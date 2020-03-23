13 твитов, после прочтения которых хочется воскликнуть: «Почему я раньше об этом не задумывался?!»
Бывало ли у вас такое, что на ночь глядя в голову приходила какая-то навязчивая бредовая мысль, которой срочно хотелось с кем-то поделиться? На самом деле такое периодически случается с каждым из нас. Кто-то в подобные моменты пишет сообщения со своими «гениальными» догадками друзьям, кто-то будит супругов со словами «Меня осенило!», а кто-то просто открывает твиттер.
AdMe.ru благодарен 3-му типу людей, потому что они не только позволяют нам отвлечься от насущных проблем, задумавшись о чем-то менее глобальном, но и дают повод как следует посмеяться.
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А у вас или ваших друзей есть в запасе подобные идеи? Поделитесь ими с нами, и, возможно, 2-я часть данной статьи будет собрана из комментариев наших читателей.
Фото на превью Brodie_Bruce / Twitter