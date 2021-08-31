13 доказательств того, что отношения между мужчиной и женщиной сложны, как дифференциальное уравнение

Мужчины, как известно, не очень-то эмоциональны и могут попросту не замечать даже очевидных намеков. Тогда как женщины, напротив, в отношениях во главу угла ставят чувства, поэтому живо на все реагируют. Именно этим и объясняются большинство конфликтов и недопониманий, которые возникают между джентльменами и леди: первые считают, что проблема возникла на ровном месте, вторые уверены в том, что она давно лежала на поверхности.