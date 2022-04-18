13 недетских фраз от любимых дочек и сыновей, которые как-то слишком быстро повзрослели

Кажется, что сегодня наши драгоценные чада становятся взрослыми гораздо раньше, чем бы хотелось их родителям. Порой из их юных уст вылетает такое, что мамам и папам становится непонятно, откуда их дети могли нахвататься такой житейской мудрости и обрести умение так иронично и с большой долей юмора относиться ко всему происходящему вокруг них.