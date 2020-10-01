13 доказательств того, что даже простой незнакомец может сделать наш день лучше

Моему сыну 3 года, и он жуткий непоседа. Однажды в субботу мы с ним пошли поесть. Садимся за стол, и он опять принимается за свое. Я собираюсь уйти и взять еду с собой, чтобы он не мешал семье рядом с нами. Но мама за тем столиком внезапно приглашает моего сына поесть с ними. Пока он веселился с этими людьми, я спокойно ела. Это был самый крутой поступок от другой мамы, который я видела. © theantpantsdance / Reddit