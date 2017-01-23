13 мужчин, которым можно дать медаль за отношения

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Порой в отношениях не все идет как по маслу... Но благодаря смекалке и чувству юмора сильной половины человечества все проблемы и трудности уходят на задний план. AdMe.ru предлагает вам подборку ситуаций, которые доказывают, что мужчины ловко умеют скрашивать семейную жизнь.

Мой мужчина знает, как устроить идеальный романтический вечер.

Написала мужу, чтобы спросить, как проходит день наедине с ребенком. Он прислал это фото...

Часто забываюсь и хлопаю дверьми. Муж придумал оригинальный способ отучить от этой привычки.

Попросила мужа помыть посуду, теперь боюсь ее трогать...

Муж устроил незабываемый праздник для детей.

Когда любимый уходил на работу, попросила его положить 50 рублей на телефон.

Этот парень сделал предложение руки и сердца в стиле любимого мультфильма его девушки. И даже сам сшил платье!

Вот так мой муж ненавязчиво намекнул, что молоко стало «плохим» и пора от него избавляться.

Еще одно оригинальное предложение руки и сердца.

Попросила мужа купить 6 картофелин...

В качестве подарка на День всех влюбленных парень нарисовал свою девушку во всех образах диснеевских принцесс.

Муж долго думал, как сказать, что мой свитер сел после стирки. Решил намекнуть, не попадаясь на глаза.

Я переживала, что стану «кругленькой» из-за беременности, и любимый нашел способ меня утешить.