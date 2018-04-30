13 реальных историй пользователей, которые утверждают, что столкнулись с потусторонним миром

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Иногда случаются вещи, которые иначе как странными не назовешь. Они могут быть выражены в странных совпадениях, удивительных снах и абсолютно не вписываться в житейскую логику. Но несмотря на то что многие из них заставляют почувствовать близость потустороннего мира, другие, наоборот, только убеждают, что сверхъестественного не существует.