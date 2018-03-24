13 манекенов, мимо которых невозможно пройти
Фантазия оформителей витрин впечатляет своей изобретательностью и безграничностью. Кажется, они могут завлечь в магазин любого человека, даже того, кто шел в совершенно другое место.
Мы в AdMe.ru подобрали несколько смешных и необычных манекенов, которые точно не останутся незамеченными.
Когда у тебя крутая одежда и ты этому невероятно рад
Наконец-то придумали манекен, который выглядит реалистично
Да нет, я не пьяная, просто на минуточку присела
В перерывах между кусанием за бочок
Где-то в гетто
Когда немного устал на работе
Просто счастливый беременный мужчина
Когда ты в хорошей физической форме и не можешь это скрывать
Что тут, черт возьми, происходит?
Ну очень реалистичный мальчик
Ох уж эта милая детская мимика
В Венесуэле даже манекены горячие
Когда нужно показать все самые красивые части сразу
Ты что сказал? А ну сюда иди!
Фото на превью pikabu / NoanN, cwall424 / imgur