во-вторых, угадать с едой тоже сложно: кто-то держит диету, кто-то не ест майонез и т. д. А в-третьих, непонятно, какие отношения у них между собой. Вдруг кто-то недолюбливает друг друга, тогда испорченный Новый год гарантирован всем.

Не есть до новогоднего ужина

Вспомните 31 декабря в детстве. Родители готовят целый день с самого утра, а ты ходишь вокруг горы этой еды и не можешь ничего попробовать. А вот вечером, когда все сядут за стол, тогда и можно отхватить кусочек. Хотя нет, какой там кусочек: мама усердно накладывает целую тарелку всего, что только видит. И сидят потом все с огромными пузами и сдвинуться с места не могут. Смотрят на стол, а съели-то, оказывается, всего десятую часть приготовленных блюд.

Выяснять отношения с родственниками

В эту грандиозную ночь собираются родственники со всех уголков страны, а может, и мира. У всех свои взгляды на жизнь, а острые темы могут превратить праздник в одну большую ссору. В Новый год даже такая безобидная тема, как подарки, является самой частой причиной ссор, рассказывает психолог.

Убирать дома и разбирать все в доме накануне Нового года

Существует народная примета, что перед празднованием Нового года следует выкидывать ненужные вещи и очищать дом. Это отличный способ начать жизнь с чистого листа, но лучше позаботиться об этом примерно за неделю до праздника. Хотя встречать Новый год нестандартно — среди разбросанных вещей по всему дому, в одной туфле и с одним накрашенным глазом — тоже интересный вариант.

Покупать продукты незнакомого качества

Накануне праздника в магазине часто встречаются огромные скидки на продукты малоизвестных марок. Иногда действительно невозможно удержаться от таких привлекательных цен, а руки сами сгребают все в продуктовую корзину. На всякий случай лучше открыть одну купленную баночку неизвестного производителя за пару дней до Нового года и попробовать ее, чтобы избежать сюрпризов в праздничный день.

Дарить бесполезные подарки

Никому не хочется получать тапочки, предметы гигиены, бытовые наборы для дома на Новый год. Как-то это совсем не сочетается с волшебством и праздничной атмосферой, которую обещает нам новогодняя ночь. Про роковые ошибки, сделанные родственниками в этот праздник, можно почитать в нашей статье, где люди делятся худшими подарками, которые они получили на Новый год.

Праздновать до самого утра

Приятные воспоминания о праздновании Нового года — классный подарок самому себе. Но он может быть случайно испорчен, если вдруг захочется продлить торжество до самого утра. Ведь не зря Новый год называют волшебной ночью, а не волшебным утром.

Откладывать поход в магазин до последнего дня

Волшебные эльфы, готовящие шикарные блюда на Новый год, имеют привычку сметать огромное количество продуктов с полок всех магазинов. Да еще и очереди выстраивают километровые. Чтобы опередить их, есть небольшой лайфхак: купить нужные продукты за пару недель до и убрать в холодильник.