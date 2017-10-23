13 твитов, которые доказывают, что женская дружба даст прикурить мужской
Говорят, дружба между женщинами — это всего лишь пакт о ненападении. И в основном так считают мужчины, которые твердо убеждены, что слабому полу не дано познать прелести истинной дружбы.
AdMe.ru решил поставить этих выскочек на место и собрал 13 твитов, которые доказывают, что женщины умеют не только дружить, но и отменно шутить на эту тему.
1. Это называется командная работа
2. Когда твоя подруга решила убедиться, что твое первое свидание проходит хорошо
3. Когда ты попала в ад и встретила там свою лучшую подругу
4. Дружба. Уровень: бог
5. Когда у твоей лучшей подруги появился парень
6. Да что вы знаете о самопожертвовании!
7. Когда твоя подруга сильнее тебя ненавидит человека, которого ты не перевариваешь
8. Когда на вечеринке кто-то ведет себя развратно, но этот «кто-то» — твоя лучшая подруга
9. Когда вы с подругой заприметили на улице симпатичного парня и «включили» максимум эффектности
10. Тут без комментариев. Но, наверное, это какой-то особый уровень дружбы
11. Подруга не то что в беде не бросила, она из нее ПОДбросила
12. Новый уровень заботы
13. Ну тут все просто: шах и мат, мужики!
Фото на превью Powerful/twitter