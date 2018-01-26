13 объявлений от гениев народного маркетинга
Кто знает, что может сделать вас счастливым? Возможно, это будут кот-оборотень, хачапури, плита времен ацтеков или мадагаскарский шипящий таракан. Все это можно найти в объявлениях о продаже товаров, которые сочиняют талантливые народные «маркетологи».
AdMe.ru предлагает вам испытать на себе всю мощь их красноречия. Но не все на свете продается — в этом вас убедит наш котобонус в конце статьи.
Снеговик б/у
Лучший в мире диван
Добрый пони
Волшебная лампа
Смартфон вслепую
Очень одинокий банан
Плита со сложной судьбой
Котята, которых почему-то хочется срочно купить
Кровать повышенной злобности
Красивое свадебное платье
Особая порода
Милые ручные создания
Не просто хачапури
Бонус: бесплатный кот
Фото на превью Vicki Nunn