13 пользовательских историй о ситуациях на дорогах, к которым не готовят в автошколе

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Получая водительские права, вы становитесь частью совершенно другого мира со своими правилами и законами. Вы должны знать, как правильно парковаться, кого пропускать вперед и даже как поблагодарить фарами водителя, который уступил вам дорогу. Но иногда бывают ситуации, о которых не пишут в сборнике правил дорожного движения.

AdMe.ru делится с вами подборкой историй от водителей, которые надолго запомнили свой день за рулем.

Мой бывший муж и его сестра ехали через всю страну около 48 часов. Они поменялись местами где-то на западе. Когда его сестра села за руль, она проехала в неправильном направлении аж 2 часа, прежде чем он проснулся и обнаружил это. © Laura Williams-May / Quora

Зима. Мне было лет 10, папа учил меня водить машину. Выехали из гаражей мимо железнодорожного пути. Папа мне орет: «Тормози! Тормози!» Ну я торможу себе потихоньку, как надо. Он под конец совсем разозлился: «Если я тебе говорю: „Тормози“, надо сразу же на педаль жать! Вдруг там опасность, а ты такая медлительная?!» В итоге сам сел за руль и чуть не поседел: у нас, оказывается, в машине тормоза отказали. © Подслушано

Помните эти дурацкие романтические комедии, где девушку сбивает машина, потом выходит очаровательный водитель, предлагает ей помощь, они влюбляются и живут счастливо всю жизнь? Так вот, всегда считал, что это один из самых бредовых сценариев, пока такая история не приключилась со мной. Правда, за рулем был не я, а моя будущая жена, которая чуть не сбила меня на переходе. В итоге вместе поехали в травмпункт, а там кофе, медицинская страховка... Короче, завертелось у нас. © mimiBritty / Reddit

Рассказ отца. «Были в гостях, я выпил немножко. Мама, соответственно, за руль (а водитель она такой: садится раз в пятилетку; зрение минус 100, в очках, естественно, так что всего боится; ездит в самых исключительных случаях). Выехали на МКАД, и что-то разморило меня. Тут долго ехать прямо, и говорю ей: „Держись за тем черным джипом“ — и вырубился. Через какое-то время просыпаюсь: сидит, чуть ли не лбом в лобовуху вжавшись, напряженно смотрит вперед, вцепившись в руль, руки побелели. На спидометре — 130, а впереди зигзагами пытается оторваться все тот же джип». © Chelsea72 / Pikabu

Зима. Еду на «Ниве», дикий гололед. Навстречу патруль ДПС: мигалки, «Остановитесь!», все дела. Останавливаюсь, выхожу, и ноги улетают на льду под дверь. Хватаюсь за ручку, а она отрывается. Лежу, упершись головой в карниз, ору на всю улицу, матерюсь. Блеск глаз полицейских осветил улицу, как тысячи ламп, в тот момент, когда они бежали к моей машине. Убедившись, что я трезв и их в тот момент вообще ненавижу, сказали: «Ну вы это... аккуратнее бы на гололед выходили». © Olegbestkrd / Pikabu

Однажды подвозил женщину. Она рассказала историю, как они с мужем собирались в аэропорт и вызвали такси. Сели в машину, муж сказал: «В Шереметьево». Время было позднее, вот они и задремали оба. Будит их водила, говорит: «Приехали». Они смотрят, а за окнами — лес. Спрашивают: «Где аэропорт?» А водила такой: «Какой аэропорт? Вы не говорили, что туда надо. Вот деревня Шереметьево, Тульская область». Как муж той женщины не убил этого водилу, до сих пор остается загадкой. © Подслушано

Лет 8 назад я подрабатывал в такси ночью по выходным. Nissan Cefiro, правый руль. Подъезжаю к ночному клубу очень медленно, ищу место, где встать, опережая парня и двух девушек, идущих вдоль дороги. Метрах в 10 от них остановился. Открывается моя дверь, девушка спрашивает: «Вы только приехали или уезжаете?» В голове мысль: «Ну что за тупая? Я ж перед твоими глазами остановился». Диалог:

— Вообще-то я только приехал.

— Ну так вылезайте быстрее.

— Это еще почему?

— Да потому что я замерзла.

Тут до меня дошло: она руль, может быть, и видит, но не понимает, в чем дело. Я вышел. Говорю: «Пожалуйста». Она садится, поворачивает голову влево... Ржали всю дорогу, пока я их домой отвозил. © Doctorcaxa / Pikabu

— Вообще-то я только приехал. — Ну так вылезайте быстрее. — Это еще почему? — Да потому что я замерзла. Тут до меня дошло: она руль, может быть, и видит, но не понимает, в чем дело. Я вышел. Говорю: «Пожалуйста». Она садится, поворачивает голову влево... Ржали всю дорогу, пока я их домой отвозил. © Doctorcaxa / Pikabu Как-то летом целый день меня мужчины обгоняли. И главное, все смотрят на меня, улыбаются, что-то одобрительное кричат. Я вообще не понимала, что происходит. Решила, мол, жара на людей странно влияет. Уже вечером припарковалась и заметила, что мне на машине пальцем по грязи написали: «Люблю пиво и футбол». Вот вам и лайфхак для знакомств. © viktoria_volyk / Instagram

Открываются двери лифта, я выхожу и слышу, как консьержка кричит: «Куда?!» Смотрю, мужики выносят какие-то сумки, но меня увидели и бросили все. Я бегом за ними, а они из подъезда выскочили, сразу в такси прыгнули и уехали. Я в свою машину, по газам за ними. Так несколько кварталов преследовал, потом на светофоре остановил таксиста, и оказалось, что чуваки выпрыгнули где-то по дороге. Обидно, что ускользнули. Но адреналин был сумасшедший!

Когда я только-только получила права, месяца через 2 (ну очень было нужно!) поехала в соседний городок по федеральной трассе, трясясь от ужаса. Прилепилась к какой-то попутной медленно ехавшей фуре и всю дорогу преданно за ней «тошнила». Дальнобой и мигал мне, что обгон свободен, и притормаживал, и разгонялся. В конце концов он остановился и я остановилась. Водила решительно выскочил и пошел со мной разбираться. Но, разглядев меня поближе (волосы дыбом, глаза выпучены, язык от напряжения прикушен, в руль вцепилась как утопающий в соломинку), просто начал ржать. Оказался замечательным мужиком, успокоил меня, угостил кофе, сказал, что мы сейчас тихонько с ним снова поедем паровозиком, главное для меня — держать дистанцию и наблюдать за его задними огнями. Бояться пропустить нужный поворот не надо, он перед ним помигает аварийкой. Так и «довел» меня до нужного поворота, на комфортной для меня скорости. Вячеслав, солнышко, я тебя помню с благодарностью все эти годы! © StarushkaFreud / Pikabu

Отвозил брата с женой домой. На улице темно, слепят встречные машины, под колеса в попытке пересечь дорогу выскочила тетка. Метров через 30 выбежала еще одна тетя с сумками наперерез мне и встречному автобусу почти в упор. К слову сказать, пешеходных переходов там нет. Ну я ладно, затормозил, а вот в автобусе все точно попадали. Еду дальше, светофор мигает и вскоре засветится красным. Останавливаюсь, тормозит и встречная машина. Кульминация: через дорогу аккуратно на зеленый, вразвалку и вальяжно переходит крыса, обычная серая крыса, которая, видимо, знает ПДД. © HARDBALLNN52 / Pikabu

Катались с женой поздно вечером по городу. Решили заехать перекусить в кафе. Выходим потом из него — машины нет. Угнали. В итоге нашли троих малолеток. Их доставили в отдел, следователи их допросили, а они вышли из полиции и угнали машину начальника ГАИ! © Подслушано

Я как-то подрабатывал таксистом. Тут ко мне запрыгивает парень и, как в кино, говорит: «Следуйте за этой машиной!» Я был шокирован, поэтому просто молча поехал. Ехали мы так полчаса. В итоге остановились возле McDonald’s. Из той машины выходит девушка с чемоданом на колесиках и заходит в здание. Мой пассажир кидает мне купюру со словами: «Сдачи не надо!» — и бежит за ней. До сих пор думаю: драма у них была или просто есть захотели. © redfity583 / Reddit

Иногда на дорогах и впрямь происходят ситуации покруче, чем в кино. А что необычного приключалось с вами или вашими знакомыми? Поделитесь с нами в комментариях.