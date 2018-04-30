13 реальных историй пользователей, которые утверждают, что столкнулись с потусторонним миром
Иногда случаются вещи, которые иначе как странными не назовешь. Они могут быть выражены в странных совпадениях, удивительных снах и абсолютно не вписываться в житейскую логику. Но несмотря на то что многие из них заставляют почувствовать близость потустороннего мира, другие, наоборот, только убеждают, что сверхъестественного не существует.
AdMe.ru собрал разные истории пользователей «Подслушано» и Pikabu. Все они так или иначе связаны с мистическим началом, хотя многие имеют вполне обычное и даже комичное объяснение.
- Приснился мне сон про коллегу с работы. Вижу, что она вроде как пополнела сильно. Я ей об этом намекнула, она в ответ говорит, что беременна. Просыпаюсь утром и, как обычно, забываю свой сон. Во время обеденного перерыва вдруг вижу ее. Показалось, что она и правда поправилась. Начинаю с ней разговор и вспоминаю о том, что приснилось. Решила задать вопрос, мол, не хотят ли они с мужем ребенка. Она посмотрела на меня дикими глазами и говорит: «Только не говори, что тебе приснилось, что я беременная. Мне об этом уже 3 человека сказали в офисе!» Ну вот не верь после такого в мистику!
- Я никогда не верила в мистику. Но когда умер отец, случилось странное. Я помню, как легла после похорон на диван спать и очень долго плакала. Дома на тот момент кроме меня никого не было. И окна были закрыты! Когда плакать было уже тупо нечем, я почувствовала, как меня по голове погладили. Это было похоже на прикосновение ветра. Я до сих пор удивляюсь, почему не испугалась. В тот момент на меня нашло такое умиротворение, что я спокойно уснула.
- Я рос в деревне. У нас была большая компания, и, когда мы закончили школу, почти все решили уезжать в город. Наши девчонки пошли к местной бабке, которая была вроде ведьмы, чтобы та им погадала. Мы посмеялись, но решили сходить с ними. Она мне сказала: твоя судьба и самое большое счастье будет связано с прекрасным светлым цветком. Я никогда не верил в эту мистику, так что забыл об этом. Почти 10 лет спустя еду в машине и торможу на светофоре. Включаю радио, а там слова: «И ваше счастье прямо перед вами, вам просто нужно внимательнее посмотреть». Поднимаю глаза, а там переходит дорогу девушка, у которой в руках белая орхидея в горшке. Не знаю, что мне ударило в голову, но я припарковался и побежал догонять ее. Она потерялась в толпе, а я споткнулся и случайно налетел на идущую передо мной другую девушку. Она упала и вывихнула ногу, я повез ее в больницу. Мы познакомились, и вот уже много лет она моя жена и самая большая любовь в жизни. У нее очень светлые волосы и прекрасное имя — Лилия.
- В моей квартире часто происходит мистика, но папа все отрицает и отказывается съезжать. На днях в родительской спальне на чистом белом натяжном потолке появились четкие пыльные следы рук и ног. В трех местах. Будто кто-то сидел над головами родителей на потолке. Следы пыльные настолько, будто пыль месяца три не вытирали, но смазываются от воздействия. Мама спать боится, а папа до сих пор не верит.
- Когда я был маленький, мой отец попал в аварию. Его друг, который был за рулем, погиб на месте. Отца собирали по частям. В больнице он не знал, что друг погиб, — ему ничего не говорили. Недавно отец рассказал, что в больнице ему сон приснился. Он идет по полю, тепло, солнышко светит, птички поют, а навстречу идет его друг. Они поздоровались, и друг ему говорит, что он дом новый построил, и отца в гости зовет. Отец видит: посреди поля стоит дом страшный, черный, неприятный. Они внутрь заходят, а там сумрак, холодно, как в погребе, влажно, стены и пол земляные, как в могиле. Отцу жутко стало. Он говорит другу, что ему не нравится, уговаривал уйти вместе. А друг его, наоборот, остаться уговаривал. Отец испугался и ушел из дома, а друг остался. Я до сих пор удивляюсь, что после этого отец не верит в подобные мистические вещи.
- Никогда особо не верила в мистику, но недавно пересмотрела взгляды. У меня остеохондроз, очень сильно болит позвоночник от шеи и до поясницы, вечером жаловалась на это мужу по телефону (он в ночь на работе). Легла спать, повернулась к стене, чувствую, как кто-то запрыгнул на кровать, по ощущению кошка. Стала ходить туда-сюда, потом легла, плотно прижавшись к спине. Я не обернулась — страшно! Наутро боль значительно стихла. Только вот ни кошки, ни других животных у нас нет.
- У меня хобби: делаю браслеты из натуральных камней. Кто-то мне сказал, что белый агат привлекает женихов. Когда я об этом написала, нашлось много желающих купить браслет из агата. Ни один браслет «на замужество» не дался мне легко. Каждый я переделываю по нескольку раз. Лучшей подруге я переделывала браслет трижды, третий раз он порвался, когда она его уже надела. Занимаюсь браслетами давно, сама регулярно ношу, ни с одним так не было, только с этими белыми агатами. Когда браслет рвется, я чувствую себя колдуньей, которая снимает с девушки порчу. Собираю браслет, пока он не перестанет сопротивляться и соберется, тогда как будто часть «брачных» неудач уходит. Не порвался только один — для сестры. Просто я не знала, что она уже несколько месяцев как помолвлена втайне от всех.
- Мой муж верит в мистику. В Питере есть какая-то бабка, зачитывает монеты «на деньги». Муж готов был отвалить кучу денег на поездку ради этой монеты... От отчаяния я взяла кусок стекла от кружки, как раз удачно валявшийся в углу, обмотала ниткой и покрасила краской. Выглядело вполне мистично, дала мужу, сказала, что для него заказала, привезли из-за границы от очень мощной бабки. Поверил. Зарабатывает сейчас намного больше и верит, что «клык» ему помогает.
- Сегодня я уверовал, что у техники есть душа. Ходил покупать новый роутер, ибо старому уже года 4 и уровень сигнала на балконе оставляет желать лучшего. Сходил, купил, принес домой. Сажусь за комп, смотрю на своего старого друга взглядом, а-ля «Добби, ты свободен». И в этот самый момент роутер замигал всеми 6 индикаторами, издал последний писклявый звук и... отключился. Включить его снова уже не удалось. Ушел с честью, как истинный самурай. @Domovenik
- Поздно ночью возвращалась с работы, вставила ключ в замок и поняла, что он заблокирован изнутри. Дома никого нет. Переночевала в машине, в квартиру попала через балкон соседа. Замок исправен. Проходит время, ситуация повторяется. Потом еще и еще раз. В мистику поверила, думала квартиру освятить. Последний раз разозлилась, что заблокировано, дернула со всей дури, а на двери моя кошка висит. Передними лапами за замок ухватилась. Скучала, скотина, от тоски на дверь прыгала и заглушку поворачивала.
- Не верю в мистику, но недавно, находясь в ванной, услышала, как на кухне кто-то чихнул тихонько. Ай, думаю, показалось. Через 5 секунд чих повторяется, такой: «Апч-шш-ш!» Живу одна, стало страшновато. Сооружаю щит и меч из того, что есть под рукой: снимаю тапок с ноги и беру в кулак маникюрные ножнички, настороженно продвигаюсь в сторону кухни. Чих снова повторяется! Сердце бешено колотится, в ушах звенит. Захожу в кухню — никого... И снова чих! А это, оказывается, крышка на кастрюле прыгает.
- Раньше увлекался оккультизмом, искал и скупал редкие книги, в доме даже есть отдельная комната-кабинет со всем подобным добром. Одну из таких книг я купил в другом регионе, очень старинная и ценная, принес домой. В эту же ночь начала происходить какая-то чертовщина. Книги валились с полок, кот вставал на дыбы, двери хлопали. Апогеем стала ворона, бьющаяся в окно. Это надо было видеть: я, взрослый мужик с котом под мышкой, орущий благим матом, бежал из дома в гараж. От книги избавился.
- Дело было летом. Засыпаю уже, и рука с дивана свисла. Чувствую, кот ее лапой тронул и начал облизывать своим шершавым языком (иногда так делает). Переворачиваюсь на другой бок и вижу, как мой Васька благополучно спит у меня в ногах! Я в шоке залез под кровать, а там другой кот сидит. Видимо, забрался по винограду ко мне через балкон на второй этаж. Детский страх фигни под кроватью реализовался. @rusvod17
- Мама не особо верит в мистику. Рассказала мне один случай. На работе в кардиоцентре есть помещение для инвентаря. И к стене плотно прилегает железный стеллаж. Каждую ночь со стеллажа все падает. Думали, что барабашка или духи какие-то. Ну моя мама, дежуря ночью, решила понаблюдать. Оказывается, что снизу в определенный час включается какой-то большой агрегат, волны от него идут по стене, скидывая все со стойки. Всему есть объяснение.
- Когда мне кто-то начинает говорить про порчу, всегда провожу аналогию с голливудскими звездами. Вы представьте, сколько ополоумевших баб пытались приворожить Брэда Питта или Тома Харди. И сколько завистливых неадеквашек хотели бы навести порчу на какую-нибудь Джоли или хотя бы Пугачеву. Да с таким потоком негативной энергии ни один человек бы не справился. Поэтому искренне не понимаю, как можно верить во всю эту мистическую хрень.