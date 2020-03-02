13 случаев, когда комментарии оказались круче самого поста
Остроумные комментарии — поистине особое искусство. Некоторые достигают настоящего мастерства, оставляя саркастические и резкие замечания подо всем, что публикуется в интернете. Такие люди способны не только сделать сам пост лучше, но и поднять настроение множеству незнакомцев.
Редакция AdMe.ru любит умный юмор, поэтому спешим показать вам 13 постов, удостоившихся комментариев настоящих гуру иронии.
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А вы предпочитаете сами оставлять едкие комментарии или наслаждаться мастерством других?
Фото на превью Invision/Invision/East News