13 СМС от людей, в семье которых царит полная словесная анархия

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Семья — это те люди, с кем можно расслабиться и быть самим собой. А чтобы еще и жилось задорнее — отвешивать шуточки и практиковать свое красноречие. Если вы нашли собеседников, которые на ваш странный юмор и сарказм отвечают тем же, а не обижаются, то вам крупно повезло. Как людям из сегодняшней подборки.