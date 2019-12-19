13 фото, доказывающих, что существует только 2 типа девушек (Предупреждение: вы можете найти себя на паре снимков)

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Термин «дихотомия» означает разделение целого на 2 противоположные части. Дихотомическое мышление характерно для человеческого мозга. Оно помогает нам классифицировать, оценивать и анализировать мир вокруг нас. Так что неудивительно, что мы все чаще делим людей всего на 2 группы практически по любому поводу: от способа выдавливания зубной пасты до манеры поедания пиццы.

Мы в AdMe.ru решили наглядно продемонстрировать, что существует только 2 типа девушек. Проверим?

Этих девушек мы встречаем на вечеринках:

1. Классика сказок vs. Белоснежка XXI века

2. Старается получаться на фото милой vs. Старается выделиться на фото

3. Очаровательная теннисистка vs. Дважды очаровательный банан

4. Плохие девочки vs. Хороший Коржик

5. Женственные черепашки-ниндзя vs. Преданные фанаты мультфильма

6. Пицца vs. Любители пиццы

Этих девушек мы встречаем на игровых площадках и бассейнах:

7. Носит сексуальные шорты vs. Носит командную униформу

8. Мастер стойки на руках vs. Прогульщица физкультуры

9. Заботится о своей жизни vs. Заботится о своем фото

И в повседневной жизни:

10. В офисе vs. Как у себя дома

11. Любит эксперименты vs. Верна себе

Two types of girls pic.twitter.com/s02udHypSY — Two Types Of Girls (@TwoTypesOfGirls) November 17, 2014

12. Закутывается vs. Раскрывается

There are two types of girls pic.twitter.com/Dlnm4i9guL — Two Types Of Girls (@TwoTypesOfGirls) December 14, 2014

И все начинается с самого детства:

13. Хочет увидеть еще больше динозавров vs. Хочет забыть, что видела одного-единственного

А к какому типу девушек относитесь вы?