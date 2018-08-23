13 историй от интернет-пользователей, в которых что-то пошло не так (Над фиаско в автобусе мы рыдали в голос)

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От неудач никто не застрахован, к сожалению. Но некоторые ситуации вызывают не только досаду, но и улыбку. Вот как раз про такие случаи мы и хотим вам рассказать.

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане в Париже или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? Напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».