13 доказательств того, что даже простой незнакомец может сделать наш день лучше
Из каждого утюга доносится мнение о том, что о вере в человечество можно забыть. С этим заявлением в корне не согласны пользователи Reddit, у которых нашлась куча примеров того, как незнакомые люди в один момент украсили их жизнь с одной попытки.
AdMe.ru за добро в любых его проявлениях, и поэтому мы публикуем истории тех людей, которые поучаствовали в круговороте приятностей, хотя и не планировали.
- Я инвалид-колясочник. Однажды на бейсбольном матче ко мне подбежала маленькая девочка и залезла мне на колени. Ее мама извинилась, но я сказал ей, что все в порядке. По лицу девочки я понял, что у нее есть отклонения. Мама объяснила мне, что дедушка этой девчушки тоже был в инвалидном кресле и она очень скучает по нему. Я немного покатал ее, она посмеялась, потом слезла и вернулась к маме. © manualpropulsion / Reddit
- Я только что потерял работу, а у моего отца украли карту. Он остался совсем без еды и жил в старом доме на колесах. В тот момент, когда он почти в слезах рассказывал мне об этом, кто-то постучал в дверь. Пришла женщина, у которой была еда для обитателей одного из соседних фургонов. Она хотела знать, нужны ли моему отцу запасы. Там было все — от консервов до свежего мяса, молока и макарон. Я никогда не забуду ее щедрость. © punt4stic / Reddit
- Услышала стук в дверь. На пороге незнакомка, принесла мне подарочную карту в местный садовый магазин. Оказалось, что ее ребенок каждый день дергал тюльпаны в моем саду, чтобы «подарить маме», и они захотели заплатить за них, как только выяснили, откуда эту красоту нарвали. Я думала, что вандалы — это белки. Жалела, что посадила цветы и даже не увидела их. Взяла на эту подарочную карту кучу садовых ламп! © Greenfireflygirl / Reddit
- Когда мне было 16, я взял машину своей мамы, чтобы поехать в кино, и так спешил, что забыл выключить в машине свет. Когда я вышел, аккумулятор уже сел, но кто-то оставил на капоте комплект кабелей для подзарядки с запиской: «Надеюсь, вы благополучно доберетесь домой». © IDGAF_GOMD / Reddit
- Стоим на светофоре с женой и сыном прямо за желтым школьным автобусом, полным детей. Некоторые из них начали корчить нам рожи. Но вдруг один ребенок начинает танцевать в стиле парня из клипа «Gangnam Style». Я начинаю повторять и улыбаться ему. Почти весь автобус наблюдал за мной, и, когда загорелся зеленый свет, я услышал, как они буквально взорвались от смеха. Лучшая остановка на светофоре в моей жизни. © erik316wttn / Reddit
- Около 10 лет назад я и моя сестра попросили маленькую девочку в автобусе до Диснейленда дать нам автограф и сфотографироваться с ней, потому что мы «позарез нуждались в подписи настоящей принцессы, чтобы все друзья обзавидовались». Малышка была вне себя от волнения. Но как только мы закончили, она сказала нам: «Знаете, вы двое тоже можете быть принцессами! Вы милые, и вы в Диснейленде. Вам просто необходимы короны». Сеанс коронации провели сразу же. Ее родители были не менее чудесными, и пытались купить нам обед. Надеюсь, девочка выросла такой же счастливой и милой. © Gardenia_Guardian / Reddit
- У меня яркие волосы (сейчас бирюзовые), и я переехал в очень маленький городок. Пожилые люди, естественно, смотрят косо. Однажды я гулял на улице и пожилая женщина крикнула мне: «Твои волосы идеально подходят к твоим шортам! Это очень мило!» Она просто сделала мой день. © StreberinLiebe / Reddit
- Я была подростком, тусовалась с друзьями в кафе. Единственным другим человеком в заведении помимо нас был очень крупный, неряшливый мужчина средних лет, похожий на байкера. Он помахал нам рукой, подзывая нас. Я думала, что он замышляет что-то нехорошее, но мы все равно подошли. Он залез в пиджак и вытащил пачку цветных бумажных салфеток, а затем начал складывать из них розочки для меня и моих друзей. Он не был странным, просто любил оригами, и я научилась не судить о людях по обложке. © LaeliaCatt / Reddit
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Моему сыну 3 года, и он жуткий непоседа. Однажды в субботу мы с ним пошли поесть. Садимся за стол, и он опять принимается за свое. Я собираюсь уйти и взять еду с собой, чтобы он не мешал семье рядом с нами. Но мама за тем столиком внезапно приглашает моего сына поесть с ними. Пока он веселился с этими людьми, я спокойно ела. Это был самый крутой поступок от другой мамы, который я видела. © theantpantsdance / Reddit
- Пару лет назад у меня не сработала карта в ресторане. Менеджер увидел это, но все равно отдал мне еду. Возможно, он просто хотел насолить заведению, а не сделать доброе дело, но этот поступок действительно сделал мой день лучше. © ****DaddyKaren / Reddit
- Когда я была беременна, я жила с жестоким мужем. Однажды я сама закупалась в торговом центре, хотя была истощена и морально, и физически. Кассир пробил мои покупки, а затем сказал: «Знаете что, я сейчас быстро отпущу очередь и помогу вам донести продукты до машины». Я расплакалась и навсегда запомнила поступок этого человека. © icanthearawordyousay / Reddit
- Несколько лет назад я гулял с отцом, и к нам подошел мужчина. Он спросил, есть ли у нас свободная минутка, и попросил, чтобы мы развернули и подержали для него большой плакат, пока он звонит кому-то по телефону. Его девушка подошла к окну и увидела двух незнакомцев, держащих плакат с надписью «Ты выйдешь за меня замуж?» Она выглядела искренне удивленной и счастливой, а парень улыбнулся и сказал, что она согласилась. Я никогда их больше не видел, но они сделали мой день. © theantpantsdance / Reddit
- Я путешествовал по Берлину, и у меня закончилась чистая одежда. Набил рюкзак вещами для стирки и пошел в прачечную. Я не думал, что делаю что-то не так, но дамы, которые тоже пришли постирать, явно были не в восторге от моих действий. Меня быстро исключили из процесса стирки, посадили на стул и велели больше ничего не делать. Вся моя одежда была выстирана, высушена, сложена и упакована обратно. Потом меня отправили восвояси. Чувство благодарности во мне боролось с мыслью о том, что я малость бесполезный. © seemonkey / Reddit
А как незнакомец украсил вашу жизнь?