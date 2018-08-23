13 историй от интернет-пользователей, в которых что-то пошло не так (Над фиаско в автобусе мы рыдали в голос)
От неудач никто не застрахован, к сожалению. Но некоторые ситуации вызывают не только досаду, но и улыбку. Вот как раз про такие случаи мы и хотим вам рассказать.
AdMe.ru подготовил подборку жизненных ситуаций, описанных пользователями сообществ «Подслушано» и «Палата № 6».
- Однажды я уснула на паре. Сквозь сон слышала бубнеж, списывала все на включенный телевизор и спокойно дрыхла себе дальше. Во сне потянулась, нащупала типа свою кошку и машинально почесала ее. Проснулась от громкого хохота: я чесала голову преподавателя, который наклонился ко мне, чтобы вежливо попросить меня высыпаться дома.
- Как-то муж рассказал, что, когда меня не было дома, он съел килограммовую упаковку картошки фри. Думаете, в этом нет ничего такого? Он залил все кетчупом и лишь под конец пачки понял, что картошку надо было пожарить.
- Недавно пошла с маленькой сестренкой погулять на детскую площадку. Решили съехать с горки. Сестра должна была сидеть на руках. Я застряла на середине горки. То чувство, когда детство заканчивается.
- Моя бабушка очень строгий человек: воспитатель, работает в лицее. С утра она уезжает на работу раньше, чем я ухожу в школу. Однажды я проспал, и чтобы бабушка об этом не узнала, мне нужно было как-то обхитрить деда. Мой дед никогда не заходит в зал, поэтому я прополз мимо его комнаты с портфелем, зашел в зал и спрятался за диван. И вот, когда он пошел на кухню обедать, я вышел в коридор, тихо надел куртку и дернул ручку двери. Дед услышал и понял, что я вернулся со школы. Он встретил меня, но мгновенно догадался, что я был дома: я стоял перед ним в трусах.
- Я поняла, что мое зрение очень фиговое, когда на подходе к дому увидела свою кошку на улице. Долго пыталась приманить ее, уже решила подойти сама, а она каркнула и улетела.
- Слегка переоценила свои силы и купила огромнейший арбуз. Естественно, по законам жанра и подлости арбуз упал и разбился прямо около подъезда. Поворачиваю голову и вижу, что на лавочке сидит бездомный и наблюдает за мной сочувствующим взглядом. Вдруг он встает и поднимает с пола отвалившийся кусочек арбуза. «Спасибо за угощение, — сказал он, присаживаясь обратно, — а то жара совсем замучила...»
- Пошла к стоматологу, взяла с собой 8-летнюю дочку. Перед моим заходом в кабинет ребенок говорит: «Ты только не кричи так громко, как ночью». Весь прием сидела в кресле пунцовая...
- Однажды, когда я была еще совсем маленькой, на улице я увидела свою бабушку и побежала к ней, громко крича: «Бабушка, бабушка!» Примерно на расстоянии метра от нее я поняла, что это не моя бабушка и даже не бабушка вовсе. Но в детстве я была ребенком довольно догадливым, не растерялась и побежала дальше мимо той женщины все с тем же криком. Один нюанс: дальше был угол дома, возле которого никого и ничего не было.
- Моя тетя угробила свой телефон, случайно уронив его в кружку с компотом. Но вместо того, чтобы вытереть телефон полотенцем, она быстро побежала мыть его под краном.
- Ездили с родителями и их друзьями во Вьетнам. В первый же вечер зашли в кафе около отеля. Заказали еду, сидим ждем, тут приносят блюдца с водой, мы переглянулись и, недолго думая, начали мыть руки. Надо было видеть, как от удивления расширились глаза у местных посетителей и официантов... Оказывается, в эту «ванну для рук» нужно было окунать рисовые пирожки, которые нам просто не успели принести.
- Однажды, когда мне было лет 16, я собиралась ехать к бабушке в деревню на автобусе, а провожала меня другая бабушка. Вышло так, что место рядом со мной занимал симпатичный парень. Попрощавшись с бабулей, я начала активно строить глазки своему спутнику. Он тоже начал мне улыбаться и даже спросил, как меня зовут. Но мой мир рухнул, когда в уже отъезжающий автобус ворвалась моя бабушка и закричала: «Внученька, возьми платочек носовой, у тебя же сопли!» Парень демонстративно отвернулся и всю поездку смотрел в окно, пока я шмыгала носом.
- Я воздушный акробат, часто выполняю номера на полотнах — это те куски ткани, что свисают из-под купола цирка. У нас намечаются гастроли в Париже, а это город, в котором я всегда мечтал побывать. С таким романтическим настроением стоял сегодня у окна и смотрел на город, непроизвольно накрутил шторы на руки, хотел сделать кувырок, повис на шторах и благополучно оборвал их прямо с карнизом.
- Отправили бабушку в санаторий. Пока ее не было, решили сделать ремонт и выкинуть груду ненужного хлама. Сделали ремонт, поменяли всю мебель, приготовили ужин, ждем бабушку. К нашему удивлению, вместо радостных воплей мы услышали: «Где, блин, мой диван?!» Ночь, помойка, вся семья с фонариками копается в старом диване: оказывается, бабушка прятала там золото. Операция прошла успешно. Правда, пришлось разбудить и согнать с дивана бездомного, который успел на нем сладко задремать.
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Фото на превью overhear