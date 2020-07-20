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13 фото, снятых в самый нужный момент

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Даже если вы не профессиональный фотограф, иногда все же есть шанс поймать выдающийся кадр. Просто нужно оказаться в нужное время в нужном месте... со включенной камерой, конечно. Именно так случайные кадры становятся вирусными и легендарными.

Редакция AdMe.ru выбрала 13 фотографий, ради которых на небе сошлись все звезды.

13. Эта кошка излучает чистую любовь

© marysspe_ / reddit

12. Какая очаровательная меховая шапочка!

© Esus9 / reddit

11. «Попался!»

© NemanjaBojic / imgur

10. Собакен и Николь Шерзингер наслаждаются жизнью

© simon_wang12 / reddit

9. «Здравствуйте, это машина Белоснежки?»

© OurNewMonarch / reddit

8. Идеальный мужчина найден

© jennisfreakinawesome / reddit

7. «На старт, внимание, мяу!»

© hadhad69 / reddit

6. «На что смотришь?»

© laurafurby / reddit

5. «Взлетаем через 3... 2...»

© jaydubious88 / reddit

4. За секунду до того, как малыш осознает свою ошибку

© Khdurkin / reddit

3. «Эй, друг, а ты настоящий собакен?»

© xrax200 / reddit

2. Попрощайтесь со своей кепкой, мистер!

© jammasterdj / reddit

1. Птицы тоже любят делать селфи

© ljz2018 / reddit

Есть ли в вашей коллекции фото, снятые в идеальный момент?

Фото на превью marysspe_ / reddit
382121
1k