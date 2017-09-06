13 «подслушанных» историй о том, что творить добро может каждый
Чтобы помогать людям, совсем не обязательно быть богатым человеком и жертвовать миллионы на благотворительность. Достаточно совершать небольшие поступки, например, покормить голодную собаку, донести тяжелые сумки пожилого человека или просто улыбнуться или сделать комплимент грустному незнакомцу.
AdMe.ru собрал 13 историй, которые доказывают, что творить добро и делать мир лучше — это намного проще, чем мы привыкли считать.
- На улице видел, как мужик упрашивал жену, чтобы она разрешила ему купить шаурму. Она не соглашалась, а когда отвернулась, другой мужик дал ему откусить свою. Мужская солидарность в действии.
- Сегодня сдавала кровь (донорство), села в автобус и почувствовала себя плохо. Упала в обморок. Мало того, что все пассажиры приводили меня в сознание, так еще и водитель сошел с маршрута и отвез в приемный пункт скорой помощи, не взяв плату за проезд. К тому же деньги и телефон выпали из рук, и всё мне вернули. Жаль не смогла сказать спасибо.
- В «Макдональдсе» ко мне подошел мужчина и пробормотал: «Поделись со мной едой, пожалуйста, я не ел три дня, верну тебе деньги позже», а затем взял у меня номер телефона. Через 2 дня на мой телефон приходят 1 000 рублей и СМС: «Я же говорил...»
- Недавно была в магазине, покупала себе мороженое. Подошла к кассе, там стояли трое детей лет 6–8, они хотели купить себе фруктовый лед, но им 10 рублей не хватало. Я подумала и добавила им недостающую сумму. Вы бы видели, как у них глазки засветились.
- Передо мной женщина на кассе забыла «Киндер-сюрприз». Соблазн оставить его себе был велик, но я его переборола, догнала эту женщину и отдала ей «Киндер». Представляете? Отдать «Киндер» незнакомому человеку. Немыслимо ;)
- Двое суток не спала, писала отчеты. Заснула вчера на работе, а проснулась дома. Шеф позвонил моему мужу, чтобы тот забрал меня, и дал 2 дня выходных.
- Сегодня мой день. Нет, это не день рождения, это день, когда мои родители взяли меня из детского дома. И вот мне уже 21 год, и мы с мужем сегодня берем девочку из того же детдома. Теперь у нас с ней один свой день.
- Опаздывала на свой первый экзамен, преподаватель — строгий тип: «опоздал — не сдал вообще». Бегу я на остановку, перебегаю дорогу, и меня полицейский останавливает. Грозиться начал, что я в неположенном месте перехожу дорогу. А я ни с того ни с сего плакать стала, рассказала все. А он с таким каменным лицом: «Пройдемте в машину». Я сажусь, и он с улыбкой говорит: «Ну ничего, успеем, куда тебе?» И с мигалками меня довез.
- Около недели назад ехала в маршрутке. Все сидячие места были заняты. На остановке зашла девушка. Каблуки ее туфель были примерно 12–14 см. Я на своем опыте знаю, что такое ехать в транспорте, стоя в обуви на высоком каблуке, поэтому уступила ей место. Девушка улыбнулась, поблагодарила и села. Я уже и забыла об этом случае, но сегодня самой пришлось ехать стоя и так же в обуви на высоком каблуке. И мне такая же понимающая девушка уступила место.
- Сегодня в небольшом магазине возле дома в молочном отделе стоял дедушка, держал под мышкой коробку молока, в одной руке был пакетик с мелочью, другой он ее подсчитывал: видимо, думал, что не хватит. Сзади к нему подошел парнишка, незаметно положил 500 рублей на пол, похлопал деда по плечу, сказал «У вас упало» и ушел.
- На улице подошел бездомный, попросил денег, чтобы купить еды другу, которому сейчас очень тяжело. Я денег не дал, но купил ему шаурму. Потом решил проследить за ним, узнать, что же он сделает с ней. Он зашел за угол дома, откусил раз, а остальное кинул псу, который лежал с перебинтованной лапой.
- Я классный руководитель в 9-м классе. Недавно увидел, что мои ученики во время перемены уходят куда-то за школу. Решив, что они идут курить, я проследил за ними. То, что я увидел, потрясло меня. Парни приносили еду и одежду бездомному, который постоянно бродит возле школы. Оказалось, что они часто тратят свои карманные деньги на помощь этому мужчине. А неделю назад мы вместе с классом договорились с директором и устроили беднягу работать охранником в школе. Теперь у него есть и крыша над головой, и работа.
- Получил зарплату. Взял оттуда небольшую сумму, чтобы в ларьке купить воды. Достаю сотню и вижу, что на ней написано: «Увидишь бедного и обездоленного, отдай эту сотню ему. Ему она будет нужнее. Сделай доброе дело». Машинально я расплатился другой купюрой, а эту отложил во внутренний карман куртки. Вчера, пока я ждал автобус, ко мне подошел мужчина и попросил 10 рублей на хлеб. Я вынул ту самую сотню и протянул ему. Он был растроган. Потом я достал другую купюру и аккуратно на ней написал: «Увидишь бедного и обездоленного, отдай эту сотню ему. Ему она будет нужнее. Сделай доброе дело». Пускай еще на одного счастливого человека станет больше.