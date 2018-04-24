13 историй о самоотверженных друзьях, за которыми и в огонь и в воду

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В Нидерландах провели исследование и пришли к выводам, что риск развития слабоумия у пожилых людей увеличивается вместе со все возрастающим чувством одиночества. А значит, дружба благотворно влияет на работу мозга. Впрочем, и не зная о таких научных данных, с этим фактом сложно спорить. Достаточно прочитать эти истории, чтобы понять: дружба делает нашу жизнь ярче и полнее.