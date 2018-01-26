13 объявлений от гениев народного маркетинга

Кто знает, что может сделать вас счастливым? Возможно, это будут кот-оборотень, хачапури, плита времен ацтеков или мадагаскарский шипящий таракан. Все это можно найти в объявлениях о продаже товаров, которые сочиняют талантливые народные «маркетологи».

AdMe.ru предлагает вам испытать на себе всю мощь их красноречия. Но не все на свете продается — в этом вас убедит наш котобонус в конце статьи.

Снеговик б/у

Лучший в мире диван

Добрый пони

Волшебная лампа

Смартфон вслепую

Очень одинокий банан

Плита со сложной судьбой

Котята, которых почему-то хочется срочно купить

Кровать повышенной злобности

Красивое свадебное платье

© Imgur  

Особая порода

Милые ручные создания

Не просто хачапури

Бонус: бесплатный кот

Фото на превью Vicki Nunn

9 На склад!
2 Комментарии
  • 26 января 2018
  • 2
  • 7922

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!