13 человек, у которых во время работы что-то пошло не так
Какими бы внимательными мы ни были, иногда во время работы что-то идет не так, как мы планировали.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию 13 фееричных примеров того, что получается, когда ситуация выходит из-под контроля.
Когда дизайнер работает без выходных
Просто застенчивый светофор
Что они с тобой сделали, Пикачу?
Тюнинг автомобилей. Недорого
Она явно близкая родственница Терминатора
Гулливер в стране великанов
Езда на велосипедах с препятствиями
Для тех, кто давно мечтал заняться закаливанием организма
Н — находчивость
Каруселька для лилипутов
Парень хотел торт с рисунком и дал кондитеру флешку, на которой был этот рисунок
Никогда не злите сотрудников общепита. Им и так нелегко
Кажется, кто-то пропускал географию в школе
Фото на превью Meshuggah / imgur, imgur