13 шикарных свадебных курьезов, которые запомнились влюбленным на всю жизнь
Свадьба — удивительное событие, и на нем все равно что-то обязательно пойдет не так, сколько его ни планируй.
AdMe.ru собрал 13 историй о самых забавных свадебных курьезах, которые выпали на долю влюбленных парочек. Порой именно такие конфузы и делают торжество неповторимым и точно незабываемым.
- За неделю до свадьбы был девичник. На удивление все прошло гладко и весело. Утром просыпаюсь от того, что напольный кондиционер сильно дует на меня и свидетельницу, спящую рядом. Я решила его отключить, но, так как пульта под рукой не было, пришлось вставать. Выключила и не заметила, как около него стояла рюмка, на которую я благополучно наступила и рассекла себе стопу. Врач, забинтовывая ногу, по незнанию ляпнул: «До свадьбы заживет!» И ведь зажила!
- Мой жених накануне свадьбы начал расспрашивать, сколько у меня было парней до него. Пришлось признаться, что он десятый. Смотрю на его серьезное лицо и думаю: «Ну все, кранты свадьбе». А он вдруг выдает: «Я ж твое юбилейное печенье». Печенье, блин.
- Во время церемонии нам принесли кольца. Сначала муж мне кольцо надел, а потом я таким изящным жестом колечко достаю из коробочки и начинаю натягивать его мужу на палец. А оно не лезет! До второй косточки натянулось, а дальше никак, мало оказалось. Я в панике, на меня все смотрят, момент такой волнительный, а я стою и дергаю это дурацкое кольцо. Пробую надеть на мизинец — не выходит. Последний грубый рывок — и кольцо все-таки налезло на безымянный палец. Видеооператор очень подробно заснял процесс запихивания моего мужа в обручальное кольцо.
- На свадьбе было много детей. Нарядные и важные девочки и мальчики. Двоим поручили нести длинный шлейф платья. И вот когда мы с женихом входили в зал регистрации, я вдруг почувствовала, что идти не могу: сзади навалилась какая-то неподъемная тяжесть. Оказалось, два моих пажа и с ними еще один ребенок вцепились в шлейф моего платья, откинулись назад и приготовились «покататься». А сзади еще несколько желающих выстроились в очередь. Я инстинктивно рванула вперед, но хватка ангелочков оказалась такой мощной, что я просто навернулась на своих каблучищах и грохнулась прямо на пол.
- Всегда смеялась над подругой, потому что она выходила замуж за одного и того же человека 3 раза. Через неделю у меня свадьба. Выхожу замуж за... бывшего мужа.
- У моего мужа длинные и густые ресницы, и все время, что мы встречались, я упрашивала его дать мне их накрасить, но ответ всегда был отрицательный. И вот он мне делает предложение, и я начинаю мямлить что-то вроде «Ну мы всего полгода вместе», «А где мы будем жить?» и т. д. И мой муж выдает гениальную фразу: «После свадьбы дам ресницы накрасить!» Конечно, я сразу согласилась. Вот это я понимаю — мотивация.
- На свадьбе сестры, когда регистратор говорила: «Согласны ли вы, Вадим...», жених перебил ее и сказал: «Я на все согласен, ведь я люблю Олю!» Да только вот сестру мою зовут Карина...
- Когда я выходила замуж, то выбрала для торжества красное вечернее платье. Ну очень мне не хотелось наряжаться в пышное платье, как все невесты. Когда открылись двери дворца бракосочетания, я, к своему ужасу, увидела, что регистратор одета в абсолютно такое же платье. По всей видимости, длинное красное платье с корсетом в нашем городе было только одной модели. Мы до сих пор смеемся, когда пересматриваем наши свадебные фотографии.
- У моей лучшей подруги скоро свадьба. Ехала в маршрутке и начала представлять свою речь подружки невесты и слегка увлеклась, ну как слегка... Со стороны это выглядело так: сидит девушка в маршрутке, смотрит в глухое окно, без звука, но очень эмоционально, шевелит губами, а из глаз катятся слезы, и все это сопровождается глуповатой улыбкой. Очнулась я только, когда минут через 10 мужчина, сидящий напротив, спросил, все ли у меня хорошо. Косилась на меня вся маршрутка, и почему-то с опаской. Но всю соль этой ситуации я поняла позже: конечная этой маршрутки — психиатрическая больница.
- Как-то торопились во дворец бракосочетаний на свадьбу знакомых. Мы забегаем в зал, за нами закрывают дверь и объявляют пару, совсем не ту, к которой мы пришли на свадьбу. Но деваться было уже некуда и пришлось сидеть всю церемонию, причем в первом ряду! Жених с невестой бросали на нас вопросительные взгляды. А наша парочка была следующей. Разумеется, мы остались и на следующую церемонию с нашими друзьями, предварительно ответив на вопрос сотрудницы ЗАГСа: «У вас что, абонемент?»
- Однажды мама купила мне безумно красивое пластмассовое кольцо, клипсы, ожерелье. Мне было 5 лет. Я пришла в садик, и все мной восхищались. Один мальчик сделал мне «предложение», и мы поженились после обеда.
«Брак» наш продлился недолго. Через неделю моей «свидетельнице» мама купила украшения из металла. Мой любвеобильный «муж» сделал ей «предложение». На их «свадьбе» я кидалась в них пластмассовой курицей.
Вот тогда я поняла всю правду о мужчинах.
- У подруги свадьба. Самая счастливая на свете девушка бегала в восторге по всяким свадебным делам два месяца, пригласила практически всех знакомых, друзей, родственников и просто соседей. Денег кучу угрохали, платье как огромный кружевной вареник, все продумано до мелочей и, конечно, шикарный фотограф. И вот день свадьбы. В 4:00 чай в беседке пила, не спалось, и, уж не знаю как, ее оса тяпнула за верхнюю губу. Итог: свадьба, распухшее лицо, сыпь от аллергии, красные от слез глаза, сопли и огромная губа.
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На нашу свадьбу приготовили стайку голубей. Посадили их в большую клетку, чтобы мы их потом выпустили. Когда до этого дошло дело и мы открыли дверцу клетки, голуби, вместо того чтобы благодарно взмыть вверх, зажались внутри. Клетку наклонили, перевернули вниз дверцей и начали трясти. Бедные птицы выпали оттуда и сидят, не улетают. Мой муж так разнервничался, что стал на птах кричать. А они, как курицы, перебежали на другое место и там устроились. А один голубь сел на руку мужу и справил нужду прямо на него. Гости ржут, успокаивают, что это к деньгам. Говорят, что отказ птиц улетать — это плохая примета. Глупости, живем уже 12 лет, очень хорошо живем.
А какие запоминающиеся случаи произошли на вашей свадьбе? Делитесь в комментариях!