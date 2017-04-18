13 фото о том, что говорит мне жизнь и что делаю я

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Согласитесь, если бы мы чаще прислушивались к сигналам, которые посылает нам жизнь, многим из нас жилось бы намного проще и веселее. Однако лень, скепсис и чувство юмора порой мешают человеку действовать логически. AdMe.ru решил пофантазировать на тему человеческих реакций на различные знаки судьбы.

Жизнь: «Тебе пора уже стать серьезнее». Я:

Жизнь: «Постарайся казаться трезвым». Я:

Жизнь: «Тебе надо учиться общаться с людьми». Я:

Жизнь: «Не лезь куда не следует». Я:

Жизнь: «Иди к мечте, не замечая препятствий». Я:

Жизнь: «Пора браться за работу». Я:

Жизнь: «Не будь таким закрытым!» Я:

Жизнь: «Ты же девочка, нужно быть женственнее». Я:

Жизнь: «Начни питаться полезными продуктами». Я:

Жизнь: «Пора подумать о детях». Я:

Жизнь: «Эй, хватит скучать, ну-ка развеселись!» Я:

Жизнь: «Поставь цель. Иди к ней. Не сдавайся!» Я:

Жизнь: «Хватит следить за жизнью своих бывших!» Я: