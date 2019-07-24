13 раздражающих привычек в социальных сетях, которые давно пора оставить в прошлом

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Поведение в социальных сетях может многое рассказать о человеке. Что уж говорить, если сегодня даже работодатели просматривают профили кандидатов, чтобы понять, с кем они имеют дело. А мы зачастую портим впечатление о себе, сами того не замечая. В быстро меняющемся виртуальном пространстве очень легко запутаться в тенденциях и упустить момент, когда то, что считалось забавным вчера, сегодня уже является признаком дурного тона.

AdMe.ru составил список самых распространенных примеров раздражающего поведения в интернете, которое выводит из себя окружающих.

1. Неуместные открытки

Пестрые открытки с примитивными рисунками по поводу и без популярны уже давно. Они максимально обезличены и не несут никакой смысловой нагрузки. Иногда шквал подобных картинок (особенно в праздники) может привести в бешенство даже самых уравновешенных. Что отвечать человеку, который не потрудился даже написать сообщение? Прежде чем скачать из интернета очередной шедевр мастеров фотошопа, неплохо бы задуматься, что почувствует ваш собеседник, особенно если речь идет о человеке, который никогда не отправлял вам ничего подобного. Замените открытки сообщениями, написанными своими словами. Если вы хотите поздравить кого-то с праздником, продумайте текст, который продемонстрирует ваше неравнодушное отношение к человеку. Если речь идет не о родных и близких, можно ограничиться простым «С днем рождения!». Даже такое сообщение приятнее получить, чем 3 абзаца банальных стихов.

2. Однотипные фото со знаменитыми предметами искусства

Фотографии людей, просто стоящих рядом с известными картинами, не вызывают у окружающих никаких эмоций. Все понимают, что единственная цель — показать всем, что человек ходил в музей. Такое хвастовство формирует впечатление об авторе фото как о поверхностной и недалекой личности. Иногда на фоне музейных картин действительно могут получаться симпатичные снимки. Если у вас есть идея для яркого фото и концепция предполагает картину на фоне — дерзайте. Главное, ответить себе на вопросы: хорошая ли это фотография и что вы хотите сказать, выкладывая ее в соцсеть.

3. Сообщения друзьям с просьбой: «Проголосуйте за мое фото!»

Среди множества «конкурсов лайков и репостов» немудрено подвергнуться соблазну принять участие хотя бы в одном. Только так ли необходимо отправлять сообщения с просьбой проголосовать всем своим друзьям, особенно однокласснику, с которым вы не общались 10 лет? Это выглядит неуместно и может здорово раздражать. Подумайте, стоит ли оно того. Если вы принимаете участие в конкурсе, можете выложить пост об этом на своей странице и попросить родных и близких вас поддержать, отправив им личные сообщения.

4. Рассылка онлайн-игр

В ленте от результатов онлайн-игр никакого спасения. То и дело на глаза попадаются посты о том, что кто-то побил очередной рекорд. Все мы иногда расслабляемся, проводя время в интернете за не самыми полезными занятиями, но окружающие не обязаны быть в курсе этих бесполезных новостей. Если вы играете в онлайн-игры, потратьте пару минут на то, чтобы зайти в настройки и отключить автоматическую отправку сообщений и публикаций.

5. Некачественные фото достопримечательностей

В сезон отпусков ленты социальных сетей наполняются фотографиями красивых зданий, памятников и улиц, на которых нет людей, с подписями вроде «как же прекрасен Париж». И Париж прекрасен! Но стоит ли выкладывать десятки любительских фото, на которых этого совершенно не видно? Вашим друзьям будет гораздо интереснее посмотреть снимки, где присутствуете вы сами. А Эйфелеву башню и храм Саграда Фамилия лучше увидеть вживую, ну или хотя бы на профессиональных фотографиях. Таких в интернете очень много.

6. Картинки с суеверным контекстом

Кто-то верит, что пост с картинкой «на удачу» поможет привлечь богатство, здоровье, любовь (нужное подчеркнуть). Подобные суеверия распространяются и в личных сообщениях в духе «передай это 10 знакомым». Как правило, люди пересылают такие послания близким от нечего делать и «на всякий случай». Что делать? Никто не может вас осуждать за то, во что вы верите. Только навязывать свои взгляды окружающим — не лучшая идея. Парад наспех состряпанных в фотошопе аляповатых картинок безумно действует на нервы.

7. Распространение фейков

В интернете, как мы знаем, можно написать что угодно. Тем не менее доверчивые люди часто обманываются, принимая фейковые новости за чистую монету. Пользователи передают друг другу ложные сообщения, поднимается паника. Что делать? Проверяйте информацию. Для начала взгляните на текст: оцените, как он написан. Часто фейковые новости пестрят грубыми орфографическими и грамматическими ошибками, поскольку написаны на скорую руку. Второй этап — проверка в поисковике. Если поиск не привел вас на сайт авторитетного источника, которому точно можно доверять, скорее всего, это очередной фейк.

8. Фото оголенного тела с философской цитатой

Когда-то такие фотографии, возможно, и смотрелись оригинально. Сегодня мода на любительские постановочные снимки прошла. Фото, на котором вы многозначительно смотрите куда-то в сторону, — не всегда удачное решение. Часто подобные посты сопровождаются мудрыми цитатами, не имеющими никакого отношения к самой картинке. Старайтесь находить живые, эмоциональные кадры, которые интересно рассматривать. Если хотите поделиться в посте какими-то мыслями, поищите подходящую по смыслу фотографию.

9. Фото «Смотрите все, как меня любят!»

Такие посты жутко раздражают окружающих своей наигранностью. Стремление сделать подарок любимого человека достоянием общественности — это просто желание похвастаться. В этом, пожалуй, нет ничего ужасного. Но фото с букетом цветов сегодня вряд ли кого-то удивит. Их уже так много в сети, и никакой зависти, впрочем, как и симпатии, они не вызывают. Если вы хотите прокричать миру о ваших чувствах, можете попробовать сделать это красиво. Подумайте над текстом: он должен быть от чистого сердца. А о вашей любви никакие цветы не скажут так, как это сделают ваши счастливые глаза на совместном селфи с любимым человеком.

10. Смайлик вместо лица малыша

Младенцы со смайликами вместо лиц выглядят жутковато. Совершенно непонятно, куда смотреть на такой фотографии и зачем автор вообще ее выложил. Если вы боитесь, что вашего малыша сглазят, просто не выкладывайте его фото. Сообщить о том, что вы стали счастливым родителем, можно и с помощью текстового поста.

11. По одному слову за раз в каждом сообщении

Постоянные уведомления на телефоне о каждом слове, которое набрано отдельным сообщением, действуют на нервы и отвлекают. Особенно такой стиль неуместен в деловой переписке. Если вы знаете, что хотите написать, не поленитесь сначала сформулировать в своей голове мысль, а затем изложить ее в одном сообщении.

12. Одинаковые фотографии в одной публикации

Часто мы не можем определиться, на каком снимке получились лучше всего. Но все же неплохо бы выбрать одну удачную фотографию. Никто не хочет тратить время на просмотр одинаковых фото. Если не можете остановиться на одном кадре, посоветуйтесь с кем-то из близких или выберите наугад.

13. Текст с эмодзи, набранный прописными буквами

Эмодзи не сделают текст более душевным или смешным, если он сухой и банальный. Большое количество смайликов и прописные буквы выдают неуверенность автора в том, что он может донести свою мысль с помощью слов. Постарайтесь не лениться и продумывать свои посты и сообщения перед тем, как начнете их писать. Если текст готов и вы им довольны, никто не мешает вам добавить пару смайликов, но совсем не обязательно снабжать ими каждое предложение.

А какие привычки в социальных сетях способны вызвать приступ бешенства у вас?