13 правдивых мистических историй, от которых может стать как-то не по себе
Жизнь иногда подкидывает такие вещи, от которых волосы встают дыбом. Может, у вас получится найти рациональное объяснение историям от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», которые столкнулись с чем-то необычным?
AdMe.ru предлагает вам поделиться своими мыслями в комментариях. Ну а если и вы сталкивались с удивительным — расскажите нам тоже.
- После смерти бабушки уже больше года часто вижу сны, в которых мы с ней сильно ссоримся и чуть ли не деремся. После таких снов просыпаюсь в холодном поту. При жизни бабушка была против моего замужества и даже не пошла на мою свадьбу. Заметила, что такие сны снятся, только когда у нас с мужем все хорошо. Как только начинаются ссоры с мужем и разговоры о разводе, сны сразу прекращаются. Только помирились с мужем — снова во сне ругань с бабушкой.
- Мой попугай разговаривает во сне. Он умеет здороваться, смеяться и делать замечания, но вот прошлой ночью он робко говорил: «Не надо, не надо, пожалуйста, не надо...» И я не сошел с ума: это слышала моя девушка тоже. До этого он в темноте всегда мирно спал. Этой ночью будем спать с ночником...
- Муж работает вахтовым методом, уезжает в ночь. Попросил отвезти его на остановку — отвезла, посадила на автобус. А обратно пошла пешком, ведь машина после того, как он сел в автобус, перестала заводиться по неизвестным причинам. К моему удивлению, когда муж вернулся, ему стоило повернуть ключ, и та завелась... Мистика или машина слушается только своего хозяина?
- Со всей бытовой техникой разговариваю очень ласково, как с живыми существами. Мистика, но даже тот тостер, который всем палит кусочки хлеба, выдает мне изумительно поджаренные тостики, а фен, который мама хотела выбросить, начинает исправно сушить мою шевелюру. Все-таки доброе слово и технике приятно!
- Моя подруга обожает все, что связано с мистикой: гадает на картах, верит в домовых и привидения, увлекается астрологией. Я же человек до мозга костей рациональный: верю в науку и считаю, что все можно объяснить с помощью химии, физики, биологии и т. д. Постоянно опровергаю все ее домыслы. Зашел у нас спор о любовной магии. Решила ей доказать, что все это полная чушь на своем примере, и «приворожила» парня из параллельной группы, который мне нравился, но не обращал на меня никакого внимания. Час икс, свечи, кровь, какие-то шептания, его фото — дело сделано. Через неделю молодой человек в первый раз проводил меня до дома, через две мы уже целовались возле универа, а через 3 он признался мне в любви. Сначала я думала, что это совпадение, и было даже забавно. Но его любовь стала навязчивой. Получая отказ на любое свое предложение, он очень психовал и злился, потом пошла агрессия, один раз он меня очень сильно схватил и оставил синяки. Я, испугавшись, решила с ним расстаться. Начался просто кошмар. Он караулил меня у подъезда, писал СМС, названивал и говорил, что умрет без меня, ночевал возле подъезда, орал под окнами. Его родители решили увезти его в другой город, чтобы он не натворил глупостей. Я сменила номер телефона, и во всех соцсетях добавила его в черный список. Надеюсь, что в этом нет моей вины и это он сам по себе такой неадекватный. Мы живем в XXI веке — ну какие могут быть привороты?!
- Живу в общаге. В мистику не верю, но прошлая ночь заставила меня понервничать. Только начинаю засыпать и слышу звук, словно наушники бьются об пол (все это время они лежали у меня под кроватью). Я немного начала нервничать, отвернулась лицом к стене и тут же почувствовала чье-то дыхание у себя на шее. Вслед за этим начали скрипеть половицы, зашуршали пакеты, включился холодильник, который не работает. И здесь я уже не выдержала — разбудила подругу. Оставшуюся ночь спали со светом. До сих пор не могу понять, что это было.
- Несколько лет назад был такой случай. Я тогда работала официанткой в кафе. Сидели за столиком девушки и попросили, чтобы я их сфоткала, причем взяв в кадр соседние столики (ну чтобы было понятно, что они в кафе были). Естественно, я выполняю просьбу. Делаю кадр, второй, третий и не понимаю: за соседним столиком сидело двое мужчин, но одного из них в кадре не было... Как так?
- У меня есть странное воспоминание из детства: я помню спокойный, но вкрадчивый голос, рассказывающий мне что-то важное. Не помню ни ситуаций, когда я его слышал, ни что именно он мне говорил. Ни у одного из родственников такого голоса нет.
- Я обожаю Петербург. Первый раз попала туда в 13 лет, потом ездила еще раз 15 и даже жила там два года. Но мистика в том, что у меня нет ни одного фото оттуда. Каждый раз что-то случалось: садилась батарейка, засвечивали пленку, ломался фотоаппарат, теряла фотоаппарат. А когда я уезжала из Петербурга в другой город, в поезде у меня украли телефон со всеми фотографиями за два года жизни там.
- Было мне лет 14–15. Приехал в гости с ночевкой к тете, положили меня в отдельной комнате. Лежу, значит, пытаюсь заснуть, а уже темно, только лунный свет тонкой полоской между шторами пробивается. И тут замечаю, что прямо возле кровати кто-то стоит! Сердце в пятки, кровь — в голову, пытаюсь подорваться, а тело не шевелится. Бросаю взгляд на эту фигуру, а она просто стоит, высотой метра два, как огромная черная тень без каких-либо отличительных признаков. А через мгновение по сторонам от меня начали подниматься такие же черные руки, и я почувствовал, что медленно проваливаюсь прямо в кровать, как на матрасе, который сдувается. В этот момент контроль над телом вернулся и рывком мне удалось сесть — в комнате не было никого. Поспешил включить свет, потом компьютер и до утра не смыкал глаз. Потом читал о подобных вещах — сонный паралич или что-то в этом роде, довольно распространенное явление, как оказалось. Только вот одно но: я не помню, чтобы засыпал той ночью, точно так же, как не помню, чтобы просыпался.
- Мне кажется, система где-то дала сбой. Дело в том, что мое счастливое число — 13, оно меня окружает везде с самого рождения. Родилась в 13 часов, в классном журнале была под номером 13, 13 основных песен в репертуаре было изначально... Маме это настолько надоело, что она купила мне чехол на мобильный с цифрой 13. Кроме того, если я порежусь перед какой-то важной встречей или каким-то важным полетом, то даже переживать не стоит — все пройдет бесподобно! Мягкая посадка, знакомые на той самой важной встрече, где никого знать не должна... Может, система и дала сбой, но я уже вошла во вкус, ничего менять не надо.
- У меня дома постоянно происходят мистические вещи: то посуда гремит, то картины падают, то шепот какой-то слышу. Но этот случай — самый страшный. Ко мне пришел домовой (я надеюсь, что это всего лишь домовой). Так вот сначала он меня придушил, да так, что ни двинуться, ни вскрикнуть, а потом схватил за ногу и дернул, и в этом момент я очнулась с диким воплем на краю дивана, муж в шоке. После этого случая все суставы в ноге, за которую он дернул, болели несколько дней.
- Когда мне было лет 10 или 11, я любила ходить с мамой на озеро и нырять на небольшую глубину. Это было своеобразной игрой: я ныряла с закрытыми глазами, зачерпывала рукой песок со дна, а потом, уже на поверхности, рассматривала свой «улов». Чаще всего попадались камушки или ракушки, но однажды я раскрыла ладонь и в песке увидела кольцо — крупный мужской золотой перстень! Побежала сразу показывать маме, та очень удивилась и обрадовалась. Я оставила кольцо ей, а сама отправилась нырять дальше. Нырнула еще раз — открываю ладонь, а в ней лежит уже серебряное женское кольцо с александритом, потемневшее от времени. Мама была в шоке, думаю, она до сих пор до конца не верит, что я смогла вслепую два раза подряд выудить со дна озера два кольца. Это было, пожалуй, самое удивительное и необъяснимое везение в моей жизни, а серебряное колечко я долгое время носила, когда пальцы стали подходящего размера. Пока не потеряла...
Фото на превью overhear