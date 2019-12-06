13 человек рассказали об особенностях своего тела, которые они не встречали ни у кого больше

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Каждый человек уникален и неповторим точно так же, как и его отпечатки пальцев. Но у некоторых людей встречаются такие изюминки, что хочется сразу достать телефон и запечатлеть эту удивительную особенность на телефон. Сегодняшние 14 героев нашей подборки как раз из их числа.

Мы в AdMe.ru уверены, что человеческая красота безгранична во всех ее проявлениях, а каждое уникальное явление — повод вспомнить, что в жизни возможно все.

«Я родился со шрамом на глазу»

«Мои волосы кудрявые на затылке и абсолютно прямые спереди»

«У моей дочери большие пальцы рук гнутся назад под углом 90 градусов»

«У меня весьма необычный цвет глаз. Особенно для темнокожего человека»

«У моей подруги двойные пальцы на ногах»

«Мой палец становится белым на холоде»

«У меня есть дополнительная ресница, растущая из середины моего века. Она отрастает, даже если выщипать ее»

«У моего белокурого сына с рождения полоса черных волос на голове»

«Оба мои мизинца имеют изогнутую форму»

«У моего парня веснушки только на половине лица»

«Я родился с 6 пальцами на левой ноге, а моя коллега — с 4 на правой»

Бонус: истории 2 человек, которые не могут заснять на телефон свои особенности