13 фото, снятых в самый нужный момент
Даже если вы не профессиональный фотограф, иногда все же есть шанс поймать выдающийся кадр. Просто нужно оказаться в нужное время в нужном месте... со включенной камерой, конечно. Именно так случайные кадры становятся вирусными и легендарными.
Редакция AdMe.ru выбрала 13 фотографий, ради которых на небе сошлись все звезды.
13. Эта кошка излучает чистую любовь
12. Какая очаровательная меховая шапочка!
11. «Попался!»
10. Собакен и Николь Шерзингер наслаждаются жизнью
9. «Здравствуйте, это машина Белоснежки?»
8. Идеальный мужчина найден
7. «На старт, внимание, мяу!»
6. «На что смотришь?»
5. «Взлетаем через 3... 2...»
4. За секунду до того, как малыш осознает свою ошибку
3. «Эй, друг, а ты настоящий собакен?»
2. Попрощайтесь со своей кепкой, мистер!
1. Птицы тоже любят делать селфи
Есть ли в вашей коллекции фото, снятые в идеальный момент?
Фото на превью marysspe_ / reddit