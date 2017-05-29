13 шикарных свадебных курьезов, которые запомнились влюбленным на всю жизнь

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Свадьба — удивительное событие, и на нем все равно что-то обязательно пойдет не так, сколько его ни планируй.

AdMe.ru собрал 13 историй о самых забавных свадебных курьезах, которые выпали на долю влюбленных парочек. Порой именно такие конфузы и делают торжество неповторимым и точно незабываемым.