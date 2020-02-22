13 человек, у которых есть талант удивлять на ровном месте

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Мы удивляемся, как некоторым людям удается выбить землю из-под ног одной лишь фразой или действием. В нашей новой подборке герои или сами отчебучили что-то, или рассказывают короткие истории о своих знакомых.

AdMe.ru спешит поделиться перлами народного творчества, которые подняли нам настроение.

Неловкость

Знакомая рассказала. Есть у нее дочь, 13 лет девчушке. Выходит ребенок из ванной: — Мамуль, у меня трусы с лифчиком не сочетаются. — Доча, тебе же их некому показывать. — Мамуль, ну ты же на работу комплект надеваешь. Она не нашлась, что ответить. © Ramone87 / Pikabu

Да серьезно, не переживай

Решила подвезти своего нового молодого человека домой. Живет за городом. По дороге внезапно кончился бензин. Не предусмотрела, за рулем недавно. Я расстроилась жутко, а он говорит: «Ну ты не переживай так». Я отвечаю: «Ну как тут не переживать? Что делать, не знаю...» Он говорит: «Да серьезно, не переживай, я дойду, тут недалеко!» Вышел, захлопнул дверцу машины и ушел. © SemennicovaV / Twitter

Вежливые врачи

Не далее как вчера-позавчера друг (и я вместе с ним) кое-что пережил. В пятницу ему объявили об онкологии, в субботу утром на основании анализов установили, что ее нет. А сообщили об этом в понедельник утром, чтобы не беспокоить (!) человека. © PivBear / Pikabu

Непризнанный гений

Мой 21-й день рождения

Сегодня родители отвели меня в бар, чтобы отпраздновать мой 21-й день рождения. Они взяли моего младшего брата, но когда вышибала не пустил его, то оставили меня подождать с ним на улице, пока они пошли выпить.© Anonymous / Fmylife

Судьбоносный вечер

Мне 42 года, другу Руслану — 50. Дружим лет 20. Дело было 7 лет назад. Был Руслан одинокий и независимый, никому не нужный мужик. И все друзья считали своим долгом устроить его личную жизнь, приглашая в гости, где совершенно случайно находилась девушка, которая — о совпадение — тоже была свободна. Собственно, сама история. Пришел Руслан в гости к напарнику, было Рождество. Его позвали впервые — устроился на новую работу. Я тоже был с супругой в гостях, поэтому говорю как очевидец. Хозяин дома заявил самоуверенно: «Руся, проходи, будь как дома, сегодня для тебя судьбоносный вечер».



В гостях была сестра хозяина дома, Маргарита. Дама 35 лет, 2 брака и сын у родителей. Весь вечер Руслана пытались «тесно познакомить» с Марго. Тосты с намеком, каждый медленный танец был белый — догадайтесь, кого приглашала Марго.



Руслану надоело это навязчивое сводничество, он психанул и ушел. Дочка хозяина дома, 19-летняя Кристина, выбежала следом — шарф забыл наш несостоявшийся жених.

Выбежала и домой больше не вернулась. Точнее, вернулась женой Руслана. Что там было. Скандалы, проклятия и угрозы убить «молодого» мужа. Шутка ли: жене — 19, мужу — 43.



Увидел сегодня Руслана в 5 утра около школы. Стояли в очереди: я дочку записывал в 1-й класс, он сына. Спрашиваю: — Как дела?



— Отлично. Через 7 лет встречаемся здесь же — мы дочку ждем, Кристина на 8-м месяце!



А сам аж светится от счастья. Поздравил я его от души, а сам думаю: прав был отец Кристины, сказав 7 лет назад на Рождество своему гостю, что будет судьбоносный вечер. © Sibirskix / Pikabu

Вечное

Так с кем интрижить?

Один мой знакомый говорит: «Интрижки на одну ночь — это чисто мужская тема. Женщина таким заниматься не должна». У меня только один вопрос: а с кем ты тогда собрался свои интрижки интрижить? © olya_dd / Twitter

Монстр в ванной

Сегодня я увидела большого черного паука на полу в моей ванной комнате. Я быстро вскочила на сиденье унитаза, соскользнула и ударилась головой о стену. Хотите самую лучшую часть этой истории? Это был пучок моих волос. © Thescarlettfox / Fmylife

Духи

Стою на остановке, жду маршрутку. Подходит молодой парнишка характерной наружности и говорит:

— У вас очень красивые глаза. Надо духи из «Л’Этуаля» ворованные? — Зачем мне ворованные? У меня дома полка неворованных, — отвечаю я. — В магазине они ₽ 8 000, а у меня за ₽ 1 000. — Не хочется ворованные как-то. — Так это пока они у меня, то ворованные, а у тебя будут купленные. — Да не, фигня какая-то. — Ладно, давай в «камень-ножницы-бумага»: если я проиграю, то с меня 2 косаря. — А если я проиграю? — Целуемся. — Я замужем. — Извините, — и уходит. Еду сейчас в маршрутке — без халявных 2 000, без ворованных духов и нецелованная. © Lozbenidze / Pikabu

Реальные знакомства

Бывает, сидишь в охотничьей избушке, в тайге, до ближайшего жилья 100 км. Решаешь по спутниковому телефону проверить почту, а там выскакивает реклама типа «Реальные знакомства. Лариса, 30 лет, находится в 400 м от вас». И ты вздрагиваешь, почему-то смотришь в окошко и проверяешь засов на двери. #459923 / Bash

Какие разные бывают миры

Иногда плохое зрение может позабавить

У меня слабое зрение. Как-то ехала я в автобусе, и мой взгляд упал на парня с рыжим котенком, которого он постоянно целовал в лобик. Моему умилению не было конца до тех пор, пока я не пригляделась и не увидела, что в руках у него был чебурек. © mityamore / Pikabu