13 подарков, которые обычно принимают с улыбкой, но осадочек остается

Уметь выбирать правильные подарки, которые доставят получателю настоящее удовольствие, — это почти искусство. Иногда из добрых побуждений мы готовы потратить кучу времени, сил и денег на то, чтобы порадовать важного для нас человека, а он в итоге отделывается дежурной улыбкой. Более того, наверняка почти каждый из нас оказывался и на месте человека, который разворачивает свой подарок и едва может скрыть разочарование.

Мы в AdMe.ru проанализировали, какие презенты чаще всего оказываются в антитопе людских предпочтений, и составили список из 13 подарков, которые без особого запроса не стоит вручать кому бы то ни было.

Животные

Домашний питомец — это, пожалуй, один из самых неудачных подарков. Конечно, щенки, котята, попугайчики обычно вызывают умиление у детей и женщин, но это не игрушки, а живые существа, которые требуют заботы и любви. У человека может не быть времени, желания, средств, чтобы заботиться о питомце, поэтому дарить животных — это как минимум легкомысленно, а как максимум безответственно. Училась, работала, встречалась с парнем и не раз говорила ему, что обожаю хаски и что когда-нибудь у меня будет свой дом и я заведу себе эту собаку. И вот он решил меня удивить: подарил на день рождения щенка. Спасибо за щедрость, конечно, классная собака, но на съемной квартире этот малыш оказался совсем не к месту. Он устроил настоящий погром: всего за пару месяцев умудрился уничтожить обои, мою обувь, описать диван и раскурочить дверь. Мне пришлось отдать хозяйке жилья всю зарплату в счет неустойки и оказаться на улице с чемоданом, собакой и без денег. Отвезла щенка парню, он нехотя взял, на том и расстались. Но я все думаю: а если бы я сказала, что мне слоны нравятся, он бы слоненка мне подарил, что ли?

Подарки, намекающие на возраст

Многие люди боятся старости и стараются избегать лишних напоминаний о своем возрасте. Поэтому подарки, которые намекают на уходящую молодость, редко кому нравятся. Вещи, созданные для пожилых людей: от антивозрастной косметики до предметов обихода, — не стоит преподносить без личного запроса человека, чтобы ненароком его не обидеть. Худший подарок мне подарила моя «девушка». На Рождество я получил от нее удлиненный рожок для обуви. Он предназначен для пожилых людей и позволяет обуваться, не наклоняясь. Мне было 48. © crosstherubicon / Reddit

Личные предметы гигиены

Предметы гигиены — это совсем не то, что хочет увидеть человек, разворачивающий праздничную упаковку. Такой презент может оскорбить одариваемого, поскольку он как бы намекает на то, что виновник торжества недостаточно чистоплотен и не способен достойно о себе позаботиться. А если такие вещи еще и не новые, то это просто за гранью добра и зла. Худший подарок из тех, что я получала, — это бывшая в употреблении менструальная чаша, которая к тому же была не моего размера. Но самое эпичное даже не в этом, а в том, что она даже не была простерилизована должным образом. Это был очень странный выбор подарка. © im-risperi-done / Reddit

Жена положила мне в рождественский чулок электрический триммер для носа. Так я понял, что медовый месяц закончился. © JustAGuyNamedAJ / Reddit

Забавная кружка

Вряд ли кто-то из ваших знакомых действительно нуждается в новой кружке: такого добра у всех немало, а купить его проблем не составляет. Конечно, чашка с милой совместной фотографией или нетривиальной надписью может быть хорошим напоминанием о вас, однако далеко не все люди любят такие кричащие о чем-то личном предметы. Кофейные зерна или ароматный чай высокого качества, вероятно, порадуют любителей этих напитков больше, чем очередная ненужная посуда.

Одежда

Одежда — это один из способов выражения индивидуальности, собственного вкуса и взгляда на мир. Именно поэтому найти среди миллиона вариантов костюмов, блузок и свитеров тот, который получатель подарка выбрал бы сам, крайне сложно. Если вы не собираетесь презентовать ультрамодную новинку от именитого дизайнера, которому симпатизирует виновник торжества, лучше сразу подыскать другой подарок. Каждый год в обязательном порядке моя свекровь дарит мне фиолетовую водолазку на день рождения и розовую флисовую кофту на Рождество. Не знаю почему. Мне даже не очень нравятся эти цвета. © dontcallmemonica / Reddit

Однажды на мой день рождения 3 родственника подарили мне одинаковые рубашки: 3 голубые рубашки поло. Прикол в том, что я ненавижу поло, у меня нет ни одной такой рубашки. А уж светло-голубой цвет... Я выложил в соцсетях фото, где одет во все 3 рубашки разом, а потом отправил их в комиссионку прямо с бирками. © mostlyemptyspace / Reddit

Предметы коллекционирования из массмаркета

Еще за 3 тыс. лет до н. э. люди занимались коллекционированием. Вот и сегодня многие собирают марки, модели сумочек, карандаши, кукол — да что угодно. Тот, кто серьезно относится к своей коллекции, старается наполнить ее уникальными экземплярами. Это круто, что, выбирая подарок, вы вспомнили об увлечении вашего знакомого, однако стоит понимать, что вещица из массмаркета наверняка уже есть у него или попросту ему не нужна и не может считаться удачным подарком. Я всегда получаю в подарок низкопробные вещи, связанные с моими увлечениями. Да, я собираю фонарики; нет, мне не нужен тот, который вы нашли в очереди на кассе в супермаркете. Поясню: если кто-то действительно имеет некое хобби или увлекается коллекционированием, у него есть качественные инструменты или экспонаты, на которые невозможно наткнуться в большом сетевом магазине. Пожалуйста, не заставляйте меня засовывать ваши презенты в дальний ящик стола. © six****sinthechexmix / Reddit

Крупногабаритные вещи

Некоторые люди считают, что размер подарка имеет значение, а значит, чем он больше, тем лучше. Однако не так-то просто найти в квартире место для 2-метрового плюшевого медведя, домашней пальмы или вычурного дивана. А уж если сам презент не по вкусу одариваемому, то пиши пропало: такую махину и спрятать нелегко, и выкинуть неудобно. Проблемы с крупногабаритными подарками могут возникнуть даже в том случае, если они действительно дорогостоящие и полезные. Например, качественная мебель стоит недешево и может прослужить не один десяток лет, но какой в этом толк, если человеку она не нравится или не вписывается в его жилище по каким-либо параметрам? Реальная история: я получил в подарок отвратительный набор мебели для спальни от тети и дяди моей девушки. Гарнитур был блевотно-зеленого цвета и включал в себя 2 огромных комода и 2 тумбочки. Хуже всего то, что эти люди бывали у меня дома и прекрасно знали, что у меня в спальне нормальная мебель. Кто так делает? Избавиться от этого подарка было ой как непросто. Это не подарок, а настоящая проблема. © sstugatz / Reddit

Еда

Еда в качестве презента может выглядеть довольно мило, если это авторский торт или пряник ручной работы. Но все же в большинстве случаев съедобные подарки — неоригинальный презент, так как пища — это необходимость, а не что-то такое, для получения чего нужен особый повод. Тем более что ошибиться при выборе еды проще простого, ведь здесь значение имеют не только вкусы человека, но и нюансы здоровья. Однажды мне презентовали соус для барбекю. У меня аллергия на помидоры. И да, человек, который подарил мне его, знал о том, что мне нельзя томаты, и о том, насколько все серьезно. © GothPenguin / Reddit

Как-то раз бывшая девушка устроила для меня пикник с фондю на нашу годовщину. Она не знала, что у меня аллергия на шоколад, которая проявляется в виде крапивницы и сильного зуда. Я не хотел разочаровывать девушку, ведь так старалась, поэтому промолчал и просто съел то, что она приготовила. Конечно же, я сразу начал чесаться, пришлось рассказать ей правду, мол, так и так, не хотел тебя огорчать. Она поцеловала меня, назвала дурашкой, а потом пошла и купила мне антигистаминные. © Crispy_Not_Burnt / Reddit

Подарочные наборы косметических средств

Зачастую подарочные наборы средств по уходу за телом, лицом или волосами — это уловка производителей, которая позволяет им по выгодной цене избавиться от залежавшегося товара. Совместил крем, маску и шампунь, которые плохо продаются, положил в яркую упаковку, прикрепил бантик — и вот уже эту красоту сметают с прилавков. По факту же покупка подобных наборов — это лишняя трата денег на то, что не пользуется спросом.



Ненужные вещи не становятся необходимыми только потому, что их завернули в цветную обертку. Так или иначе, каждый третий такой набор оказывается настолько неподходящим презентом, что люди не находят ничего лучше, чем передарить его другим. А у многих такой подарок просто пылится в шкафу до тех пор, пока у него не истечет срок годности.

Нижнее белье

Когда супруги или люди, состоящие в романтических отношениях, дарят друг другу нижнее белье, это кажется довольно милым. Кроме того, по словам экспертов, это свидетельствует о любви и обожании. Проблема такого презента состоит в том, что угадать размер и угодить вкусу второй половинки зачастую бывает крайне сложно. Что уж говорить о том, когда подарить трусы или бюстгальтер решается не партнер, а, например, не самый близкий родственник? Моя тетя вручила мне коробку нижнего белья, которую она получила от своего 89-летнего мужа. Ей оно не нравилось, и родственница решила презентовать его мне, чтобы такое добро не пропадало. Это был мой 10-й день рождения. © AgingElephant / Reddit

Все для похудения

Заботиться о здоровье близких и помогать им избавиться от лишнего веса — благое намерение, но не стоит портить праздник неуместным напоминанием человеку о том, что у него есть проблемы. Диетические продукты, весы, тренажер или абонемент в спортзал, если вас специально не попросили о подобном презенте, — это подарки, которые вызывают чувство неловкости, разочарования и обиды.

Подарки-обманки

Упаковка подарка сильно влияет на его восприятие: чем она круче, тем выше ожидания от презента, и наоборот. С этой точки зрения подарки-обманки (например, коробка из-под брендированной продукции, внутри которой лежит что-то иное) могут сыграть с вами злую шутку, если упаковка окажется круче содержимого, ведь внутренне человек уже настроился на другое. Такой презент скорее разочарует получателя, чем вызовет положительные эмоции. Однажды жена вручила мне шкатулку, в которой обычно продаются ювелирные украшения Harley-Davidson. Я так обрадовался, думая, что она купила мне браслет или что-то в этом роде! Открыл шкатулку и увидел... тест на беременность. Моя жена носила под сердцем 5-го ребенка. Не поймите меня неправильно: я люблю своих детей, но это был подлый способ сказать мне о том, что нас ждет пополнение. © Inkedfatboy / Reddit

Первая попавшаяся вещь

Когда люди не хотят или не могут уделить достаточно времени выбору подарка, они зачастую покупают всякие безделушки, которые потом только захламляют жилье, или вовсе приобретают первую попавшуюся вещь. Так в наших квартирах появляются низкопробные статуэтки и магнитики, а кому-то на день рождения достается, например, лопата или шланг — предметы, безусловно, нужные, но совсем не ассоциирующиеся с праздником. Моя сестра замужем. На 40-летие муж не подарил ей ничего вообще. Когда он увидел, как сильно его жена расстроилась из-за такого наплевательского отношения к ее празднику, он купил и презентовал ей садовый шланг. Она развелась с ним. © SivarisStormscale / Reddit