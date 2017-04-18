13 фото о том, что говорит мне жизнь и что делаю я

Согласитесь, если бы мы чаще прислушивались к сигналам, которые посылает нам жизнь, многим из нас жилось бы намного проще и веселее. Однако лень, скепсис и чувство юмора порой мешают человеку действовать логически.

AdMe.ru решил пофантазировать на тему человеческих реакций на различные знаки судьбы.

Жизнь: «Тебе пора уже стать серьезнее».

Я:

Жизнь: «Постарайся казаться трезвым».

Я:

Жизнь: «Тебе надо учиться общаться с людьми».

Я:

Жизнь: «Не лезь куда не следует».

Я:

Жизнь: «Иди к мечте, не замечая препятствий».

Я:

Жизнь: «Пора браться за работу».

Я:

Жизнь: «Не будь таким закрытым!»

Я:

Жизнь: «Ты же девочка, нужно быть женственнее».

Я:

Жизнь: «Начни питаться полезными продуктами».

Я:

Жизнь: «Пора подумать о детях».

Я:

Жизнь: «Эй, хватит скучать, ну-ка развеселись!»

Я:

Жизнь: «Поставь цель. Иди к ней. Не сдавайся!»

Я:

Жизнь: «Хватит следить за жизнью своих бывших!»

Я:

Фото на превью imgur

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4 Комментарии
  • 18 апреля 2017
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Слов нет — надо видеть

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