13 историй о людях, находчивости которых остается только позавидовать

Мы в AdMe.ru удивляемся находчивости и изобретательности некоторых людей. Они точно никогда не пропадут. В доказательство этого мы составили для вас подборку историй. Благодарим пользователей Подслушано, Pikabu и Палаты № 6 за прекрасную возможность оценить эти человеческие качества.

  • Студенчество, медколледж. Ненавистную физкультуру вел мужик, который очень любил взятки. Зачет. Я не сдала. На следующий день пришла к нему с пакетом всякой всячины. Он сидел за столом, я подошла, поставила пакет. Он берет зачетку, ставит оценку, мы прощаемся, и я на автомате забираю пакет с собой. Это я поняла только, когда вышла из кабинета. Сессия, недосып, все дела. Что делать, пришлось вернуться, извиниться и поставить пакет на место. До сих пор смешно и стыдно, когда вспоминаю его очумевшие глаза.
  • Случай в кафе в парке. Папа с маленькой дочкой взяли какие-то вкусняшки, дочка побежала столик свободный искать (народу хоть и немного, но почти все столики так или иначе заняты). Нашла свободный столик, села на стул за него. А пока ее папа шел, на другой стул за этим столиком села какая-то тетка, положила вещи на два оставшихся стула и руками в них вцепилась. На слабые возражения девочки внимания не обращает, типа: «Мне все равно, я тут сижу и ничего не знаю, идите все куда подальше», а девочка чуть не плачет. Подошедший папа скандалить не стал: развернул дочку со стулом спиной к тетке, попросил свободный стул у соседнего столика, а этот столик поставил между собой и дочкой, оставив тетку сидеть на трех стульях посреди поляны.
  • У моего папы на лбу шрам в виде сердечка. Дело было в поезде: папа сидел с друзьями, ел яблоко и смеялся, мама прошла мимо них в туалет. Увидев ее, он подавился крупным куском, начал задыхаться, но никто вокруг не знал, что делать. И тут из туалета возвращается мама, видит, что он уже синеть начал. Применила прием Геймлиха лежа, но силу не рассчитала — отец от ее удара подскочил и треснулся головой о столик в купе, рассек кожу. Мама зажимала порез, пока кровь не остановилась. Так и познакомились.
  • Живу в общаге, в одной комнате с мамой. Мама весьма строгая и не очень понимает молодежный юмор. К слову, мне 29 лет, так вот за эти годы научилась без звука смотреть ржачные видео, читать ржачные посты и смеяться без звука с выражением лица, полным спокойствия.
  • У меня очень хорошая память. Запоминаю прочитанный текст практически дословно. Работаю преподавателем истории, и студенты, которые сдают мне списанные работы, меня просто ненавидят: не только вижу, что работа из интернета, но и нередко могу сказать, с какого именно сайта. Недавно один сдал мне в очередной раз переписанный курсовик. Читаю и понимаю, что содержание текста знаю, но его раньше не читала. Оказалось, он скачал работу и полностью переписал, буквально каждое слово заменил синонимом. Поставила четверку за находчивость и старание.
  • Я красивая девушка и никогда не была обделена вниманием мужчин, но вот однажды на отдыхе в ресторане меня пригласил на медленный танец шикарный мужчина — блондин с голубыми глазами, иностранец, профессионально танцевал. Прежде чем пригласить, подошел к столику, где я сидела, встал на колено, склонил голову и протянул руку. Истинный джентльмен! И это был лучший танец в моей жизни! А потом подошла его мама, поблагодарила «тетю», то есть меня, за танец, взяла его за руку и увела... Ну и что, что ему было максимум семь лет. Зато это был лучший медленный танец в моей жизни!
  • В детстве вместе с мамой я пошел покупать стулья для кухни. Выбрали, купили. Так как отец был на работе и увезти нас не мог, нам пришлось добираться до дома самим. По пути нужно было еще зайти за продуктами. Когда дошли до магазина, мама оставила меня со стульями на улице — не с ними же ходить там. Пока стоял, ко мне подошла пожилая дама и спросила, продаю ли я эти стулья, ну я расстерялся и робко сказал «да». В общем, она у меня их купила дороже, чем они действительно стоили. От мамы влетело конечно, пришлось идти за новыми, но зато денег наварил. Прошло очень много лет, а мы все еще вспоминаем этот случай и смеемся.
  • Когда училась в универе, ездила домой на электричке, естественно, зайцем. И в одну из моих поездок давно заприметившие меня контролеры (перронный контроль) решили меня наказать: к подъехавшей электричке меня просто не пустили. Все мои попытки удрать были тщетными. Двери вагонов закрылись, мое подсознание начало рисовать не самые веселые часы на вокзале. Контролеры с чувством выполненного долга отправились восвояси. Тут я слышу крик машиниста: «Беги!» — двери вагонов открываются, и под мат контролеров я вбегаю в вагон.

  • Один мой знакомый, будучи в приподнятом настроении, решил подшутить над гибэдэдэшником, когда тот остановил его за превышение скорости. Картина стандартная: гибэдэдэшник уныло тормозит знакомого, показывает ему радар (на котором красуется 130), забирает документы, сбрасывает показатели радара и вопрошает, зачем же вы, мол, гражданин правила нарушаете. Знакомый (видимо, анекдотов начитался) делает круглые глаза и говорит, что ехал не более законных 60 км/час. Гибэдэдэшник багровеет, говорит, мол, я ж тебе только что показывал радар! Но поскольку данных уже нет, то на нет и суда нет. Гибэдэдэшник отпускает знакомого, тот счастливый от своей находчивости направляется к автомобилю, но вдруг обнаруживает, что собственно его документы остались у стража порядка. Возвращается за документами, но тут уже гибэдэдэшник делает не менее круглые глаза и выдает: «Вы никаких документов мне не давали!» Штраф знакомый все-таки заплатил.
  • Уже долгое время кто-то названивал на наш стационарный телефон, а когда снимали трубку, то было слышно только телевизор и чье-то дыхание. Это было пугающе, но уже порядком достало, и сегодня утром, когда я сняла трубку и убедилась, что это снова «он», я включила крик выпи. Я лишь успела услышать мат и как что-то упало. Уже вечер, и никто до сих пор не звонил. Ура! Крик выпи — гарантия вашего спокойствия!
  • В прошлом году я заболел и сдавал экзамен по скайпу. Да-да, и до такого дошли наши преподы в универе. Мне было сказано держать руки перед камерой, чтобы я ничего не смог подсмотреть. Первый билет рассказал, а второй для меня стал неожиданностью, и, не зная, ответ, я ничего лучше не придумал, чем просто шевелить губами, как будто пропала связь, но я дальше рассказываю. Я так увлекся, что не заметил, как у меня заиграл телефон, а я продолжал шевелить губами. За находчивость поставили 3.
  • У нас в офисе есть чувак, который всегда клянчит какую-то мелочь: просит взять ему кофе, пополнить счет на телефоне, даже жетончики на метро, «чтобы в очереди не стоять». Деньги за это все никогда не возвращает, типа «это же мелочи». Сегодня он в который раз попросил одного нашего коллегу захватить ему кофе из автомата. Тот не растерялся, достал из кошелька 200 рублей, положил на стол «нахлебнику» и спросил: «Я могу у тебя за эти деньги купить неделю своего спокойствия?» И ушел.
  • Отключили неожиданно в доме свет. Мы с тещей зажгли свечи. Я пошел к соседу выяснять, что случилось, а теща решила прилечь отдохнуть. Через минут 10 слышу крик из своей квартиры, забегаю и вижу картину: жена плачет, стоит в зале над мамой, которая среди свечь в комнате лежит на диване, да ещ и руки на груди скрестила. Жена поднимает на меня глаза и спрашивает: «Скажи мне, когда это случилось?» Тут сквозь сон теща отвечает: «Что ты плачешь, минут 15 назад всего!» — и обратно спать.

А вам какая история понравилась больше? Есть интересные истории из собственного опыта?

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