13 простых домашних хитростей, которые могут пригодиться в любой момент

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Чтобы бытовые трудности не отнимали все ваше время, стоит присмотреться к различным полезным советам, которыми активно делится интернет-сообщество. К примеру, можно узнать, как разрезать свежий хлеб без крошек или заставить пульт дистанционного управления работать на одной батарейке.

AdMe.ru сделал подборку проверенных способов, которые пользователи социальных сетей уже успели опробовать на себе.

13. Чтобы продукты в блендере смешались равномерно и быстро

Сначала в колбу нужно поместить жидкие ингредиенты, а затем все остальные. Образовавшаяся воронка утянет твердые частицы вниз, и можно быть спокойным, что все продукты равномерно смешаются.

12. Чтобы одежда не мялась

Чтобы ваша одежда не помялась при транспортировке, оберните вещи бумагой тишью и сложите их как обычно. Больше способов использования здесь.

11. Как вывести пятна с лакированной обуви

Добавьте в стакан воды 1 ст. л. уксуса и протрите данной смесью обувь — это поможет избавиться от пятен на лакированной поверхности. Еще один способ вернуть обуви великолепный вид описан здесь.

10. Чтобы комнатные растения цвели чаще

Охлажденной водой, оставшейся после варки картофеля или макарон, можно поливать комнатные цветы. Питательные вещества, содержащиеся в ней, точно понравятся вашим растениям.

9. Как быстро найти нужный предмет в пенале

Обмотайте резинкой редко используемые ручки и карандаши в своем пенале. Так вы сможете найти наиболее часто используемые из них быстрее.

8. Быстрая разметка с помощью липкой ленты

Приклейте ленту, отметьте расстояние, затем отклейте и приложите к стене. На полученные отметки вбейте гвозди и снимите ленту.

7. 3 способа быстро завязать галстук

Еще 18 способов здесь.

6. Как сохранить разрезанный авокадо

Положите авокадо в один контейнер с кусочком лука. Автор способа утверждает, что лук не испортит запах и вкус продукта, а только сохранит его свежесть.

5. Как избавиться от неприятных запахов в доме

Пожалуй, самый приятный способ устранить едкий запах жареного из кухни — испечь печенье, особенно если в процессе его приготовления вы будете использовать ванилин, сахар, корицу или мускатный орех. Эти ингредиенты создадут вокруг себя дымку из сладковатых ароматов, которая перекроет все остальные запахи.

4. Как сделать вещи белоснежными

Попробуйте добавить несколько таблеток аспирина прямо в стиральную машину — это вернет белизну даже посеревшим вещам. А если перед стиркой замочить одежду в растворе аспирина, результат вас просто поразит.

3. Чтобы в холодильнике всегда приятно пахло

Использованные чайные пакетики помогут устранить все неприятные запахи в холодильнике. Для этого достаточно положить в него один или несколько пакетиков.

2. Как заставить пульт работать от одной батарейки

Пульт дистанционного управления обычно содержит два батарейных отсека. Но если по какой-то причине в вашем распоряжении только одна батарейка, вы можете воспользоваться этой хитростью.

1. Как почистить апельсин

Вам понадобятся острый нож и неглубокая ложка. На верхней и нижней частях апельсина срежьте плотные участки кожицы и сделайте ножом один продольный неглубокий надрез, соединяя верхушку и основание фрукта. Глубина надреза должна быть минимальной: нельзя, чтобы он дошел до мякоти. Ложку вставляем под кожуру и начинаем аккуратными движениями отделять шкурку от мякоти. После непродолжительных тренировок вы сможете чистить апельсин так, чтобы ароматная кожица сходила единым лоскутом.

Какую из этих хитростей вы бы взяли на вооружение?