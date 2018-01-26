13 объявлений от гениев народного маркетинга

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кто знает, что может сделать вас счастливым? Возможно, это будут кот-оборотень, хачапури, плита времен ацтеков или мадагаскарский шипящий таракан. Все это можно найти в объявлениях о продаже товаров, которые сочиняют талантливые народные «маркетологи».

AdMe.ru предлагает вам испытать на себе всю мощь их красноречия. Но не все на свете продается — в этом вас убедит наш котобонус в конце статьи.