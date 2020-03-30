13 читателей AdMe.ru доказали, что никогда не поздно измениться в лучшую сторону

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Недавно мы выпустили статью о пользователях сети, показавших, как изменилась их внешность, когда они исправили в ней всего одну деталь. Выяснилось, что среди наших читателей тоже много девушек, готовых поделиться своими мини-историями о том, как они не постеснялись ходить с брекетами, будучи взрослыми.

Мы в который раз убеждаемся, что читательницы AdMe.ru самые красивые и отважные. А для тех, кому интересно посмотреть, как достигается такой крутой результат, мы подготовили зрелищный бонус.

1.

«Почти финиш и фото после».

2.

«Давно поставила, давно сняла, а улыбка теперь всегда „на мне“».

3.

«Год уже ношу, вчера поставили мини-импланты. 2-й день не сплю, все опухло и болит, но оно того стоит».

4.

«Я тоже в клубе счастливых брекетоносцев. Поставила в 36, относила 12 месяцев — и ни одного винира или импланта. И это было правильное решение».

5.

«Я поставила в 32. 2,5 года мучений, операций и страданий, но это лучшее, что я сделала для себя. Изменились не только мои зубы, но и овал лица. Да и вообще вся моя жизнь. Ведь раньше я никогда не улыбалась. Не сомневайтесь, ставьте!

P. S. Иногда мне не верят, что это мои зубы».

6.

«Поставила в 25 лет. 1 год и 8 месяцев терпения — и улыбаюсь во все 32 зуба».

7.

«2,5 года в брекетах и уже полгода без них. Однозначно, оно того стоило, даже в сознательном возрасте! Поставила в 29 лет, ни капли не жалею».

8.

«И я в теме. Поставила в 28 лет. Ношу по сей день. Всегда мечтала об этом, когда смотрела на свое отражение в зеркале».

9.

«Продолжаю носить еще полгода, и будет супер».

10.

«Мне 41, я 4 месяца с брекетами».

11.

«Я вот в 31 год себе поставила».

12.

«Я тоже поставила — в 33 года. Удалила 7 зубов, 2 операции. Носила 2 года, сняла уже почти 2 года назад. Стоят шины, и они со мной до конца жизни. Дорого, но это самое лучшее, что можно сделать для себя и своего здоровья. Радости нет предела. Теперь улыбаюсь. Спасибо любимому ортодонту».

13.

«Около 2 лет носила. Счастлива безмерно. Жалею, что раньше не поставила. Когда сняла, даже скучала по брекетам».

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