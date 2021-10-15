13 крутых фактов, которые перевернули наше представление о мире на 180 градусов

На уроках мы часто смотрели в окно и не особо внимательно слушали учителя, который пытался объяснить нам, как устроен этот мир. А когда возвращались после школы домой, то включали телевизор, чтобы смотреть популярные музыкальные клипы, мультфильмы или проходить новые уровни в любимой видеоигре, не замечая в них существенных деталей.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в фактах, почему-то ускользнувших от наших любопытных глаз, когда мы были еще совсем маленькими. А в бонусе мы совершенно иначе посмотрим на любимое кондитерское изделие, форма которого, возможно, была одним из наибольших заблуждений детства.

1. Пламя не отбрасывает тень

У огня нет тени, потому что он сам по себе является источником света. Поэтому стена или препятствие, на которое должна была бы упасть тень, вместо этого будут покрыты светом от огня при условии, что рядом с пламенем нет более яркого источника света.

2. Скотч делает стекло прозрачным

Свет, попадая на шероховатую поверхность матового стекла, рассеивается, поэтому оно становится мутным. Прозрачный скотч имеет более гладкую поверхность, чем матовое стекло, позволяя свету проходить через него с меньшим рассеиванием, и таким образом делает стекло прозрачным.

3. Желтая крышка на газировке указывает на особый состав напитка

Возможно, кто-то замечал в магазине, что иногда в продаже появляется сладкая газировка с желтой крышкой. Таким способом производители отмечают специальную «кошерную» версию своего напитка на основе тростникового или свекольного сахара, в то время как классическая версия газировки содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который изготавливается из кукурузы.

4. Кожа пальцев сморщивается в воде для удобства

Сморщивание способствует лучшему сцеплению пальцев с влажными поверхностями, так как мокрые объекты легче удерживать пальцами с неровной поверхностью. А сами морщинки возникают в результате сужения кровеносных сосудов, располагающихся под кожей.

5. Цифры 241543903 в поисковике приведут к таким фото

Просто попробуйте сами — введите в поиске Google цифры 241543903. Вы получите множество фотографий людей, засовывающих голову в морозильную камеру или холодильник. Впервые такой снимок с уникальным номером в одной из социальных сетей разместил художник Дэвид Хорвиц, создав таким образом международный флешмоб. Номер 241543903 представляет собой комбинацию серийного номера холодильника Дэвида и штрихкодов на упаковках лапши и бобов, которые в то время хранились в его холодильнике.

6. Голова Будды покрыта 108 улитками, а не волосами

Древняя легенда гласит: однажды Будда вышел на прогулку и погрузился в медитацию, он даже не заметил, как солнце поднялось высоко в небо и начало печь его голову. Улитки решили защитить его от жары и забрались ему на голову. В то время как влажная кожа улиток охлаждала голову Будды, палящие лучи солнца высушили улиток, и они в конце концов умерли. Эти улитки считаются мучениками, которые помогли Будде на его пути к просветлению.

7. Бананы и огурцы — ягоды, а клубника — это не ягода

С точки зрения науки ботаники термин «ягода» обозначает определенный тип плода с плотной тонкой кожурой и сочной серединой, внутри которого всегда есть семена. Поэтому виноград, помидоры, огурцы, баклажаны, бананы и перец чили с ботанической точки зрения являются ягодами. А вот клубнику, малину и ежевику часто называют ложными ягодами и их плоды относят к сложным орехам (многоорешек).

8. Дома в мультфильме про Губку Боба сделаны из мусора

Как заметили поклонники мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», формы домов жителей Бикини Боттома очень похожи на автомобильные глушители, которые выбросили в океан.

9. Русалочка и Геракл являются родственниками

Поскольку Ариэль из сказки про Русалочку — дочь Тритона, а согласно греческой мифологии Тритон — сын Посейдона, то Ариэль является внучкой Посейдона. Давайте вспомним, кто еще находится на этом генеалогическом древе. Не кто иной, как Зевс, отец Геракла, брат Посейдона. Это делает отца Геракла и отца Ариэль двоюродными братьями. Получается, что Ариэль приходится двоюродной племянницей Гераклу.

10. Марио не разбивает ничего головой

Многие еще с детства помнят неунывающего усатого сантехника Марио из Грибного королевства, который отважно спасает свою подругу принцессу Персик. Нам всегда казалось, что главный герой рушил любые преграды своей головой, но на самом деле, как заметили внимательные фанаты этой компьютерной игры, все препятствия Марио разбивал кулаком. А еще мы только сейчас увидели, что облачка точно повторяют форму кустиков.

11. В популярном клипе SMS отправляли с помощью Microsoft Excel

Наверное, многие помнят этот клип начала 2000-х годов, когда смартфоны могли позволить себе только звезды. Поэтому у зрителей в то время и вопросов не возникло, почему это певица Келли Роуленд пыталась отправить сообщение Нелли с помощью таблицы Microsoft Excel.

12. У египетского сфинкса есть хвост

Знаменитое лицо большого сфинкса наверняка многие видели на страницах учебников по истории, но мало кто догадывался, что вид сзади скрывает от наших глаз гигантский хвост этого мифического создания.

13. А сколько вам было лет, когда вы узнали, что в центре восьмерки любой масти спрятан силуэт цифры 8?

Бонус: возможно, что это знакомое всем с детства луковое печенье не в форме рыбок, а в форме луковиц

Споры в популярной социальной сети не утихают до сих пор после того, как один из пользователей предположил, что на самом деле популярное печенье с луковым вкусом не имеет ничего общего с рыбками и больше похоже на луковички, а в некоторых странах называется просто луковым печеньем.