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13 недетских фраз от любимых дочек и сыновей, которые как-то слишком быстро повзрослели

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Кажется, что сегодня наши драгоценные чада становятся взрослыми гораздо раньше, чем бы хотелось их родителям. Порой из их юных уст вылетает такое, что мамам и папам становится непонятно, откуда их дети могли нахвататься такой житейской мудрости и обрести умение так иронично и с большой долей юмора относиться ко всему происходящему вокруг них.

Мы в AdMe.ru решили узнать у родителей, какие самые странные и неловкие фразы они слышали от своих любимых детей

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А ваши дети тоже порой говорят вещи, которые не очень соответствуют их возрасту?

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AdMe/Народное творчество/13 недетских фраз от любимых дочек и сыновей, которые как-то слишком быстро повзрослели
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