13 доказательств того, что отношения между мужчиной и женщиной сложны, как дифференциальное уравнение
Мужчины, как известно, не очень-то эмоциональны и могут попросту не замечать даже очевидных намеков. Тогда как женщины, напротив, в отношениях во главу угла ставят чувства, поэтому живо на все реагируют. Именно этим и объясняются большинство конфликтов и недопониманий, которые возникают между джентльменами и леди: первые считают, что проблема возникла на ровном месте, вторые уверены в том, что она давно лежала на поверхности.
Мы в AdMe.ru не рискнули разбираться в хитросплетениях отношений между мужчинами и женщинами, поэтому предлагаем вам самостоятельно сделать выводы из этих историй от пользователей сети.
- К жене частенько приходит соседка и постоянно жалуется то на сына, то на сестру, то на цены. Я в этих разговорах не участвую, но жену как-то спросил, зачем ей это негативное общение. Ответ удивил: «Сравнивая меня с ней, ты будешь крепче меня любить!» И ведь жена права: сравнение не в пользу соседки. © PolAnd1962 / Pikabu
- Муж сказал: «У тебя декрет кончился, поэтому с 1 сентября ты должна платить половину квартплаты, половину за детский сад и на еду скидываться». По идее вообще должна была с мая платить, но он меня, типа, пожалел. Я спрашиваю: «Откуда же я возьму деньги?» А он: «Это уже не мои проблемы — кредит бери!» Как вам такое?! © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
- Вечером с друзьями мы ходили на комедию об отношениях между мужчинами и женщинами. Кино о том, как девушка эксплуатирует парня, а тот бедняга все время пытается выбраться из ловушек, которые она подстраивает. Больше всего в этот день мне запомнилась парочка молодых людей, которые сидели перед нами и держались за руки. Когда фильм кончился, я стал свидетелем следующего диалога: «Как можно смеяться над такими глупыми шутками?» — «Это же был просто фильм, почему ты принимаешь его близко к сердцу?» — «Я видела, что ты истерически смеялся над каждой шуткой. Как ты мог, они оскорбительны для девушек!» — «Но фильм должен был быть смешным, все это было выдумкой, мы же этого и ожидали!» Девушка, переходя на крик: «Я не хочу с тобой разговаривать, не звони мне больше, не хочу иметь ничего общего с человеком, у которого такое ужасное чувство юмора!» © Sanjay Vyas / Quora
- Так же делаем. Всю жизнь и у мужа, и у меня были свои комнаты с детства. Поженились, когда мне под 30 было, ему под 40. Помучились с месяц в одной спальне и разъехались по разным. 6 лет, полет нормальный. © Asaumi / Pikabu
- У нас с мужем не бывает никаких споров, потому что я всегда права, даже если это не так. И у него есть 2 варианта: принять это либо принять это. © Alexandra Guerra / Quora
- С первой женой много времени уходило на то, чтобы добиться, что не так на этот раз. Молчит, мнется, глаза заводит и дуется, как мышь на крупу. Потом я стал уставать от ее ребусов. Мало того что пилит все время, так я еще и угадывай ее сегодняшние настроения: по глазам, по плечам или по атмосферному давлению. Пошли на терапию к психологу, а через полгода она мне заявляет: «Я была дурой, а ты тряпка, распустил меня! Должен был сказать свое мужское слово!» В общем, расстались мы, спасибо доктору. © Dermorgendanach / Pikabu
- Все девушки любят цветы. Одни обожают розы, другие — хризантемы, третьи — лилии. А я вот полюбила сирень, которая цветет всего пару недель. Начала намекать молодому человеку, мол, там так красиво, цветов много, весной пахнет. Столько разных букетов я еще не получала! Было чувство, что он перепробовал все цветы, но так и не нашел мои любимые. А прямо говорить не хотелось: слишком легкий вариант. Не дождалась, пришлось самой идти и брать букет сирени. Видели бы вы глаза парня, когда он все понял: «Только не говори, что все это время это была сирень». © Палата № 6 / VK
- Вспомнилась мне еще одна приятельница. Та вообще жгла. Как только ей хотелось в ночной клуб с подругами пойти, куда муж не ходил и ее не отпускал, она берет и внезапно провоцирует скандал, ссору, обиду, и все: 2 недели могла ходить куда угодно, ведь она с мужем в ссоре, она свободна. А ближе к зарплате мирилась, становилась хорошей женой и любящей матерью. © ANONIMUSI / LiveJournal
- Мне кто-то порекомендовал разок выбросить вещи мужа, которые он на место не положил или не донес до корзины для белья. Отличный совет, конечно, только новые придется из семейного же бюджета покупать. Ну и кому я хуже сделаю в таком случае? © doctorAlena / Pikabu
- Работаем с мужем на даче, он помидоры подвязывает, я рядом грядки пропалываю. Мне попалась мокрица, сорвала ее и стала рассказывать мужу о полезных свойствах этой травы: мокричку можно в носки положить для пяточек, можно отвар заварить, а можно и в салат добавлять. Он молча слушал и улыбался. Я решила попробовать ее на вкус, съела листочек и говорю: «Хм, а ничего, вкусненькая. Не пойму, на что похожа». Муж, продолжая работать, спрашивает: «Ты что, ее съела?» Отвечаю: «Ну да, а что такого-то?» В этот момент муж остановился, и впервые за 20 с лишним лет я увидела на его лице выражение, полное удивления и отвращения одновременно. Секунд 5 полной тишины и ступора у обоих, и до нас дошло! Мы говорили и думали о разных мокрицах: я о траве, а он о разновидности членистоногих! Посмеялись от души. © Палата № 6 / VK
- Я не замужем, но могу рассказать о постоянных спорах между бабушкой и дедушкой. Они сидят в гостиной, каждый в своем кресле. Дедушка засыпает и начинает очень громко храпеть. Бабушка говорит: «Билл, почему ты не ложишься спать?!» Дедушка отвечает: «Я не устал». И так повторяется до 5 раз. © Krista DelleFemine / Quora
- Вчера мой муж как всегда сказал: «Я люблю тебя». Я попросила его повторить это более романтично. Он ответил, что понятия не имеет, как это сказать романтично. Тогда я ему предложила сделать это так, как делают герои фильмов: глубоко вздохнуть, задержать дыхание, а потом произнести: «Я люблю тебя». Мой бедный муж, не представляющий, как это нужно делать, начал задерживать дыхание и пробовать говорить, но у него ничего не получалось. На третьей попытке он понял, что я просто подшутила над ним. Потом мы оба смеялись еще минут 5. © Janu / Quora
- Ходили с молодым человеком по магазинам. После очередной неудачной примерки одежды начала говорить, что я слишком жирная. На что последовал ответ: «Не слишком». Это провал. © Палата № 6 / VK
А как вы справляетесь со своими вторыми половинками?
Фото на превью Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
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