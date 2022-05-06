13 случаев, когда люди получили билеты в первый ряд на шоу под названием «Жизнь»

Жизнь — непредсказуемое путешествие, и история Джоан Р. Гинтер это подтверждает: дама выигрывала в лотерею не 1 раз, а целых 4. К сожалению, далеко не у каждого есть столько удачи в запасе. Зато любой человек может встретить нечто экстраординарное в своей повседневной жизни.

С помощью этих 13 фотографий AdMe.ru хочет напомнить: даже если вам кажется, что вы все перевидали на своем веку, жизнь порой может подкинуть такие штуки, которые вам точно еще не встречались.

1. «Снял сегодня расщепление облаков»

2. «Яйца ящериц (надеюсь), спрятанные внутри розетки»

3. «Вместо сломанного колеса на тележке из супермаркета у меня еще одна тележка из супермаркета»

4. Очень узкое здание

5. Эта корова делает дэб рогами

6. «Из моего кактуса прорастает клевер»

7. «Я нашла морскую звезду в своих мидиях»

8. «У моего ослика 1 центральный резец. Я называю его зубом циклопа!»

9. «Мама сварила фиолетовый картофель вместе с кукурузой. Теперь у нас есть розовая кукуруза»

10. Эта стопка бумаг выглядит как Master Shake, персонаж мультсериала «Команда Фастфуд»

11. «Видел несколько капель воды с радужной маслянистой пленкой, у каждой капли свой оттенок»

12. «Нашел двойной банан»

13. «У моей кошки Бо ее имя на спине»