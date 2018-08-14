13 историй из интернета, которые лучше не читать ночью

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Человек — единственное существо на Земле, которое хочет испугаться. Ученые выяснили, что люди рассказывают страшилки и снимают фильмы ужасов, чтобы получить эмоциональную разрядку: с помощью выдуманных страхов справиться с тревогами, которые гложут их в реальной жизни. Но что, если история, которая звучит как детский ужастик, произошла с человеком на самом деле?