13 манекенов, мимо которых невозможно пройти

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Фантазия оформителей витрин впечатляет своей изобретательностью и безграничностью. Кажется, они могут завлечь в магазин любого человека, даже того, кто шел в совершенно другое место.

Мы в AdMe.ru подобрали несколько смешных и необычных манекенов, которые точно не останутся незамеченными.

Когда у тебя крутая одежда и ты этому невероятно рад

Наконец-то придумали манекен, который выглядит реалистично

Да нет, я не пьяная, просто на минуточку присела

В перерывах между кусанием за бочок

Где-то в гетто

Когда немного устал на работе

Просто счастливый беременный мужчина

Когда ты в хорошей физической форме и не можешь это скрывать

Что тут, черт возьми, происходит?

Ну очень реалистичный мальчик

Ох уж эта милая детская мимика

В Венесуэле даже манекены горячие

Когда нужно показать все самые красивые части сразу