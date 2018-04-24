13 историй о самоотверженных друзьях, за которыми и в огонь и в воду
В Нидерландах провели исследование и пришли к выводам, что риск развития слабоумия у пожилых людей увеличивается вместе со все возрастающим чувством одиночества. А значит, дружба благотворно влияет на работу мозга. Впрочем, и не зная о таких научных данных, с этим фактом сложно спорить. Достаточно прочитать эти истории, чтобы понять: дружба делает нашу жизнь ярче и полнее.
AdMe.ru собрал для вас с сайтов «Подслушано» и Pikabu доказательства того, что для настоящей дружбы не существует никаких преград.
- Вчера у меня был день рождения. Пригласила много друзей. Все пришли, а лучшей подруги нет. Нет полчаса, час, полтора. Начала беспокоиться и звонить ей. Не отвечает. И тут звонок в дверь. Я открываю, а там стоит моя подруга: макияж размазан, на голове гнездо, вся мокрая от дождя, а в руках у нее большой и влажный кусок асфальта. Она вручила его мне со словами: «Это твой любимый запах. Нюхай». Пожалуй, это был самый лучший подарок в моей жизни.
- Меня всегда раздражала фраза «обратитесь к знакомому токарю». Как будто у всех есть за пазухой знакомый токарь! Или «попросите знакомого сантехника». Не знаю, у кого как, а вот у меня, например, есть именно то, что реально требуется по жизни, — знакомый плотник! И не просто знакомый, а давний товарищ. Всякий раз, когда у меня возникают проблемы (а здоровье порой дает о себе знать), я вспоминаю его обещание: «Ты не волнуйся, Саня. Если что, я тебе вот такой гроб сделаю! Самый лучший!» И как-то тепло сразу становится, уютно. По-настоящему. ©kmfn1989
- Иду по переходу, смотрю по сторонам, вижу, к мужику в ушанке подходит другой мужик в ушанке. Второй трогает первого за плечо, тот поворачивается и получает кулаком в челюсть. Не в шутку, а очень даже всерьез. Мужик отшатывается, хватается за ушибленное место. Ну, думаю, сейчас начнется. А эти двое обнялись по-медвежьи, как будто сто лет не виделись. И радость у них в глазах такая, я аж позавидовал, что ли. ©Zeppilin
- У меня дома живут собака, кошка, и... на кухонном окне живет маленький паучок. Как его занесло в квартиру на 10-м этаже, неясно. Живет, ползает, паутинку плетет от цветка к цветку. Я за ним наблюдаю. Удивительно: такой маленький, а за ночь сплетает тончайшее кружево на пол-окна! Но озадачилась: чем же его кормить? Ведь нет в квартире ни мух, ни комаров. Окей, гугл. Ага, ясно: положила персик в банку, жду, когда фруктовые мушки появятся. А как же иначе? Ведь мы теперь друзья.
- Мы с моей лучшей подругой одинакового роста, одинаковой комплекции, обе очень симпатичные. Но ко дню ее рождения я специально набираю пару килограммов, чтобы она чувствовала себя самой стройной и самой красивой.
- Есть у меня дружище, который, как к нему ни приду, всегда пытается меня накормить, хоть последней крошкой, но фиг отстанет. Мы даже ругались несколько раз по этому поводу, ведь иногда случается, что я сыт. Так вот, во время очередного случая гастрономического насилия сказал ему, что он меня задолбал с едой и я больше не приду.
Кирюха сильно расстроился:
— Ничего не могу с собой поделать. Наверно, в прошлой жизни я был бабушкой...
Бабушек у меня, к сожалению, уже не осталось, зато есть друг-«бабушка», и я знаю, что у него меня всегда накормят. ©buenoskostas
- Вызвал скорую ребенок, сказал, что его лучший друг умирает, а взрослых рядом нет. Мы приехали на вызов, дверь открывает маленький мальчик с попугаем на руках... Оказалось, что птица просто обожралась корма и выпала из клетки. ©Chedroom
- У меня в 11-м классе появилась подруга. Очень сильно подружились, прямо не разлей вода. Она боится летать на самолетах, а поступили учиться мы очень далеко друг от друга. Месяц назад я заболела. Болтали по скайпу, сказала ей, что хочу пирожное, а купить некому. На следующий день она завалилась ко мне с огромным тортом и писклявым голосом начала кричать о том, как ей страшно было лететь. Вот момент, когда я поняла, что она моя лучшая подруга.
- Мы с моей лучшей подругой дружим почти 10 лет. Я живу в России, а она в Америке. У нас развилась интуиция по отношению друг к другу. Если у меня что-нибудь случилось, то она сразу пишет мне, и наоборот. Сегодня готовлю обед, слушаю песню «Вите надо выйти», а у нее час ночи. Она пишет мне, что не может уснуть из-за того, что у нее в голове крутится песня «Вите надо выйти». Я испугалась, выключила, и она заснула. Мне кажется, что мы с ней уже как одно целое.
- Живу на 2-м этаже. Днюха у меня летом. В день рождения сплю, слышу звуки какого-то крушения. Открываю глаза, вижу через балконную дверь в окне цветы и руки, которые тарабанят по стеклу. Встаю, понимаю, что и в другой комнате эти звуки исходят от окон, и на кухне тоже. Друзья, которые обожают скалолазание (у всех есть снаряжение), решили меня утром поздравить таким нестандартным способом. Открыла окна — залетели букеты, а следом заползли друзья. Счастье того дня никогда не забуду!
- Заказал себе такси. По дороге остановили гаишники. Взяли у таксиста документы и зачем-то вслух назвали его фамилию, имя и отчество. Все бы ничего, но меня зовут точно так же! Дружим с этим таксистом уже 5 лет.
- Жена у меня родом из деревни. Часто ездим туда всей семьей. Отношения с деревенскими сложились хорошие. Думал, что у меня много друзей в Москве. Год назад попал в аварию. Машина в хлам. Слава богу, жив, но не мог работать из-за того, что не хватало 120 тыс. на машину для работы. Решил одолжить у друзей в городе. У всех сложная ситуация. А деревенские узнали, пришли вечером толпой в гости, когда был в деревне, и одолжили. Кто на новый трактор копил, кто на скот. Сказали, друзья своих не бросают.
- Мы с моей подругой дружим уже 15 лет. А все началось с одной ситуации. Я сидела в парке, читала книгу. Мимо проходила девушка с парнем, и он намеренно громко сказал: «Вот ты у меня такая худенькая и красивая, не то что эта корова». Я разрыдалась: вес — моя больная тема. И тут она дает ему пощечину и говорит: «Больше не подходи ко мне». Никогда не забуду, как она успокаивала меня, а потом мы вместе прошли мимо этого придурка в ближайшую кофейню и съели по тортику.
Мы уверены, что у вас тоже есть множество теплых историй, связанных с друзьями. Поделитесь ими с нами.