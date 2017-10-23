13 твитов, которые доказывают, что женская дружба даст прикурить мужской

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Говорят, дружба между женщинами — это всего лишь пакт о ненападении. И в основном так считают мужчины, которые твердо убеждены, что слабому полу не дано познать прелести истинной дружбы. AdMe.ru решил поставить этих выскочек на место и собрал 13 твитов, которые доказывают, что женщины умеют не только дружить, но и отменно шутить на эту тему.

1. Это называется командная работа

2. Когда твоя подруга решила убедиться, что твое первое свидание проходит хорошо

3. Когда ты попала в ад и встретила там свою лучшую подругу

4. Дружба. Уровень: бог

5. Когда у твоей лучшей подруги появился парень

6. Да что вы знаете о самопожертвовании!

7. Когда твоя подруга сильнее тебя ненавидит человека, которого ты не перевариваешь

8. Когда на вечеринке кто-то ведет себя развратно, но этот «кто-то» — твоя лучшая подруга

9. Когда вы с подругой заприметили на улице симпатичного парня и «включили» максимум эффектности

10. Тут без комментариев. Но, наверное, это какой-то особый уровень дружбы

11. Подруга не то что в беде не бросила, она из нее ПОДбросила

12. Новый уровень заботы

13. Ну тут все просто: шах и мат, мужики!