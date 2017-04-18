13 фото о том, что говорит мне жизнь и что делаю я
Согласитесь, если бы мы чаще прислушивались к сигналам, которые посылает нам жизнь, многим из нас жилось бы намного проще и веселее. Однако лень, скепсис и чувство юмора порой мешают человеку действовать логически.
AdMe.ru решил пофантазировать на тему человеческих реакций на различные знаки судьбы.
Жизнь: «Тебе пора уже стать серьезнее».
Я:
Жизнь: «Постарайся казаться трезвым».
Я:
Жизнь: «Тебе надо учиться общаться с людьми».
Я:
Жизнь: «Не лезь куда не следует».
Я:
Жизнь: «Иди к мечте, не замечая препятствий».
Я:
Жизнь: «Пора браться за работу».
Я:
Жизнь: «Не будь таким закрытым!»
Я:
Жизнь: «Ты же девочка, нужно быть женственнее».
Я:
Жизнь: «Начни питаться полезными продуктами».
Я:
Жизнь: «Пора подумать о детях».
Я:
Жизнь: «Эй, хватит скучать, ну-ка развеселись!»
Я:
Жизнь: «Поставь цель. Иди к ней. Не сдавайся!»
Я:
Жизнь: «Хватит следить за жизнью своих бывших!»
Я:
Фото на превью imgur