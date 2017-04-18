13 человек, у которых во время работы что-то пошло не так

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Какими бы внимательными мы ни были, иногда во время работы что-то идет не так, как мы планировали. AdMe.ru предлагает вашему вниманию 13 фееричных примеров того, что получается, когда ситуация выходит из-под контроля.

Когда дизайнер работает без выходных

Просто застенчивый светофор

Что они с тобой сделали, Пикачу?

Тюнинг автомобилей. Недорого

Она явно близкая родственница Терминатора

Гулливер в стране великанов

Езда на велосипедах с препятствиями

Для тех, кто давно мечтал заняться закаливанием организма

Н — находчивость

Каруселька для лилипутов

Парень хотел торт с рисунком и дал кондитеру флешку, на которой был этот рисунок

Никогда не злите сотрудников общепита. Им и так нелегко