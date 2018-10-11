13 находчивых людей, которые придумали, как выйти из сложившейся ситуации

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Немецкий писатель и публицист Жан Поль однажды заявил: «Умный человек найдет выход из любого сложного положения. Мудрый в этом положении не окажется». Герои нашей статьи, может, и не обладают мудростью, но сообразительности в них хоть отбавляй, и они всегда смогут найти верное решение возникшей проблемы. Например, как поступить, если на работе очень хочется спать, или что делать, если белка нагло ворует корм из кормушки для птиц.

AdMe.ru нашел 13 случаев, когда люди благодаря хорошей смекалке смогли решить возникшую проблему.

1. Когда забыл дома ключи, но дома есть кот

2. Когда у тебя немного денег, но ты обожаешь косплей

3. Тот случай, когда на работе очень хочется спать, но выдавать себя нельзя

4. Этот папа нашел способ достать воздушный шарик

5. Для лучшего эффекта осталось только надеть на левую ногу длинный белый носок

6. Как установить кондиционеры на историческом здании, обойдя закон о запрете на изменение фасада

7. Этот японец тоже хитрым способом обошел систему

8. Когда нужно освободить руки, можно закрепить планшет на стене

9. Когда не нашел в гостиничном номере открывалку

10. Этот хитрец благодаря своей смекалке вышел сухим из воды

11. Чтобы работа была эффективнее, эти парни придумали круговую лестницу

12. Из-за урагана район затопило, и этот парень решил использовать деревянную калитку в качестве лодки

13. Когда присутствует смекалка, но отсутствует страх