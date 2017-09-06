13 «подслушанных» историй о том, что творить добро может каждый

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Чтобы помогать людям, совсем не обязательно быть богатым человеком и жертвовать миллионы на благотворительность. Достаточно совершать небольшие поступки, например, покормить голодную собаку, донести тяжелые сумки пожилого человека или просто улыбнуться или сделать комплимент грустному незнакомцу.

AdMe.ru собрал 13 историй, которые доказывают, что творить добро и делать мир лучше — это намного проще, чем мы привыкли считать.